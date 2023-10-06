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В Египте начали устанавливать ядерное оборудование на АЭС “Эль-Дабаа" - РИА Новости, 06.10.2023
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15:43 06.10.2023 (обновлено: 15:55 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/egipet-1900976792.html
В Египте начали устанавливать ядерное оборудование на АЭС “Эль-Дабаа"
В Египте начали устанавливать ядерное оборудование на АЭС “Эль-Дабаа" - РИА Новости, 06.10.2023
В Египте начали устанавливать ядерное оборудование на АЭС “Эль-Дабаа"
Установка первого ядерного оборудования (“ловушки расплава”) началась в пятницу на АЭС “Эль-Дабаа” в Египте, строящейся при участии российской госкорпорации... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:43
2023-10-06T15:55
в мире
египет
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
каир (город)
средиземное море
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КАИР, 6 окт - РИА Новости. Установка первого ядерного оборудования (“ловушки расплава”) началась в пятницу на АЭС “Эль-Дабаа” в Египте, строящейся при участии российской госкорпорации “Росатом”, заявило Управление по атомным электростанциям Египта.В пятницу на площадке АЭС проходит церемония установки "ловушки расплава" на первом энергоблоке.“Глава Управления по атомным электростанциям Амгад аль-Вакиль дал указание начать важное событие на пути к выполнению египетского атомного проекта - установку "ловушки расплава" - первого долгосрочного ядерного оборудования”, - сообщается в заявлении управления.Устройство локализации расплава ("ловушка расплава") - уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Устройство, устанавливаемое на дне шахты реактора, может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду.АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". В начале мая стартовало строительство третьего энергоблока. Начало возведения четвертого запланировано на 19 ноября.
https://ria.ru/20230728/el-dabaa-1886873544.html
https://ria.ru/20230726/egipet-1886202460.html
египет
каир (город)
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в мире, египет, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", каир (город), средиземное море
В мире, Египет, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Каир (город), Средиземное море
В Египте начали устанавливать ядерное оборудование на АЭС “Эль-Дабаа"

Установка первого ядерного оборудования началась на АЭС “Эль-Дабаа" в Египте

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора
Рабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Рабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 6 окт - РИА Новости. Установка первого ядерного оборудования (“ловушки расплава”) началась в пятницу на АЭС “Эль-Дабаа” в Египте, строящейся при участии российской госкорпорации “Росатом”, заявило Управление по атомным электростанциям Египта.
В пятницу на площадке АЭС проходит церемония установки "ловушки расплава" на первом энергоблоке.
«
“Глава Управления по атомным электростанциям Амгад аль-Вакиль дал указание начать важное событие на пути к выполнению египетского атомного проекта - установку "ловушки расплава" - первого долгосрочного ядерного оборудования”, - сообщается в заявлении управления.
Устройство локализации расплава ("ловушка расплава") - уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Устройство, устанавливаемое на дне шахты реактора, может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду.
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28 июля, 15:22
АЭС "Эль-Дабаа" расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.
В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". В начале мая стартовало строительство третьего энергоблока. Начало возведения четвертого запланировано на 19 ноября.
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В миреЕгипетАЭС "Эль-Дабаа"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Каир (город)Средиземное море
 
 
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