https://ria.ru/20231006/egipet-1900976792.html
В Египте начали устанавливать ядерное оборудование на АЭС “Эль-Дабаа"
В Египте начали устанавливать ядерное оборудование на АЭС “Эль-Дабаа" - РИА Новости, 06.10.2023
В Египте начали устанавливать ядерное оборудование на АЭС “Эль-Дабаа"
Установка первого ядерного оборудования (“ловушки расплава”) началась в пятницу на АЭС “Эль-Дабаа” в Египте, строящейся при участии российской госкорпорации... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:43
2023-10-06T15:43
2023-10-06T15:55
в мире
египет
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
каир (город)
средиземное море
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КАИР, 6 окт - РИА Новости. Установка первого ядерного оборудования (“ловушки расплава”) началась в пятницу на АЭС “Эль-Дабаа” в Египте, строящейся при участии российской госкорпорации “Росатом”, заявило Управление по атомным электростанциям Египта.В пятницу на площадке АЭС проходит церемония установки "ловушки расплава" на первом энергоблоке.“Глава Управления по атомным электростанциям Амгад аль-Вакиль дал указание начать важное событие на пути к выполнению египетского атомного проекта - установку "ловушки расплава" - первого долгосрочного ядерного оборудования”, - сообщается в заявлении управления.Устройство локализации расплава ("ловушка расплава") - уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Устройство, устанавливаемое на дне шахты реактора, может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду.АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". В начале мая стартовало строительство третьего энергоблока. Начало возведения четвертого запланировано на 19 ноября.
https://ria.ru/20230728/el-dabaa-1886873544.html
https://ria.ru/20230726/egipet-1886202460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", каир (город), средиземное море
В мире, Египет, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Каир (город), Средиземное море
В Египте начали устанавливать ядерное оборудование на АЭС “Эль-Дабаа"
Установка первого ядерного оборудования началась на АЭС “Эль-Дабаа" в Египте
КАИР, 6 окт - РИА Новости. Установка первого ядерного оборудования (“ловушки расплава”) началась в пятницу на АЭС “Эль-Дабаа” в Египте, строящейся при участии российской госкорпорации “Росатом”, заявило Управление по атомным электростанциям Египта.
В пятницу на площадке АЭС проходит церемония установки "ловушки расплава" на первом энергоблоке.
«
“Глава Управления по атомным электростанциям Амгад аль-Вакиль дал указание начать важное событие на пути к выполнению египетского атомного проекта - установку "ловушки расплава" - первого долгосрочного ядерного оборудования”, - сообщается в заявлении управления.
Устройство локализации расплава ("ловушка расплава") - уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Устройство, устанавливаемое на дне шахты реактора, может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду.
Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря
, в 350 километрах от Каира
. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.
В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". В начале мая стартовало строительство третьего энергоблока. Начало возведения четвертого запланировано на 19 ноября.
Межгосударственные отношения России и Египта