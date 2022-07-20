https://ria.ru/20220720/aes-1803671884.html

В Египте началось строительство АЭС "Эль-Дабаа" с участием России

В Египте началось строительство АЭС "Эль-Дабаа" с участием России - РИА Новости, 20.07.2022

В Египте началось строительство АЭС "Эль-Дабаа" с участием России

Строительство с участием России первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" началось в среду, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Росатом". РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:20

2022-07-20T12:20

2022-07-20T18:11

в мире

аэс "эль-дабаа"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

египет

средиземное море

россия

алексей лихачев

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КАИР, 20 июл - РИА Новости. Строительство с участием России первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" началось в среду, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Росатом".На площадке будущей атомной станции состоялась торжественная церемония заливки первого бетона, означающая фактический старт сооружения АЭС."Начали заливать бетон", - сообщили в "Росатоме".АЭС "Эль-Дабаа" расположится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от египетской столицы Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.До этого "Росатом" еще не строил АЭС в Африке.Египет рассматривает проект АЭС "Эль-Дабаа" как важную часть стратегии своего устойчивого развития. Речь, прежде всего, идет о повышении надежности национальной системы энергоснабжения и об удовлетворении растущего спроса на электроэнергию со стороны египетской экономики и промышленности.Кроме того, АЭС поможет Каиру сохранять и рационально использовать ценные углеводородные ресурсы – нефть и газ. Среди других выгод для Египта от строительства АЭС – развитие современных технологий и стимулирование исследований и разработок, расширение возможностей трудоустройства для граждан страны. Планируется, что в процессе строительства будут задействованы десятки египетских компаний.В 2015 году Москва и Каир заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства по российскому проекту и эксплуатации первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и межправсоглашение об условиях российского кредита на 25 миллиардов долларов. А в декабре 2017 года в египетской столице в присутствии президентов России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси были подписаны акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение атомной станции. В соответствии с контрактами "Росатом" не только построит АЭС, но и обеспечит поставки российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции. Также "Росатом" проведет обучение персонала и окажет египетским партнерам поддержку в эксплуатации и сервисном обслуживании АЭС "Эль-Дабаа" на протяжении первых 10 лет работы станции. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев тогда назвал контракты по АЭС "Эль-Дабаа" рекордной сделкой в истории мировой атомной отрасли. Общая стоимость всех контрактов составляет десятки миллиардов долларов - это также и крупнейшее несырьевое экспортное соглашение за всю историю России, подчеркивал Лихачев.По масштабам влияния на российско-египетские отношения проект можно сравнить, наверное, только со строительством в свое время Асуанской плотины, говорил глава "Росатома".График проекта АЭС "Эль-Дабаа" не изменился и строго соблюдается, несмотря на западные санкции в отношении Москвы, заявил в конце марта РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.В начале лета на производственной площадке в Санкт-Петербурге, где создается оборудование по заказу "Росатома", началось изготовление заготовок корпуса реактора энергоблока №1. Параллельно в России идет подготовка будущего персонала АЭС "Эль-Дабаа".

https://ria.ru/20220718/aes-1803338308.html

https://ria.ru/20220720/finlyandiya-1803620307.html

https://ria.ru/20220713/vengriya-1802199109.html

https://ria.ru/20220712/aes-1802003029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", египет, средиземное море, россия, алексей лихачев