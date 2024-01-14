Яровая обвинила Пентагон в работе над опасным военным биопроектом
Яровая: ответы на причины пандемий надо искать в военном биопроекте Пентагона
Ирина Яровая. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ответы на причины новых пандемий и биологических угроз надо искать внутри опасного военного биопроекта Пентагона, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя сообщение об обсуждении в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в городе Давосе так называемой "болезни X", способной по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он пройдет с 15 по 19 января. На ВЭФ планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса, об этом говорится на сайте организации.
Яровая, слова которой приводит её пресс-служба, сообщила, что на 18 января запланировано заседание межфракционной рабочей группы по вопросам биологической безопасности, в ходе которого планируется обсудить итоги парламентского расследования и рекомендации по совершенствованию системы биологической безопасности. Как отмечается в сообщении пресс-службы, информация об обсуждении в ходе Всемирного экономического форума в Давосе "болезни Х", способной в 20 раз превзойти по смертности пандемию коронавируса, является настораживающей и заслуживает серьёзного внимания.
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"Мы соотнесем ее с установленными в ходе парламентского расследования фактами и выводами", - приводятся слова Яровой в сообщении.
"Результаты нашего парламентского расследования деятельности американских военных биолабораторий на Украине доказательно подтвердили тот факт, что ответы на причины новых пандемий и биологических угроз надо искать, прежде всего, внутри опасного военного биопроекта Пентагона", - отметила Яровая.
Как ранее сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов, масштабы военно-биологической деятельности США и обширная кооперация исполнителей подтверждается не только имеющимися документами, но и заявлениями самих американских политиков. В частности, кандидат в президенты США от Демпартии Роберт Кеннеди-младший в интервью журналисту Такеру Карлсону признал, что у США есть биолаборатории на Украине, где в частности, разрабатывается биологическое оружие с применением различных видов новых синтетически выведенных штаммов, а также технологии КРИСП-Р и методов генной инженерии, не доступных ранее.