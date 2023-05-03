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В Египте начали строительство энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" с участием России
В Египте начали строительство энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" с участием России - РИА Новости, 03.05.2023
В Египте начали строительство энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" с участием России
Строительство с участием России третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" началось в Египте, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T12:26
2023-05-03T12:26
2023-05-03T13:05
россия
египет
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
средиземное море
в мире
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Строительство с участием России третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" началось в Египте, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". Там добавили, что строительство третьего энергоблока перешло в основную стадию."Сегодняшняя церемония свидетельствует о достижениях, ставших результатом совместных и непрерывных усилий рабочих групп", — подчеркнул председатель совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль.Он напомнил, что в 2022 году были достигнуты многие ключевые этапы проекта, включая заливку "первого бетона" для энергоблоков № 1 и №2 и поставку важного элемента системы безопасности — устройства локализации расплава активной зоны для первого блока.В 2022 году началось строительство энергоблоков № 1 и № 2 первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". В конце марта этого года Управление по ядерному и радиологическому регулированию республики (ENRRA) выдало разрешение на строительство энергоблока № 3.Он поблагодарил египетских партнеров за слаженную совместную работу и выразил уверенность, что специалисты из двух стран вместе добьются успеха "в реализации этого грандиозного проекта".АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.Инжиниринговый дивизион "Росатома" — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства АЭС "Эль-Дабаа".
https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868216745.html
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россия, египет, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", средиземное море, в мире
Россия, Египет, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Средиземное море, В мире
В Египте начали строительство энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" с участием России
"Росатом": в Египте начали строительство энергоблока № 3 АЭС "Эль-Дабаа" с участием России
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
Строительство с участием России третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" началось в Египте, сообщила пресс-служба
инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".
«
"Третьего мая 2023 года на площадке сооружения АЭС "Эль-Дабаа" в Египте залили "первый бетон" в фундаментную плиту энергоблока № 3", — уточнили в компании.
Там добавили, что строительство третьего энергоблока перешло в основную стадию.
"Сегодняшняя церемония свидетельствует о достижениях, ставших результатом совместных и непрерывных усилий рабочих групп", — подчеркнул председатель совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль.
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Он напомнил, что в 2022 году были достигнуты многие ключевые этапы проекта, включая заливку "первого бетона" для энергоблоков № 1 и №2 и поставку важного элемента системы безопасности — устройства локализации расплава активной зоны для первого блока.
В 2022 году началось строительство энергоблоков № 1 и № 2 первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". В конце марта этого года Управление по ядерному и радиологическому регулированию республики (ENRRA) выдало разрешение на строительство энергоблока № 3.
«
"Начало строительства третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" говорит о том, что проект набирает темп", — отметил со своей стороны старший вице-президент по управлению проектами сооружения АЭС АО "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона "Росатома") Александр Корчагин.
Он поблагодарил египетских партнеров за слаженную совместную работу и выразил уверенность, что специалисты из двух стран вместе добьются успеха "в реализации этого грандиозного проекта".
АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря
, в 350 километрах от Каира
. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.
Инжиниринговый дивизион "Росатома" — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства АЭС "Эль-Дабаа".
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