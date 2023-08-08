https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888772392.html
Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили
Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили - РИА Новости, 08.08.2023
Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили
Спикер Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T08:07
2023-08-08T08:07
2023-08-08T08:59
в мире
украина
владимир зеленский
вячеслав володин
михаил саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:939:2048:2091_1920x0_80_0_0_2f0de22d2d6edc71790dfdf5e3c56829.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Спикер Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили."Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Зеленский — следующий", — говорится в публикации.Володин напомнил, что 8 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ напасть на Южную Осетию. Россия тогда защитила мирных граждан.Правление экс-президента Грузии с самого начала было подчеркнуто русофобским, его поддерживали ЕС и НАТО, финансировали, снабжали оружием, обучали военных, продолжил спикер. Впоследствии Саакашвили оказался не нужен Западу, попал под суд у себя на родине, лишился украинского гражданства, а сейчас отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента.Саакашвили все запомнят только "жующим галстук", уверен Володин. По его мнению, сегодня экс-президент Грузии стал изгоем, Зеленского ждет то же самое, так как на Западе все уже устали от его неблагодарности, о чем открыто официально заявляют в Британии и Польше.
https://ria.ru/20230808/posledstviya-1888758033.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:599:2048:2135_1920x0_80_0_0_2b3b859de588fc4e7277c7a8c9a4b260.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вячеслав володин, михаил саакашвили
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Михаил Саакашвили
Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили
Спикер Думы Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили и станет изгоем