https://ria.ru/20240101/briks-1918395193.html

Группа БРИКС

Группа БРИКС - РИА Новости, 01.01.2024

Группа БРИКС

БРИКС (англ. BRICS) – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T00:40

2024-01-01T00:40

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БРИКС (англ. BRICS) – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa).Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О'Ниллом (Jim O'Neill), руководителем отдела глобальных экономических исследований американской финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs, для обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая. В связи с присоединением к БРИК ЮАР в феврале 2011 года группа стала носить название БРИКС (BRICS). Совокупное население государств БРИКС составляет около 3,24 миллиарда человек, что составляет более 40% населения мира. Ожидается, что с 2000 по 2026 год население стран БРИКС вырастет на 625 миллионов человек, и большая часть из них будет проживать в Индии и Китае. Согласно опубликованным в конце марта 2023 года данным британской компании Acorn Macro Consulting, объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) в настоящее время обеспечивает 31,5% мирового ВВП. Ожидается, что к 2030 году БРИКС будет создавать более 50% глобального ВВП, но предлагаемое расширение в формат БРИКС+ за счет присоединения ряда крупных стран позволит выйти на уровень половины мирового производства товаров и услуг гораздо раньше. Согласно оценкам, совокупный ВВП стран, входящих в блок БРИКС, в 2023 году превысит 25,8 триллиона долларов.Практическое взаимодействие в рамках БРИК началось в сентябре 2006 года, когда по инициативе президента России Владимира Путина "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств в этом формате. Ее итогом стало подтверждение участниками заинтересованности в развитии многопланового четырехстороннего сотрудничества. Вторая встреча на уровне министров иностранных дел стран БРИК состоялась вновь "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2007 года. На ней были приняты решения о проведении ежегодных полноформатных встреч руководителей внешнеполитических ведомств поочередно в каждой из стран, запуске консультационного механизма на уровне заместителей министров иностранных дел, а также о налаживании регулярных контактов по линии посольств и постпредств.16 мая 2008 года по инициативе России в Екатеринбурге состоялась полноформатная встреча глав внешнеполитических ведомств БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие позиции сторон по актуальным вопросам мирового развития.9 июля 2008 года "на полях" саммита "Группы восьми" в Тояко (Япония) по инициативе российской стороны состоялась краткая встреча лидеров четырех стран, на которой они договорились о подготовке полномасштабного саммита БРИК.В дополнение к межмидовским контактам был налажен диалог по линии министерств финансов.7 ноября 2008 года накануне мероприятий "Группы двадцати" в Сан-Паулу по инициативе бразильской стороны состоялась первая встреча министров финансов стран БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие подходы стран "четверки" к актуальным вопросам мировой экономики и глобальных финансов.Первый полноформатный саммит БРИК прошел по инициативе российской стороны 16 июня 2009 года в Екатеринбурге. Во встрече на высшем уровне приняли участие президент России Дмитрий Медведев, президент Бразилии Луис Лула да Силва, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. По итогам встречи было принято совместное Заявление лидеров. В нем определены цели деятельности объединения: развитие "последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества" между странами.Была достигнута договоренность о том, что на регулярную основу будут поставлены не только встречи министров иностранных дел, но и министров финансов, руководителей центральных банков. На саммите получил поддержку и начавшийся диалог четырех стран по проблематике международной безопасности. В апреле 2010 года в городе Бразилиа (Бразилия) состоялся второй саммит лидеров стран БРИК. Третий саммит лидеров стран БРИКС состоялся в апреле 2011 года в городе Санья (КНР). Последующие саммиты прошли в марте 2012 года в Нью-Дели (Индия), в марте 2013 года в Дурбане (ЮАР), в июле 2014 года в Форталезе (Бразилия), в июле 2015 года в Уфе, в октябре 2016 года на Гоа (Индия), в сентябре 2017 году в Сямэне (Китай), в июле 2018 года в Йоханнесбурге (ЮАР), в 2019 году в столице Бразилии.Важным этапом в развитии экономических связей между государствами БРИКС стал запуск двух проектов: Нового банка развития (НБР) и Пула условных валютных резервов, призванных способствовать повышению стабильности и устойчивости мировой финансовой системы, а также укреплению экономического и инвестиционного сотрудничества.Соглашение об учреждении НБР было ратифицировано в 2015 году во время председательства России. Институт создавался с целью мобилизации ресурсов для инвестирования в инфраструктурные, а также нацеленные на устойчивое развитие стран-членов БРИКС проекты (в частности, в области возобновляемой энергетики, обеспечения питьевой водой, развитие городов). В 2015 году также вступил в силу договор о Пуле условных валютных резервов на сумму 100 миллиардов долларов, который стал страховочным механизмом на случай кризиса. По состоянию на 30 января 2023 года по линии НБР одобрено 83 инвестиционных проекта на общую сумму более 30,1 миллиарда долларов. Своевременно реагируя на нужды стран БРИКС в условиях кризиса, Банк запустил в марте 2020 года программу содействия по борьбе с пандемией СOVID-19 и преодолению ее социально-экономических последствий общим объемом 10 миллиардов долларов. В 2018 году состоялось открытие Африканского регионального центра НБР в ЮАР; в 2019, 2020 и 2022 годах аналогичные структуры были учреждены в Бразилии, России и Индии.В соответствии с решением лидеров стран БРИКС НБР приступил к расширению состава акционеров. В 2022 году новыми членами Банка стали Бангладеш и ОАЭ, в марте 2023 года – Египет. По завершении внутригосударственных процедур членство в Банке оформит Уругвай. За последнее десятилетие БРИКС превратился в многопрофильное стратегическое партнерство, которое базируется на трех ключевых "столпах" – политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи. Отношения между партнерами по БРИКС строятся на основе равноправия и взаимного уважения, а также принципов открытости, прагматизма, солидарности, ненаправленности против третьих сторон.Входящие в объединение государства являются влиятельными участниками авторитетных международных структур (ООН, "Группа двадцати", ВТО, Движение неприсоединения, "Группа 77"), а также региональных объединений (СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, АТЭС, БИМСТЕК (Инициатива стран Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству), МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки), Афросоюз, САДК (Сообщество развития Юга Африки) и др.).Председательство в БРИКС осуществляется государством-участником в течение календарного года на ротационной основе. Все решения принимаются консенсусом.Ежегодно проходит более сотни встреч, из которых порядка 20 – министерского уровня. Развивается взаимодействие по линии администраций городов, бизнеса, академических и научных кругов, гражданского общества. В целях координации текущей работы объединения функционирует институт национальных шерп/су-шерп.В 2020 году в БРИКС председательствовала Россия. "Российский" год прошел под девизом "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста". Было проведено свыше 130 мероприятий, включая порядка 25 заседаний министерского уровня. Большинство из них состоялись в формате видеоконференций. Центральным событием стал XII саммит БРИКС 17 ноября 2020 года (прошел в видеоформате). По его итогам была принята Московская декларация, в которой были переподтверждены совпадение или близость подходов стран "пятерки" по актуальным вопросам глобальной повестки дня, намечены задачи и ориентиры дальнейшего пятистороннего сотрудничества. Все участники БРИКС выступили за повышение эффективности институтов глобального управления, включая ВТО, ВОЗ и МВФ, укрепление голоса развивающихся стран и государств с формирующимися рынками в процессе принятия ключевых решений.В 2021 году в БРИКС председательствовала Индия. Тема года – "15 лет БРИКС: сотрудничество внутри БРИКС во имя преемственности, консолидации и консенсуса". В рамках БРИКС было проведено более 150 встреч, 20 из них ‒ министерского уровня.9 сентября 2021 года лидеры стран БРИКС провели саммит в формате видеосвязи, по итогам которого была согласована Нью-Делийская декларация.Стороны обсудили широкий круг вопросов, среди которых борьба с пандемией коронавируса, реформирование главных органов ООН, содействие международному и региональному миру и безопасности.Страны БРИКС договорились усилить сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах.Кроме того, страны признали необходимость расширения возможностей Международного валютного фонда (МВФ) во время кризисных ситуаций.БРИКС также выступила за безотлагательную реформу Всемирной торговой организации (ВТО), которая сохранила бы центральную роль организации, ее ключевые ценности и принципы, а также учитывала бы интересы всех членов, включая развивающиеся и наименее развитые страны. Страны БРИКС также обсудили кризис в Афганистане и призвали все стороны воздержаться от насилия, назвали приоритетной задачей борьбу с терроризмом и наркоторговлей, подчеркнули необходимость урегулирования гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека, в том числе женщин, детей и меньшинств.Кроме того, участники саммита подчеркнули важность международных усилий по взаимному признанию национальных документов о вакцинации от COVID-19.Главы государств договорились укреплять возможности реакции на вызовы терроризма, киберпреступности и фейковых новостей. В 2022 году в БРИКС председательствовал Китай. Саммит лидеров БРИКС состоялся 23 июня в формате видеоконференции. Тема встречи – "Укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития". По итогам саммита была принята Пекинская декларация. В документе было зафиксировано намерение создавать условия для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, способствовать участию развивающихся стран в мировых процессах, поддерживать реализацию повестки в области устойчивого развития до 2030 года в экономике и других сферах.Кроме того, страны-участницы выступили за укрепление потенциала для реагирования на терроризм, отмывание денег и фейки, провозгласили приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и сохранение ведущей роли G20 в глобальном экономическом управлении.Также лидеры государств выразили готовность активизировать дискуссии о реформе СБ ООН, обсудили ситуацию на Украине, в Афганистане и иранский ядерный вопрос.24 июня в формате видеоконференция прошла встреча "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств. Она была посвящена теме выстраивания партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху ради совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку официально выразили лидеры 23 стран. В числе этих государств – Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.22-24 августа 2023 года очередной саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге (ЮАР). На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции.В саммите БРИКС также приняли участие 55 африканских стран, 18 из которых были представлены на саммите президентами этих стран, шесть – премьер-министрами, семь – главами МИД. Итоговая декларация содержит 94 пункта. В документе страны БРИКС отметили, что рассматривают ООН как "краеугольный камень" международной системы, однако назрела необходимость ее реформы, а также расширения представительства развивающихся стран в Совете Безопасности ООН. Лидеры БРИКС также заявили о необходимости использования альтернативных платежных систем и мер по усилению макроэкономической координации по углублению сотрудничества в экономике. БРИКС выступила за усиление политического сотрудничества внутри объединения на фоне обозначившихся новых глобальных рисков и угроз. Страны БРИКС также выступили за укрепление механизма нераспространения оружия массового поражения, а также призвали к укреплению механизмов разоружения и нераспространения, которые предусмотрены "Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении". Лидеры стран БРИКС по итогам саммита приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Полноценное членство новых стран в БРИКС начнется с 1 января 2024 года. Лидеры БРИКС также решили подготовить к следующему саммиту список стран-кандидатов, которые могут получить статус партнеров группы.21 ноября в режиме видеоконференции состоялся внеочередной саммит БРИКС, посвященный ситуации на Ближнем Востоке. Участие в саммите приняли представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года: Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. По итогам дискуссий было принято заявление внеочередного онлайн-саммита БРИКС по Ближнему Востоку. В итоговом документе содержится призыв к ХАМАС немедленно и безоговорочно освободить всех заложников, гарантируя их безопасность и предоставив гуманное обращение в соответствии с международным правом. Было осуждено принудительное перемещение и депортация палестинцев с их земли. Кроме того, главами стран БРИКС была выражена серьезная обеспокоенность тяжелой гуманитарной обстановкой в секторе Газа. В заявлении высказано требование соблюдать международное гуманитарное право и установить доступ в зону конфликта для предоставления помощи. На саммите было также принято решение о проведении независимого и прозрачного расследования всех военных преступлений в зоне палестино-израильского конфликта в соответствии с международными стандартами. Участники подчеркнули важность предотвращения дальнейшей дестабилизации и эскалации насилия, в том числе расширения конфликта в регионе. Они призвали к скорейшему прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и установлению гуманитарного перемирия. С 1 января 2024 года председательство в БРИКС переходит к России. Ожидается, что саммит лидеров БРИКС пройдет в октябре в Казани.Россия в рамках своего председательства намерена организовать порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, бразилия, индия, китай, юар