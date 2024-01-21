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Путин 23 января примет участие в мероприятии на АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 21.01.2024
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15:49 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/aes-1922623105.html
Путин 23 января примет участие в мероприятии на АЭС "Эль-Дабаа"
Путин 23 января примет участие в мероприятии на АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 21.01.2024
Путин 23 января примет участие в мероприятии на АЭС "Эль-Дабаа"
Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси 23 января примет участие в мероприятии по заливке первого бетона в основание... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:49
2024-01-21T15:49
египет
владимир путин
россия
аэс "эль-дабаа"
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси 23 января примет участие в мероприятии по заливке первого бетона в основание четвёртого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Начало заливки первого бетона в фундамент так называемого "ядерного острова" означает старт строительства энергоблока АЭС."Да. В планах есть такое мероприятие", - сказал Песков.Ранее пресс-секретарь президента РФ отмечал, что "это очень важная церемония". По его словам, Россия является безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе, а оказываемые услуги лучше, дешевле, качественнее. Другим участникам этого рынка очень сложно будет выдерживать конкуренцию с РФ, добавил Песков.АЭС "Эль-Дабаа" – первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль- Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от столицы Каира.АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) новейшего поколения 3+, отвечающими самым современным требованиям безопасности и эффективности. Инжиниринговый дивизион "Росатома" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа ".В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа". В начале мая нынешнего года стартовало сооружение третьего энергоблока.
https://ria.ru/20240117/energoblok-1921758818.html
https://ria.ru/20240107/rosatom-1920095402.html
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египет, владимир путин, россия, аэс "эль-дабаа"
Египет, Владимир Путин, Россия, АЭС "Эль-Дабаа"
Путин 23 января примет участие в мероприятии на АЭС "Эль-Дабаа"

Путин и президент Египта 23 января поучаствуют в мероприятии на АЭС "Эль-Дабаа"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси 23 января примет участие в мероприятии по заливке первого бетона в основание четвёртого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Начало заливки первого бетона в фундамент так называемого "ядерного острова" означает старт строительства энергоблока АЭС.
"Да. В планах есть такое мероприятие", - сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ отмечал, что "это очень важная церемония". По его словам, Россия является безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе, а оказываемые услуги лучше, дешевле, качественнее. Другим участникам этого рынка очень сложно будет выдерживать конкуренцию с РФ, добавил Песков.
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АЭС "Эль-Дабаа" – первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль- Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 километрах к северо-западу от столицы Каира.
АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) новейшего поколения 3+, отвечающими самым современным требованиям безопасности и эффективности. Инжиниринговый дивизион "Росатома" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа ".
В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа". В начале мая нынешнего года стартовало сооружение третьего энергоблока.
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