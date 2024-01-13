https://ria.ru/20240113/pobediteli-1921217933.html

В Гостином Дворе определили победителей фестиваля "Покровский собор"

В Гостином Дворе определили победителей фестиваля "Покровский собор" - РИА Новости, 13.01.2024

В Гостином Дворе определили победителей фестиваля "Покровский собор"

Победители IV Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни "Покровский собор" были определены на гала-концерте в Гостином дворе в субботу на "битве" РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T22:48

2024-01-13T22:48

2024-01-13T22:48

россия

белоруссия

сыктывкар

владимир высоцкий (автор песен)

владимир путин

госдума рф

дмитрий певцов

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Победители IV Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни "Покровский собор" были определены на гала-концерте в Гостином дворе в субботу на "битве" восьми исполнителей-финалистов. Гран-при фестиваля получила Дарья Солодянкина из Сыктывкара (республика Коми), а приз зрительских симпатий достался Вячеславу Ковалёву из Санкт-Петербурга; эти артисты встретились в финале фестиваля. В полуфинале кроме них приняли участие москвичи: пятнадцатилетняя Алиса Сутормина и Феликс Давыдов. А в четвертьфинале также выступили Евгений Кучер (Нижний Новгород), Александр Карсавин (Москва), Вячеслав Климович (Белоруссия) и российский ансамбль "Камера обскура". На каждом этапе финала жюри определяли лучшего из пары конкурсантов, гала-концерт транслировался в интернете. Директор группы компаний "Проект 21" Анести Ксинопуло объявил на финале, что всем финалистам будет оплачен проезд и проживание на региональный авторский фестиваль "Большой Донбасс". "Мы возвращаем Россию к смыслам: в стихах, в песнях, и, как следствие, в делах", – сказал он. Гость фестиваля народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов спел малоизвестную песню Владимира Высоцкого "Штормит весь вечер, и пока...". В своей речи перед началом соревнования конкурсантов он отметил, что бардовский фестиваль "собирает неравнодушных", напомнив зрителям слова Иоанна Златоуста: "Твое – только то, что ты отдал другим". Участников и гостей фестиваля поприветствовали президент России Владимир Путин и председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), чьи приветствия были зачитаны на сцене. Президент в нем отметил, что авторская песня в России всегда была созвучна времени, а митрополит Тихон констатировал, что российскому обществу нужно вернуться к исконным традициям и идеалам духовности и нравственности. Фестиваль "Покровский собор" проходит в Гостином дворе 13 января. В нем участвуют авторы-исполнители из России, включая ДНР и ЛНР, а также из Эстонии, Казахстана, Белоруссии, Абхазии, Сербии и Германии. Основные цели фестиваля – поддержка творческих людей, открытие новых песенно-поэтических вершин, развитие авторской песни, привлечение молодежи. Между победителями фестиваля разделили один миллион рублей: гран-при за первое место – 350 тысяч рублей, приз за второе место – 250 тысяч рублей, за третье место (обоим полуфиналистам, не вышедшим в финал) – по 100 тысяч рублей, и за четвертьфинал (четырем участникам, не прошедшим в полуфинал) – по 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231213/festival-1915530865.html

https://ria.ru/20231224/konkurs-1917814162.html

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сыктывкар

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россия, белоруссия, сыктывкар, владимир высоцкий (автор песен), владимир путин, госдума рф, дмитрий певцов