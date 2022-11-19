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В Египте начали строительство энергоблока №2 первой в стране АЭС

В Египте начали строительство энергоблока №2 первой в стране АЭС - РИА Новости, 19.11.2022

В Египте начали строительство энергоблока №2 первой в стране АЭС

Строительство с участием России энергоблока №2 первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" началось в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росатома". РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T13:05

2022-11-19T13:05

2022-11-19T13:29

египет

россия

аэс "эль-дабаа"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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алексей лихачев

африка

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КАИР, 19 ноя - РИА Новости, Заман Рамазанов. Строительство с участием России энергоблока №2 первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" началось в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росатома".На площадке будущего энергоблока состоялась торжественная церемония заливки первого бетона, означающая фактический старт сооружения блока. Это событие произошло накануне Дня индустриализации Африки.В торжественной церемонии приняли участие министр электричества и возобновляемой энергетики Египта Мохаммед Шакер, председатель Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгад эль-Вакиль, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, старший вице-президент АО АСЭ по управлению проектами сооружения АЭС Александр Корчагин, а также проектные команды инжинирингового дивизиона "Росатома" и NPPA."Запуск АЭС будет играть важнейшую роль в социально-экономической и технологической жизни Египта и даст толчок для постепенного перехода промышленности и экономики страны к низкоуглеродным источникам. Это создаст прочный фундамент для уверенного и устойчивого развития Египта на десятилетия вперед", - заявил на церемонии Лихачев.По его словам, начало строительства второго энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" говорит о том, что проект набирает ритм, при этом в Египте он имеет особое значение, ведь "Эль-Дабаа" станет первой атомной станцией на африканском континенте, построенной по российской технологии. Это самый крупный проект российско-египетского сотрудничества со времен строительства Асуанской плотины."Египетско-российская команда демонстрирует высочайший уровень профессионализма и работает с опережением сроков... Уверен, что атомная электростанция внесет большой вклад в качественное улучшение уровня жизни в стране и позволит Египту занять достойное место среди технологических лидеров региона", - заявил на церемонии министр Шакер.В свою очередь аль-Вакиль отметил, что начало основного этапа сооружения энергоблоков №1 и №2 в текущем году является масштабным достижением проекта сооружения АЭС, а Египет становится региональным лидером в области мирного использования атомной энергии.АЭС "Эль-Дабаа" расположится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от египетской столицы Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.Сооружение первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" началось в июле нынешнего года. Работы на площадке на сегодня идут в графике, в них участвуют как крупнейшие египетские подрядчики, так предприятия "Росатома", сообщил РИА Новости на этой неделе старший вице-президент по управлению проектами сооружения АЭС компании "Росатома" "Атомстройэкспорт" Александр Корчагин.Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) в конце октября выдало "Росатому" лицензию на строительство второго энергоблока.

https://ria.ru/20220720/aes-1803671884.html

https://ria.ru/20221103/aes-1829121934.html

https://ria.ru/20220629/aes-1799114036.html

https://ria.ru/20221017/atomekspo-1824637426.html

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египет, россия, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, алексей лихачев, африка, атомстройэкспорт