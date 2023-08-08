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Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили - РИА Новости, 08.08.2023
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08:07 08.08.2023 (обновлено: 08:59 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888772392.html
Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили
Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили - РИА Новости, 08.08.2023
Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили
Спикер Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T08:07
2023-08-08T08:59
в мире
украина
владимир зеленский
вячеслав володин
михаил саакашвили
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Спикер Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.&quot;Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Зеленский — следующий&quot;, — говорится в публикации.Володин напомнил, что 8 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ напасть на Южную Осетию. Россия тогда защитила мирных граждан.Правление экс-президента Грузии с самого начала было подчеркнуто русофобским, его поддерживали ЕС и НАТО, финансировали, снабжали оружием, обучали военных, продолжил спикер. Впоследствии Саакашвили оказался не нужен Западу, попал под суд у себя на родине, лишился украинского гражданства, а сейчас отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента.Саакашвили все запомнят только "жующим галстук", уверен Володин. По его мнению, сегодня экс-президент Грузии стал изгоем, Зеленского ждет то же самое, так как на Западе все уже устали от его неблагодарности, о чем открыто официально заявляют в Британии и Польше.
https://ria.ru/20230808/posledstviya-1888758033.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вячеслав володин, михаил саакашвили
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Михаил Саакашвили
Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили

Спикер Думы Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили и станет изгоем

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Спикер Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«

"Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Зеленский — следующий", — говорится в публикации.

Володин напомнил, что 8 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ напасть на Южную Осетию. Россия тогда защитила мирных граждан.
Правление экс-президента Грузии с самого начала было подчеркнуто русофобским, его поддерживали ЕС и НАТО, финансировали, снабжали оружием, обучали военных, продолжил спикер. Впоследствии Саакашвили оказался не нужен Западу, попал под суд у себя на родине, лишился украинского гражданства, а сейчас отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента.
Саакашвили все запомнят только "жующим галстук", уверен Володин. По его мнению, сегодня экс-президент Грузии стал изгоем, Зеленского ждет то же самое, так как на Западе все уже устали от его неблагодарности, о чем открыто официально заявляют в Британии и Польше.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
А если не согласишься. В США раскрыли, что произойдет с Зеленским
02:21
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВячеслав ВолодинМихаил Саакашвили
 
 
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