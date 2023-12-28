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В Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь - РИА Новости, 28.12.2023
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16:07 28.12.2023 (обновлено: 17:31 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/salyut-1918800944.html
В Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь
В Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь - РИА Новости, 28.12.2023
В Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге не будет салюта в новогоднюю ночь, следует из материалов городского комитета по культуре. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:07
2023-12-28T17:31
общество
санкт-петербург
новый год
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. В Санкт-Петербурге не будет салюта в новогоднюю ночь, следует из материалов городского комитета по культуре.Накануне вице-губернатор города Борис Пиотровский сообщал, что власти Петербурга хотят сделать новогодние гуляния более спокойными и семейными и рассматривают возможность отмены салюта.В четверг комитет по культуре опубликовал праздничную программу в центре Петербурга в новогоднюю ночь, в которой не упоминается салют.В частности, опубликована праздничная программа на Дворцовой площади, где пройдет мультимедийное шоу "Петербург. Было – стало – будет" и концертная программа. Также в новогоднюю ночь будут работать еще две праздничные локации: площадка у Большого Гостиного Двора и сцена на Малой Конюшенной улице. Гуляния продлятся до 4 часов утра 1 января."Программа новогодней ночи была скорректирована - выбрана концепция семейного праздника. Акцент сделан на волшебной новогодней атмосфере, которая царит на улицах Петербурга. Всей семьей можно провести время у главной елки на Дворцовой площади. В новогоднюю ночь там пройдет мультимедийное шоу и концерт, которые придадут празднику особую атмосферу. В соответствии с выбранной концепцией проведение фейерверка в обновленной программе не предполагается", - сообщил РИА Новости вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.В начале декабря председатель городского комитета по культуре Федор Болтин рассказывал, что в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь пройдут гуляния на Дворцовой площади и Невском проспекте, жители и гости города увидят концертную программу и салют с пляжа Петропавловской крепости.
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общество, санкт-петербург, новый год
Общество, Санкт-Петербург, Новый год
В Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь

В новогоднюю программу Петербурга не включили праздничный салют

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИсаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. В Санкт-Петербурге не будет салюта в новогоднюю ночь, следует из материалов городского комитета по культуре.
Накануне вице-губернатор города Борис Пиотровский сообщал, что власти Петербурга хотят сделать новогодние гуляния более спокойными и семейными и рассматривают возможность отмены салюта.
В четверг комитет по культуре опубликовал праздничную программу в центре Петербурга в новогоднюю ночь, в которой не упоминается салют.В частности, опубликована праздничная программа на Дворцовой площади, где пройдет мультимедийное шоу "Петербург. Было – стало – будет" и концертная программа. Также в новогоднюю ночь будут работать еще две праздничные локации: площадка у Большого Гостиного Двора и сцена на Малой Конюшенной улице. Гуляния продлятся до 4 часов утра 1 января.
"Программа новогодней ночи была скорректирована - выбрана концепция семейного праздника. Акцент сделан на волшебной новогодней атмосфере, которая царит на улицах Петербурга. Всей семьей можно провести время у главной елки на Дворцовой площади. В новогоднюю ночь там пройдет мультимедийное шоу и концерт, которые придадут празднику особую атмосферу. В соответствии с выбранной концепцией проведение фейерверка в обновленной программе не предполагается", - сообщил РИА Новости вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
В начале декабря председатель городского комитета по культуре Федор Болтин рассказывал, что в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь пройдут гуляния на Дворцовой площади и Невском проспекте, жители и гости города увидят концертную программу и салют с пляжа Петропавловской крепости.
Яркие огни, ярмарки и катки. Магия предновогоднего Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Главный символ праздника высотой почти 25 метров установили на Дворцовой площади еще 12 декабря.

К 20 декабря ель будет украшена игрушками, гирляндами и на ней впервые в этом году зажгут фонарики.

Главная елка Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

Главный символ праздника высотой почти 25 метров установили на Дворцовой площади еще 12 декабря.

К 20 декабря ель будет украшена игрушками, гирляндами и на ней впервые в этом году зажгут фонарики.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В праздники Дворцовая площадь превратится в виртуальный театр под открытым небом.

С 23 декабря по 8 января там проходит новогоднее мультимедийное шоу — обещают, что будет зрелищно, красиво и масштабно.

Украшение главной елки Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

В праздники Дворцовая площадь превратится в виртуальный театр под открытым небом.

С 23 декабря по 8 января там проходит новогоднее мультимедийное шоу — обещают, что будет зрелищно, красиво и масштабно.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Каждый день с 18 до 22 часов фасад Главного штаба будет превращаться в гигантский холст для работ диджитал-художников.

Благодаря современным технологиям на здании появятся панорама города и знаковые картины из истории России.

Девушка на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Каждый день с 18 до 22 часов фасад Главного штаба будет превращаться в гигантский холст для работ диджитал-художников.

Благодаря современным технологиям на здании появятся панорама города и знаковые картины из истории России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Начало 2024 года в Санкт-Петербурге будет сопровождаться традиционным фейерверком, запущенным из Петропавловской крепости.

Украшенный к Новому году Дворцовый мост в Санкт-Петербурге

Начало 2024 года в Санкт-Петербурге будет сопровождаться традиционным фейерверком, запущенным из Петропавловской крепости.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Улицы, набережные и мосты Санкт-Петербурга украшены подсветкой.

На площадях города появятся катки, горки и карусели.

Новогодняя подсветка Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге

Улицы, набережные и мосты Санкт-Петербурга украшены подсветкой.

На площадях города появятся катки, горки и карусели.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Количество турмаршрутов и экскурсий в Санкт‑Петербурге, которые предлагает официальный портал Visit Petersburg, на новогодних каникулах достигло 216, сообщает пресс-служба администрации города.

Самые востребованные — рассчитанные на несколько дней.

Половина экскурсий — это исключительно праздничные предложения, стоимость начинается от 850 рублей.

Люди на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Количество турмаршрутов и экскурсий в Санкт‑Петербурге, которые предлагает официальный портал Visit Petersburg, на новогодних каникулах достигло 216, сообщает пресс-служба администрации города.

Самые востребованные — рассчитанные на несколько дней.

Половина экскурсий — это исключительно праздничные предложения, стоимость начинается от 850 рублей.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Самый бюджетный тур по Северной столице включает вечернюю автобусную экскурсию с посещением праздничной ярмарки. В программе — знакомство с главными площадями и елками города.

Новогодняя подсветка сада Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге

Самый бюджетный тур по Северной столице включает вечернюю автобусную экскурсию с посещением праздничной ярмарки. В программе — знакомство с главными площадями и елками города.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Самый дорогой вариант путешествия — "Три дня из жизни аристократа".

Он стоит более 50 тысяч рублей и предусматривает посещение знаковых мест города, бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета "Щелкунчик" в Александринском театре. Также в программе — катание на русской тройке по Павловскому парку и новогодний банкет в ресторане отеля.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

Самый дорогой вариант путешествия — "Три дня из жизни аристократа".

Он стоит более 50 тысяч рублей и предусматривает посещение знаковых мест города, бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета "Щелкунчик" в Александринском театре. Также в программе — катание на русской тройке по Павловскому парку и новогодний банкет в ресторане отеля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Северную столицу по итогам этого года посетит 9,4 миллиона туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Это на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году.

Новогодняя подсветка сада Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге

Северную столицу по итогам этого года посетит 9,4 миллиона туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Это на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 9

Главный символ праздника высотой почти 25 метров установили на Дворцовой площади еще 12 декабря.

К 20 декабря ель будет украшена игрушками, гирляндами и на ней впервые в этом году зажгут фонарики.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 9

В праздники Дворцовая площадь превратится в виртуальный театр под открытым небом.

С 23 декабря по 8 января там проходит новогоднее мультимедийное шоу — обещают, что будет зрелищно, красиво и масштабно.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Каждый день с 18 до 22 часов фасад Главного штаба будет превращаться в гигантский холст для работ диджитал-художников.

Благодаря современным технологиям на здании появятся панорама города и знаковые картины из истории России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 9

Начало 2024 года в Санкт-Петербурге будет сопровождаться традиционным фейерверком, запущенным из Петропавловской крепости.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Улицы, набережные и мосты Санкт-Петербурга украшены подсветкой.

На площадях города появятся катки, горки и карусели.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Количество турмаршрутов и экскурсий в Санкт‑Петербурге, которые предлагает официальный портал Visit Petersburg, на новогодних каникулах достигло 216, сообщает пресс-служба администрации города.

Самые востребованные — рассчитанные на несколько дней.

Половина экскурсий — это исключительно праздничные предложения, стоимость начинается от 850 рублей.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 9

Самый бюджетный тур по Северной столице включает вечернюю автобусную экскурсию с посещением праздничной ярмарки. В программе — знакомство с главными площадями и елками города.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Самый дорогой вариант путешествия — "Три дня из жизни аристократа".

Он стоит более 50 тысяч рублей и предусматривает посещение знаковых мест города, бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета "Щелкунчик" в Александринском театре. Также в программе — катание на русской тройке по Павловскому парку и новогодний банкет в ресторане отеля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Северную столицу по итогам этого года посетит 9,4 миллиона туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Это на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
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