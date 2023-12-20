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Яркие огни, ярмарки и катки. Магия предновогоднего Санкт-Петербурга - РИА Новости, 20.12.2023
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Туризм
 
14:43 20.12.2023 (обновлено: 15:22 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/gorod-1916484800.html
Яркие огни, ярмарки и катки. Магия предновогоднего Санкт-Петербурга
Яркие огни, ярмарки и катки. Магия предновогоднего Санкт-Петербурга - РИА Новости, 20.12.2023
Яркие огни, ярмарки и катки. Магия предновогоднего Санкт-Петербурга
Город на Неве готовится встретить главный праздник зимы: пушистая елка уже наряжена, развлекательная программа подготовлена. Северная столица в новогоднем... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:43
2023-12-20T15:22
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Город на Неве готовится встретить главный праздник зимы: пушистая елка уже наряжена, развлекательная программа подготовлена. Северная столица в новогоднем убранстве — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Новый год, Достопримечательности, отдых в России, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь

Яркие огни, ярмарки и катки. Магия предновогоднего Санкт-Петербурга

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Город на Неве готовится встретить главный праздник зимы: пушистая елка уже наряжена, развлекательная программа подготовлена. Северная столица в новогоднем убранстве — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Главный символ праздника высотой почти 25 метров установили на Дворцовой площади еще 12 декабря.

К 20 декабря ель будет украшена игрушками, гирляндами и на ней впервые в этом году зажгут фонарики.

Главная елка Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

Главный символ праздника высотой почти 25 метров установили на Дворцовой площади еще 12 декабря.

К 20 декабря ель будет украшена игрушками, гирляндами и на ней впервые в этом году зажгут фонарики.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В праздники Дворцовая площадь превратится в виртуальный театр под открытым небом.

С 23 декабря по 8 января там проходит новогоднее мультимедийное шоу — обещают, что будет зрелищно, красиво и масштабно.

Украшение главной елки Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

В праздники Дворцовая площадь превратится в виртуальный театр под открытым небом.

С 23 декабря по 8 января там проходит новогоднее мультимедийное шоу — обещают, что будет зрелищно, красиво и масштабно.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Каждый день с 18 до 22 часов фасад Главного штаба будет превращаться в гигантский холст для работ диджитал-художников.

Благодаря современным технологиям на здании появятся панорама города и знаковые картины из истории России.

Девушка на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Каждый день с 18 до 22 часов фасад Главного штаба будет превращаться в гигантский холст для работ диджитал-художников.

Благодаря современным технологиям на здании появятся панорама города и знаковые картины из истории России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Начало 2024 года в Санкт-Петербурге будет сопровождаться традиционным фейерверком, запущенным из Петропавловской крепости.

Украшенный к Новому году Дворцовый мост в Санкт-Петербурге

Начало 2024 года в Санкт-Петербурге будет сопровождаться традиционным фейерверком, запущенным из Петропавловской крепости.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Улицы, набережные и мосты Санкт-Петербурга украшены подсветкой.

На площадях города появятся катки, горки и карусели.

Новогодняя подсветка Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге

Улицы, набережные и мосты Санкт-Петербурга украшены подсветкой.

На площадях города появятся катки, горки и карусели.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Количество турмаршрутов и экскурсий в Санкт‑Петербурге, которые предлагает официальный портал Visit Petersburg, на новогодних каникулах достигло 216, сообщает пресс-служба администрации города.

Самые востребованные — рассчитанные на несколько дней.

Половина экскурсий — это исключительно праздничные предложения, стоимость начинается от 850 рублей.

Люди на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Количество турмаршрутов и экскурсий в Санкт‑Петербурге, которые предлагает официальный портал Visit Petersburg, на новогодних каникулах достигло 216, сообщает пресс-служба администрации города.

Самые востребованные — рассчитанные на несколько дней.

Половина экскурсий — это исключительно праздничные предложения, стоимость начинается от 850 рублей.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Самый бюджетный тур по Северной столице включает вечернюю автобусную экскурсию с посещением праздничной ярмарки. В программе — знакомство с главными площадями и елками города.

Новогодняя подсветка сада Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге

Самый бюджетный тур по Северной столице включает вечернюю автобусную экскурсию с посещением праздничной ярмарки. В программе — знакомство с главными площадями и елками города.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Самый дорогой вариант путешествия — "Три дня из жизни аристократа".

Он стоит более 50 тысяч рублей и предусматривает посещение знаковых мест города, бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета "Щелкунчик" в Александринском театре. Также в программе — катание на русской тройке по Павловскому парку и новогодний банкет в ресторане отеля.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

Самый дорогой вариант путешествия — "Три дня из жизни аристократа".

Он стоит более 50 тысяч рублей и предусматривает посещение знаковых мест города, бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета "Щелкунчик" в Александринском театре. Также в программе — катание на русской тройке по Павловскому парку и новогодний банкет в ресторане отеля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Северную столицу по итогам этого года посетит 9,4 миллиона туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Это на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году.

Новогодняя подсветка сада Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге

Северную столицу по итогам этого года посетит 9,4 миллиона туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Это на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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9 из 9
 
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