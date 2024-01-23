https://ria.ru/20240123/aes-1922752724.html

АЭС "Эль-Дабаа"

АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 23.01.2024

АЭС "Эль-Дабаа"

АЭС "Эль-Дабаа" – первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T00:32

2024-01-23T00:32

2024-01-23T00:32

справки

аэс "эль-дабаа"

россия

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АЭС "Эль-Дабаа" – первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от Каира.В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности.Общая установленная мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.Генеральный проектировщик – АО "Атомэнергопроект".Генеральный подрядчик – Акционерное общество "Атомстройэкспорт" (АО АСЭ).Российско-египетское сотрудничество по сооружению АЭС "Эль-Дабаа" осуществляется на основе межправительственного соглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии от 25 марта 2008 года. 19 ноября 2015 года Арабская Республика Египет и Российская Федерация подписали межправительственное соглашение (МПС) о строительстве первой египетской АЭС. 11 декабря 2017 года был дан старт реализации проекта. В Каире в присутствии президентов России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси были подписаны акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение атомной станции. Согласно контрактным обязательствам, российская сторона не только построит станцию, но и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции, а также окажет египетским партнерам помощь в обучении персонала и поддержку в эксплуатации и сервисе станции на протяжении первых 10 лет ее работы. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.Особенностью АЭС "Эль-Дабаа" является одновременное возведение сразу четырех энергоблоков. Строительство первого энергоблока стартовало в июле 2022 года. В ноябре 2022 года началось строительство второго энергоблока. В мае 2023 года на площадке сооружения АЭС "Эль-Дабаа" в Египте залили "первый бетон" в фундаментную плиту третьего энергоблока. В августе 2023 года Египет выдал лицензию на сооружение энергоблока № 4 АЭС "Эль-Дабаа". Ожидается, что старт строительству четвертого энергоблока будет дан 23 января в присутствии лидеров России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси. В октябре 2023 года на АЭС "Эль-Дабаа" начали устанавливать первое ядерное оборудование ("ловушку расплава").Устройство локализации расплава ("ловушка расплава") – уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Устройство, устанавливаемое на дне шахты реактора, может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду. В строительстве АЭС принимают участие порядка 17 тысяч человек, пиковая численность, по планам, будет достигнута в 2025 году – до 32 тысяч работников. В рамках контрактных обязательств по локализации стройки до 30 процентов объема работ будет отдано египетским компаниям, включая поставку материалов, оборудования и проектирование.Ввести в эксплуатацию все четыре энергоблока АЭС планируется в период с 2028 по 2030 год, и это ознаменует рождение атомной отрасли в стране и позволит Египту получить дополнительно 4800 мегаватт установленной мощности.Контракт по АЭС "Эль-Дабаа" оценивают в 30 миллиардов долларов. Под него Россия предоставила Египту государственный экспортный кредит в 25 миллиардов долларов. Египет рассматривает проект АЭС "Эль-Дабаа" как важную часть стратегии своего устойчивого развития. Речь, прежде всего, идет о повышении надежности национальной системы энергоснабжения и об удовлетворении растущего спроса на электроэнергию со стороны египетской экономики и промышленности.Кроме того, АЭС поможет Каиру сохранять и рационально использовать ценные углеводородные ресурсы – нефть и газ. Среди других выгод для Египта от строительства АЭС – развитие современных технологий и стимулирование исследований и разработок, расширение возможностей трудоустройства для граждан страны.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, аэс "эль-дабаа", россия