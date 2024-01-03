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Иран заявил, что не видит смысла в ВТО, когда есть БРИКС, ШОС и ЕАЭС - РИА Новости, 03.01.2024
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09:05 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/iran-1919547755.html
Иран заявил, что не видит смысла в ВТО, когда есть БРИКС, ШОС и ЕАЭС
Иран заявил, что не видит смысла в ВТО, когда есть БРИКС, ШОС и ЕАЭС - РИА Новости, 03.01.2024
Иран заявил, что не видит смысла в ВТО, когда есть БРИКС, ШОС и ЕАЭС
Иран не видит необходимости входить во Всемирную торговую организацию (ВТО), поскольку такие региональные организации, как БРИКС, Шанхайская организация... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T09:05
2024-01-03T09:05
в мире
экономика
иран
всемирная торговая организация (вто)
брикс
шос
россия
аргентина
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ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Иран не видит необходимости входить во Всемирную торговую организацию (ВТО), поскольку такие региональные организации, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация экономического сотрудничества (ОЭС), в которые входит Иран, в сумме подобны ВТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари."Мы - страна-наблюдатель (ВТО – ред.), однако с (получением – ред.) членства в БРИКС… ШОС… ЕАЭС… ОЭС – соедините это вместе, сама по себе получится ВТО! Сейчас мы не видим необходимости стремиться (к членству в ВТО – ред.)... (Будучи членами - ред.) этих организаций, мы автоматически почти стали членом ВТО на региональном уровне и получаем свою выгоду, это выигрышное положение для всех сторон", - сказал Сафари.Замглавы иранского МИД отметил, что если Ирану предложат участие в ВТО, страна поприветствует такой шаг и станет членом этой организации, однако подчеркнул, что благодаря членству исламской республики в названных им объединениях "потребности на региональном и мировом уровне практически удовлетворены".Также, по его словам, "свободная торговля с ЕАЭС окажет большое влияние на наши (Ирана и России - ред.) отношения в сфере торговли – как импорте, так и экспорте, – в результате чего между Ираном и Россией в БРИКС… и ШОС может сложиться основа для хорошего сотрудничества в сфере финансов, транзита, энергетики, технических и наукоемких проектах".На саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран — участниц объединения.Полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению, страны ЕАЭС подписали в конце декабря 2023 года. Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге. На церемонии подписи поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади. Также соглашение подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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в мире, экономика, иран, всемирная торговая организация (вто), брикс, шос, россия, аргентина, сирил рамафоса, сергей рябков, михаил мясникович
В мире, Экономика, Иран, Всемирная торговая организация (ВТО), БРИКС, ШОС, Россия, Аргентина, Сирил Рамафоса, Сергей Рябков, Михаил Мясникович
Иран заявил, что не видит смысла в ВТО, когда есть БРИКС, ШОС и ЕАЭС

Сафари: Иран не видит необходимости входить в ВТО, когда есть БРИКС, ШОС и ЕАЭС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Иран не видит необходимости входить во Всемирную торговую организацию (ВТО), поскольку такие региональные организации, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация экономического сотрудничества (ОЭС), в которые входит Иран, в сумме подобны ВТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.
«
"Мы - страна-наблюдатель (ВТО – ред.), однако с (получением – ред.) членства в БРИКС… ШОС… ЕАЭС… ОЭС – соедините это вместе, сама по себе получится ВТО! Сейчас мы не видим необходимости стремиться (к членству в ВТО – ред.)... (Будучи членами - ред.) этих организаций, мы автоматически почти стали членом ВТО на региональном уровне и получаем свою выгоду, это выигрышное положение для всех сторон", - сказал Сафари.
Замглавы иранского МИД отметил, что если Ирану предложат участие в ВТО, страна поприветствует такой шаг и станет членом этой организации, однако подчеркнул, что благодаря членству исламской республики в названных им объединениях "потребности на региональном и мировом уровне практически удовлетворены".
Также, по его словам, "свободная торговля с ЕАЭС окажет большое влияние на наши (Ирана и России - ред.) отношения в сфере торговли – как импорте, так и экспорте, – в результате чего между Ираном и Россией в БРИКС… и ШОС может сложиться основа для хорошего сотрудничества в сфере финансов, транзита, энергетики, технических и наукоемких проектах".
На саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран — участниц объединения.
Полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению, страны ЕАЭС подписали в конце декабря 2023 года. Подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге. На церемонии подписи поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади. Также соглашение подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Саудовская Аравия прокомментировала вступление в БРИКС
2 января, 16:40
 
В миреЭкономикаИранВсемирная торговая организация (ВТО)БРИКСШОСРоссияАргентинаСирил РамафосаСергей РябковМихаил Мясникович
 
 
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