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Володин высказался о признании ЛГБТ-браков в США

Володин высказался о признании ЛГБТ-браков в США - РИА Новости, 15.12.2022

Володин высказался о признании ЛГБТ-браков в США

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале легализацию гей-браков на федеральном уровне в США. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T08:41

2022-12-15T08:41

2022-12-15T15:03

россия

вячеслав володин

сша

госдума рф

джо байден

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Cпикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале легализацию гей-браков на федеральном уровне в США.По его оценке, теперь в Штатах не будет понятия брака как союза между мужчиной и женщиной, а вся пропаганда будет направлена на поддержку ЛГБТ-браков. Поэтому, считает Володин, "обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США".Закон о признании в США однополых браков подписал на этой неделе президент Джо Байден. В 2015 году американский Верховный суд постановил, что все штаты обязаны признавать однополые браки на основе Билля о правах. Но в этом году один из судей указал в особом мнении на решение об отказе признать конституционным право на аборт, что постановление следует пересмотреть. Утвержденный Байденом документ подтверждает право американцев на однополые браки.На церемонии подписания президент подчеркнул, что закон признает и межрасовые браки, которые некогда были запрещены в США, а также призвал защищать "трансгендерных детей".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вячеслав володин, сша, госдума рф, джо байден