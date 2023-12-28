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В Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь

В Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь - РИА Новости, 28.12.2023

В Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге не будет салюта в новогоднюю ночь, следует из материалов городского комитета по культуре. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:07

2023-12-28T16:07

2023-12-28T17:31

общество

санкт-петербург

новый год

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. В Санкт-Петербурге не будет салюта в новогоднюю ночь, следует из материалов городского комитета по культуре.Накануне вице-губернатор города Борис Пиотровский сообщал, что власти Петербурга хотят сделать новогодние гуляния более спокойными и семейными и рассматривают возможность отмены салюта.В четверг комитет по культуре опубликовал праздничную программу в центре Петербурга в новогоднюю ночь, в которой не упоминается салют.В частности, опубликована праздничная программа на Дворцовой площади, где пройдет мультимедийное шоу "Петербург. Было – стало – будет" и концертная программа. Также в новогоднюю ночь будут работать еще две праздничные локации: площадка у Большого Гостиного Двора и сцена на Малой Конюшенной улице. Гуляния продлятся до 4 часов утра 1 января."Программа новогодней ночи была скорректирована - выбрана концепция семейного праздника. Акцент сделан на волшебной новогодней атмосфере, которая царит на улицах Петербурга. Всей семьей можно провести время у главной елки на Дворцовой площади. В новогоднюю ночь там пройдет мультимедийное шоу и концерт, которые придадут празднику особую атмосферу. В соответствии с выбранной концепцией проведение фейерверка в обновленной программе не предполагается", - сообщил РИА Новости вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.В начале декабря председатель городского комитета по культуре Федор Болтин рассказывал, что в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь пройдут гуляния на Дворцовой площади и Невском проспекте, жители и гости города увидят концертную программу и салют с пляжа Петропавловской крепости.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, санкт-петербург, новый год