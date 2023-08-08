https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888772392.html

Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили

Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили - РИА Новости, 08.08.2023

Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили

Спикер Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T08:07

2023-08-08T08:07

2023-08-08T08:59

в мире

украина

владимир зеленский

вячеслав володин

михаил саакашвили

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Спикер Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили."Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Зеленский — следующий", — говорится в публикации.Володин напомнил, что 8 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ напасть на Южную Осетию. Россия тогда защитила мирных граждан.Правление экс-президента Грузии с самого начала было подчеркнуто русофобским, его поддерживали ЕС и НАТО, финансировали, снабжали оружием, обучали военных, продолжил спикер. Впоследствии Саакашвили оказался не нужен Западу, попал под суд у себя на родине, лишился украинского гражданства, а сейчас отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента.Саакашвили все запомнят только "жующим галстук", уверен Володин. По его мнению, сегодня экс-президент Грузии стал изгоем, Зеленского ждет то же самое, так как на Западе все уже устали от его неблагодарности, о чем открыто официально заявляют в Британии и Польше.

https://ria.ru/20230808/posledstviya-1888758033.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, вячеслав володин, михаил саакашвили