12:20 20.07.2022 (обновлено: 18:11 20.07.2022)
В Египте началось строительство АЭС "Эль-Дабаа" с участием России
Началось строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" с участием России
© Фото : РосатомНачало бетонирования фундамента энергоблока №1 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
© Фото : Росатом
Начало бетонирования фундамента энергоблока №1 АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
КАИР, 20 июл - РИА Новости. Строительство с участием России первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" началось в среду, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Росатом".
На площадке будущей атомной станции состоялась торжественная церемония заливки первого бетона, означающая фактический старт сооружения АЭС.
"Начали заливать бетон", - сообщили в "Росатоме".
АЭС "Эль-Дабаа" расположится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от египетской столицы Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.
До этого "Росатом" еще не строил АЭС в Африке.
Египет рассматривает проект АЭС "Эль-Дабаа" как важную часть стратегии своего устойчивого развития. Речь, прежде всего, идет о повышении надежности национальной системы энергоснабжения и об удовлетворении растущего спроса на электроэнергию со стороны египетской экономики и промышленности.
Кроме того, АЭС поможет Каиру сохранять и рационально использовать ценные углеводородные ресурсы – нефть и газ. Среди других выгод для Египта от строительства АЭС – развитие современных технологий и стимулирование исследований и разработок, расширение возможностей трудоустройства для граждан страны. Планируется, что в процессе строительства будут задействованы десятки египетских компаний.
В 2015 году Москва и Каир заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства по российскому проекту и эксплуатации первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и межправсоглашение об условиях российского кредита на 25 миллиардов долларов. А в декабре 2017 года в египетской столице в присутствии президентов России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси были подписаны акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение атомной станции. В соответствии с контрактами "Росатом" не только построит АЭС, но и обеспечит поставки российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции. Также "Росатом" проведет обучение персонала и окажет египетским партнерам поддержку в эксплуатации и сервисном обслуживании АЭС "Эль-Дабаа" на протяжении первых 10 лет работы станции. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.
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Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев тогда назвал контракты по АЭС "Эль-Дабаа" рекордной сделкой в истории мировой атомной отрасли. Общая стоимость всех контрактов составляет десятки миллиардов долларов - это также и крупнейшее несырьевое экспортное соглашение за всю историю России, подчеркивал Лихачев.
По масштабам влияния на российско-египетские отношения проект можно сравнить, наверное, только со строительством в свое время Асуанской плотины, говорил глава "Росатома".
График проекта АЭС "Эль-Дабаа" не изменился и строго соблюдается, несмотря на западные санкции в отношении Москвы, заявил в конце марта РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
В начале лета на производственной площадке в Санкт-Петербурге, где создается оборудование по заказу "Росатома", началось изготовление заготовок корпуса реактора энергоблока №1. Параллельно в России идет подготовка будущего персонала АЭС "Эль-Дабаа".