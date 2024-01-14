https://ria.ru/20240114/pandemii-1921265168.html

Яровая обвинила Пентагон в работе над опасным военным биопроектом

Яровая обвинила Пентагон в работе над опасным военным биопроектом - РИА Новости, 14.01.2024

Яровая обвинила Пентагон в работе над опасным военным биопроектом

Ответы на причины новых пандемий и биологических угроз надо искать внутри опасного военного биопроекта Пентагона, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая,... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T12:33

2024-01-14T12:33

2024-01-14T12:33

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ответы на причины новых пандемий и биологических угроз надо искать внутри опасного военного биопроекта Пентагона, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя сообщение об обсуждении в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в городе Давосе так называемой "болезни X", способной по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он пройдет с 15 по 19 января. На ВЭФ планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса, об этом говорится на сайте организации. Яровая, слова которой приводит её пресс-служба, сообщила, что на 18 января запланировано заседание межфракционной рабочей группы по вопросам биологической безопасности, в ходе которого планируется обсудить итоги парламентского расследования и рекомендации по совершенствованию системы биологической безопасности. Как отмечается в сообщении пресс-службы, информация об обсуждении в ходе Всемирного экономического форума в Давосе "болезни Х", способной в 20 раз превзойти по смертности пандемию коронавируса, является настораживающей и заслуживает серьёзного внимания. "Мы соотнесем ее с установленными в ходе парламентского расследования фактами и выводами", - приводятся слова Яровой в сообщении. "Результаты нашего парламентского расследования деятельности американских военных биолабораторий на Украине доказательно подтвердили тот факт, что ответы на причины новых пандемий и биологических угроз надо искать, прежде всего, внутри опасного военного биопроекта Пентагона", - отметила Яровая. Ранее в апреле Совфед и Госдума утвердили итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Как ранее сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов, масштабы военно-биологической деятельности США и обширная кооперация исполнителей подтверждается не только имеющимися документами, но и заявлениями самих американских политиков. В частности, кандидат в президенты США от Демпартии Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Такеру Карлсону признал, что у США есть биолаборатории на Украине, где в частности, разрабатывается биологическое оружие с применением различных видов новых синтетически выведенных штаммов, а также технологии КРИСП-Р и методов генной инженерии, не доступных ранее.

https://ria.ru/20230913/nauka-1894995585.html

https://ria.ru/20240114/bolezn-1921229635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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