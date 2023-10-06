https://ria.ru/20231006/egipet-1900976792.html

В Египте начали устанавливать ядерное оборудование на АЭС “Эль-Дабаа"

В Египте начали устанавливать ядерное оборудование на АЭС “Эль-Дабаа" - РИА Новости, 06.10.2023

В Египте начали устанавливать ядерное оборудование на АЭС “Эль-Дабаа"

Установка первого ядерного оборудования (“ловушки расплава”) началась в пятницу на АЭС “Эль-Дабаа” в Египте, строящейся при участии российской госкорпорации... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:43

2023-10-06T15:43

2023-10-06T15:55

в мире

египет

аэс "эль-дабаа"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

каир (город)

средиземное море

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КАИР, 6 окт - РИА Новости. Установка первого ядерного оборудования (“ловушки расплава”) началась в пятницу на АЭС “Эль-Дабаа” в Египте, строящейся при участии российской госкорпорации “Росатом”, заявило Управление по атомным электростанциям Египта.В пятницу на площадке АЭС проходит церемония установки "ловушки расплава" на первом энергоблоке.“Глава Управления по атомным электростанциям Амгад аль-Вакиль дал указание начать важное событие на пути к выполнению египетского атомного проекта - установку "ловушки расплава" - первого долгосрочного ядерного оборудования”, - сообщается в заявлении управления.Устройство локализации расплава ("ловушка расплава") - уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Устройство, устанавливаемое на дне шахты реактора, может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду.АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". В начале мая стартовало строительство третьего энергоблока. Начало возведения четвертого запланировано на 19 ноября.

https://ria.ru/20230728/el-dabaa-1886873544.html

https://ria.ru/20230726/egipet-1886202460.html

египет

каир (город)

средиземное море

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, египет, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", каир (город), средиземное море