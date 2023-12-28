В Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь

В новогоднюю программу Петербурга не включили праздничный салют
Главный символ праздника высотой почти 25 метров установили на Дворцовой площади еще 12 декабря.
К 20 декабря ель будет украшена игрушками, гирляндами и на ней впервые в этом году зажгут фонарики.
Главный символ праздника высотой почти 25 метров установили на Дворцовой площади еще 12 декабря.
К 20 декабря ель будет украшена игрушками, гирляндами и на ней впервые в этом году зажгут фонарики.
В праздники Дворцовая площадь превратится в виртуальный театр под открытым небом.
С 23 декабря по 8 января там проходит новогоднее мультимедийное шоу — обещают, что будет зрелищно, красиво и масштабно.
В праздники Дворцовая площадь превратится в виртуальный театр под открытым небом.
С 23 декабря по 8 января там проходит новогоднее мультимедийное шоу — обещают, что будет зрелищно, красиво и масштабно.
Каждый день с 18 до 22 часов фасад Главного штаба будет превращаться в гигантский холст для работ диджитал-художников.
Благодаря современным технологиям на здании появятся панорама города и знаковые картины из истории России.
Каждый день с 18 до 22 часов фасад Главного штаба будет превращаться в гигантский холст для работ диджитал-художников.
Благодаря современным технологиям на здании появятся панорама города и знаковые картины из истории России.
Начало 2024 года в Санкт-Петербурге будет сопровождаться традиционным фейерверком, запущенным из Петропавловской крепости.
Начало 2024 года в Санкт-Петербурге будет сопровождаться традиционным фейерверком, запущенным из Петропавловской крепости.
Улицы, набережные и мосты Санкт-Петербурга украшены подсветкой.
На площадях города появятся катки, горки и карусели.
Улицы, набережные и мосты Санкт-Петербурга украшены подсветкой.
На площадях города появятся катки, горки и карусели.
Количество турмаршрутов и экскурсий в Санкт‑Петербурге, которые предлагает официальный портал Visit Petersburg, на новогодних каникулах достигло 216, сообщает пресс-служба администрации города.
Самые востребованные — рассчитанные на несколько дней.
Половина экскурсий — это исключительно праздничные предложения, стоимость начинается от 850 рублей.
Количество турмаршрутов и экскурсий в Санкт‑Петербурге, которые предлагает официальный портал Visit Petersburg, на новогодних каникулах достигло 216, сообщает пресс-служба администрации города.
Самые востребованные — рассчитанные на несколько дней.
Половина экскурсий — это исключительно праздничные предложения, стоимость начинается от 850 рублей.
Самый бюджетный тур по Северной столице включает вечернюю автобусную экскурсию с посещением праздничной ярмарки. В программе — знакомство с главными площадями и елками города.
Самый бюджетный тур по Северной столице включает вечернюю автобусную экскурсию с посещением праздничной ярмарки. В программе — знакомство с главными площадями и елками города.
Самый дорогой вариант путешествия — "Три дня из жизни аристократа".
Он стоит более 50 тысяч рублей и предусматривает посещение знаковых мест города, бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета "Щелкунчик" в Александринском театре. Также в программе — катание на русской тройке по Павловскому парку и новогодний банкет в ресторане отеля.
Самый дорогой вариант путешествия — "Три дня из жизни аристократа".
Он стоит более 50 тысяч рублей и предусматривает посещение знаковых мест города, бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета "Щелкунчик" в Александринском театре. Также в программе — катание на русской тройке по Павловскому парку и новогодний банкет в ресторане отеля.
Северную столицу по итогам этого года посетит 9,4 миллиона туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Это на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году.
Северную столицу по итогам этого года посетит 9,4 миллиона туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Это на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году.
Главный символ праздника высотой почти 25 метров установили на Дворцовой площади еще 12 декабря.
К 20 декабря ель будет украшена игрушками, гирляндами и на ней впервые в этом году зажгут фонарики.
В праздники Дворцовая площадь превратится в виртуальный театр под открытым небом.
С 23 декабря по 8 января там проходит новогоднее мультимедийное шоу — обещают, что будет зрелищно, красиво и масштабно.
Каждый день с 18 до 22 часов фасад Главного штаба будет превращаться в гигантский холст для работ диджитал-художников.
Благодаря современным технологиям на здании появятся панорама города и знаковые картины из истории России.
Начало 2024 года в Санкт-Петербурге будет сопровождаться традиционным фейерверком, запущенным из Петропавловской крепости.
Улицы, набережные и мосты Санкт-Петербурга украшены подсветкой.
На площадях города появятся катки, горки и карусели.
Количество турмаршрутов и экскурсий в Санкт‑Петербурге, которые предлагает официальный портал Visit Petersburg, на новогодних каникулах достигло 216, сообщает пресс-служба администрации города.
Самые востребованные — рассчитанные на несколько дней.
Половина экскурсий — это исключительно праздничные предложения, стоимость начинается от 850 рублей.
Самый бюджетный тур по Северной столице включает вечернюю автобусную экскурсию с посещением праздничной ярмарки. В программе — знакомство с главными площадями и елками города.
Самый дорогой вариант путешествия — "Три дня из жизни аристократа".
Он стоит более 50 тысяч рублей и предусматривает посещение знаковых мест города, бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета "Щелкунчик" в Александринском театре. Также в программе — катание на русской тройке по Павловскому парку и новогодний банкет в ресторане отеля.
Северную столицу по итогам этого года посетит 9,4 миллиона туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Это на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году.