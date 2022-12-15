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Володин высказался о признании ЛГБТ-браков в США - РИА Новости, 15.12.2022
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Володин высказался о признании ЛГБТ-браков в США
Володин высказался о признании ЛГБТ-браков в США - РИА Новости, 15.12.2022
Володин высказался о признании ЛГБТ-браков в США
Cпикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале легализацию гей-браков на федеральном уровне в США. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:41
2022-12-15T15:03
россия
вячеслав володин
сша
госдума рф
джо байден
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Cпикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале легализацию гей-браков на федеральном уровне в США.По его оценке, теперь в Штатах не будет понятия брака как союза между мужчиной и женщиной, а вся пропаганда будет направлена на поддержку ЛГБТ-браков. Поэтому, считает Володин, "обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США".Закон о признании в США однополых браков подписал на этой неделе президент Джо Байден. В 2015 году американский Верховный суд постановил, что все штаты обязаны признавать однополые браки на основе Билля о правах. Но в этом году один из судей указал в особом мнении на решение об отказе признать конституционным право на аборт, что постановление следует пересмотреть. Утвержденный Байденом документ подтверждает право американцев на однополые браки.На церемонии подписания президент подчеркнул, что закон признает и межрасовые браки, которые некогда были запрещены в США, а также призвал защищать "трансгендерных детей".
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россия, вячеслав володин, сша, госдума рф, джо байден
Россия, Вячеслав Володин, США, Госдума РФ, Джо Байден
08:41 15.12.2022 (обновлено: 15:03 15.12.2022)
 
Володин высказался о признании ЛГБТ-браков в США

Спикер Госдумы Володин назвал признание ЛГБТ-браков в США путем к вырождению нации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Cпикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале легализацию гей-браков на федеральном уровне в США.

"Путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации", — написал Володин.

По его оценке, теперь в Штатах не будет понятия брака как союза между мужчиной и женщиной, а вся пропаганда будет направлена на поддержку ЛГБТ-браков. Поэтому, считает Володин, "обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США".
Закон о признании в США однополых браков подписал на этой неделе президент Джо Байден. В 2015 году американский Верховный суд постановил, что все штаты обязаны признавать однополые браки на основе Билля о правах. Но в этом году один из судей указал в особом мнении на решение об отказе признать конституционным право на аборт, что постановление следует пересмотреть. Утвержденный Байденом документ подтверждает право американцев на однополые браки.
На церемонии подписания президент подчеркнул, что закон признает и межрасовые браки, которые некогда были запрещены в США, а также призвал защищать "трансгендерных детей".
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