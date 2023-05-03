https://ria.ru/20230503/stroitelstvo-1869375720.html

В Египте начали строительство энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" с участием России

В Египте начали строительство энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" с участием России - РИА Новости, 03.05.2023

В Египте начали строительство энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" с участием России

Строительство с участием России третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" началось в Египте, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T12:26

2023-05-03T12:26

2023-05-03T13:05

россия

египет

аэс "эль-дабаа"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

средиземное море

в мире

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Строительство с участием России третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" началось в Египте, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". Там добавили, что строительство третьего энергоблока перешло в основную стадию."Сегодняшняя церемония свидетельствует о достижениях, ставших результатом совместных и непрерывных усилий рабочих групп", — подчеркнул председатель совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль.Он напомнил, что в 2022 году были достигнуты многие ключевые этапы проекта, включая заливку "первого бетона" для энергоблоков № 1 и №2 и поставку важного элемента системы безопасности — устройства локализации расплава активной зоны для первого блока.В 2022 году началось строительство энергоблоков № 1 и № 2 первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". В конце марта этого года Управление по ядерному и радиологическому регулированию республики (ENRRA) выдало разрешение на строительство энергоблока № 3.Он поблагодарил египетских партнеров за слаженную совместную работу и выразил уверенность, что специалисты из двух стран вместе добьются успеха "в реализации этого грандиозного проекта".АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.Инжиниринговый дивизион "Росатома" — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства АЭС "Эль-Дабаа".

https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868216745.html

https://ria.ru/20230427/aes-1868168593.html

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россия, египет, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", средиземное море, в мире