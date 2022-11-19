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В Египте начали строительство энергоблока №2 первой в стране АЭС - РИА Новости, 19.11.2022
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В Египте начали строительство энергоблока №2 первой в стране АЭС
В Египте начали строительство энергоблока №2 первой в стране АЭС - РИА Новости, 19.11.2022
В Египте начали строительство энергоблока №2 первой в стране АЭС
Строительство с участием России энергоблока №2 первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" началось в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росатома". РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T13:05
2022-11-19T13:29
египет
россия
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
алексей лихачев
африка
атомстройэкспорт
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КАИР, 19 ноя - РИА Новости, Заман Рамазанов. Строительство с участием России энергоблока №2 первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" началось в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росатома".На площадке будущего энергоблока состоялась торжественная церемония заливки первого бетона, означающая фактический старт сооружения блока. Это событие произошло накануне Дня индустриализации Африки.В торжественной церемонии приняли участие министр электричества и возобновляемой энергетики Египта Мохаммед Шакер, председатель Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгад эль-Вакиль, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, старший вице-президент АО АСЭ по управлению проектами сооружения АЭС Александр Корчагин, а также проектные команды инжинирингового дивизиона "Росатома" и NPPA."Запуск АЭС будет играть важнейшую роль в социально-экономической и технологической жизни Египта и даст толчок для постепенного перехода промышленности и экономики страны к низкоуглеродным источникам. Это создаст прочный фундамент для уверенного и устойчивого развития Египта на десятилетия вперед", - заявил на церемонии Лихачев.По его словам, начало строительства второго энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" говорит о том, что проект набирает ритм, при этом в Египте он имеет особое значение, ведь "Эль-Дабаа" станет первой атомной станцией на африканском континенте, построенной по российской технологии. Это самый крупный проект российско-египетского сотрудничества со времен строительства Асуанской плотины."Египетско-российская команда демонстрирует высочайший уровень профессионализма и работает с опережением сроков... Уверен, что атомная электростанция внесет большой вклад в качественное улучшение уровня жизни в стране и позволит Египту занять достойное место среди технологических лидеров региона", - заявил на церемонии министр Шакер.В свою очередь аль-Вакиль отметил, что начало основного этапа сооружения энергоблоков №1 и №2 в текущем году является масштабным достижением проекта сооружения АЭС, а Египет становится региональным лидером в области мирного использования атомной энергии.АЭС "Эль-Дабаа" расположится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от египетской столицы Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.Сооружение первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" началось в июле нынешнего года. Работы на площадке на сегодня идут в графике, в них участвуют как крупнейшие египетские подрядчики, так предприятия "Росатома", сообщил РИА Новости на этой неделе старший вице-президент по управлению проектами сооружения АЭС компании "Росатома" "Атомстройэкспорт" Александр Корчагин.Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) в конце октября выдало "Росатому" лицензию на строительство второго энергоблока.
https://ria.ru/20220720/aes-1803671884.html
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египет, россия, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, алексей лихачев, африка, атомстройэкспорт
Египет, Россия, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Алексей Лихачев, Африка, Атомстройэкспорт
13:05 19.11.2022 (обновлено: 13:29 19.11.2022)
 
В Египте начали строительство энергоблока №2 первой в стране АЭС

"Росатом": в Египте начали строительство энергоблока №2 первой в стране АЭС "Эль-Дабаа"

© Фото : РосатомПлощадка будущей АЭС "Эль-Дабаа"
Площадка будущей АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : Росатом
Площадка будущей АЭС "Эль-Дабаа". Архивное фото
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КАИР, 19 ноя - РИА Новости, Заман Рамазанов. Строительство с участием России энергоблока №2 первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" началось в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росатома".
На площадке будущего энергоблока состоялась торжественная церемония заливки первого бетона, означающая фактический старт сооружения блока. Это событие произошло накануне Дня индустриализации Африки.
Начало бетонирования фундамента энергоблока №1 АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 12:20
В Египте началось строительство АЭС "Эль-Дабаа" с участием России
В торжественной церемонии приняли участие министр электричества и возобновляемой энергетики Египта Мохаммед Шакер, председатель Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгад эль-Вакиль, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, старший вице-президент АО АСЭ по управлению проектами сооружения АЭС Александр Корчагин, а также проектные команды инжинирингового дивизиона "Росатома" и NPPA.
"Запуск АЭС будет играть важнейшую роль в социально-экономической и технологической жизни Египта и даст толчок для постепенного перехода промышленности и экономики страны к низкоуглеродным источникам. Это создаст прочный фундамент для уверенного и устойчивого развития Египта на десятилетия вперед", - заявил на церемонии Лихачев.
По его словам, начало строительства второго энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" говорит о том, что проект набирает ритм, при этом в Египте он имеет особое значение, ведь "Эль-Дабаа" станет первой атомной станцией на африканском континенте, построенной по российской технологии. Это самый крупный проект российско-египетского сотрудничества со времен строительства Асуанской плотины.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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"Египетско-российская команда демонстрирует высочайший уровень профессионализма и работает с опережением сроков... Уверен, что атомная электростанция внесет большой вклад в качественное улучшение уровня жизни в стране и позволит Египту занять достойное место среди технологических лидеров региона", - заявил на церемонии министр Шакер.
В свою очередь аль-Вакиль отметил, что начало основного этапа сооружения энергоблоков №1 и №2 в текущем году является масштабным достижением проекта сооружения АЭС, а Египет становится региональным лидером в области мирного использования атомной энергии.
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Росатом получил лицензию на возведение энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
АЭС "Эль-Дабаа" расположится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от египетской столицы Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.
Сооружение первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" началось в июле нынешнего года. Работы на площадке на сегодня идут в графике, в них участвуют как крупнейшие египетские подрядчики, так предприятия "Росатома", сообщил РИА Новости на этой неделе старший вице-президент по управлению проектами сооружения АЭС компании "Росатома" "Атомстройэкспорт" Александр Корчагин.
Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) в конце октября выдало "Росатому" лицензию на строительство второго энергоблока.
На международном форуме Атомэкспо в Главном медиацентре в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 16:13
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ЕгипетРоссияАЭС "Эль-Дабаа"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреАлексей ЛихачевАфрикаАтомстройэкспорт
 
 
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