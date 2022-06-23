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Володин заявил о необходимости снизить градус в словах руководству ЕС - РИА Новости, 23.06.2022
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Володин заявил о необходимости снизить градус в словах руководству ЕС
Володин заявил о необходимости снизить градус в словах руководству ЕС - РИА Новости, 23.06.2022
Володин заявил о необходимости снизить градус в словах руководству ЕС
Руководству Евросоюза было бы правильно "снизить градус" в своих головах, граждане от их решений страдать не должны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:20
2022-06-23T09:20
в мире
урсула фон дер ляйен
европа
россия
еврокомиссия
госдума рф
северный поток
вячеслав володин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Руководству Евросоюза было бы правильно "снизить градус" в своих головах, граждане от их решений страдать не должны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о снижении температуры отопления для отказа ЕС от газа по "Северному потоку".Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа может заменить поставки газа по "Северному потоку", если население европейских стран снизит температуру отопления или изменит температурный режим кондиционера на два градуса."Существует температура по Цельсию, по Кельвину, по Фаренгейту. Но в Европе скоро появится новая шкала — по Урсуле. В честь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен", - написал Володин в Telegram-канале.Парламентарий добавил, что "по Урсуле" европейские граждане теперь должны будут снизить температуру отопления на десяток градусов и отказаться от газа по "Турецкому потоку", украинскому коридору, нефтепроводу "Дружба", и еще на градус - чтобы отказаться от поставок угля из РФ."Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран", - резюмировал спикер ГД.
https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, европа, россия, еврокомиссия, госдума рф, северный поток, вячеслав володин
09:20 23.06.2022
 
Володин заявил о необходимости снизить градус в словах руководству ЕС

Володин о словах председателя ЕК: руководству ЕС нужно снизить градус в своих выражениях

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Руководству Евросоюза было бы правильно "снизить градус" в своих головах, граждане от их решений страдать не должны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о снижении температуры отопления для отказа ЕС от газа по "Северному потоку".
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа может заменить поставки газа по "Северному потоку", если население европейских стран снизит температуру отопления или изменит температурный режим кондиционера на два градуса.
"Существует температура по Цельсию, по Кельвину, по Фаренгейту. Но в Европе скоро появится новая шкала — по Урсуле. В честь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен", - написал Володин в Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что "по Урсуле" европейские граждане теперь должны будут снизить температуру отопления на десяток градусов и отказаться от газа по "Турецкому потоку", украинскому коридору, нефтепроводу "Дружба", и еще на градус - чтобы отказаться от поставок угля из РФ.
"Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран", - резюмировал спикер ГД.
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В миреУрсула фон дер ЛяйенЕвропаРоссияЕврокомиссияГосдума РФСеверный потокВячеслав Володин
 
 
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