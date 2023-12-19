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На Дворцовой площади Петербурга с 23 декабря начнут показывать световое шоу

На Дворцовой площади Петербурга с 23 декабря начнут показывать световое шоу - РИА Новости, 19.12.2023

На Дворцовой площади Петербурга с 23 декабря начнут показывать световое шоу

Новогоднее мультимедийное шоу будут показывать на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге с 23 декабря по 8 января, сообщает городской комитет по развитию туризма. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T17:04

2023-12-19T17:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Новогоднее мультимедийное шоу будут показывать на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге с 23 декабря по 8 января, сообщает городской комитет по развитию туризма. "В период новогодних каникул, с 23 декабря по 8 января, главные площади Санкт-Петербурга и Кронштадта преобразятся в пространства, наполненные рождественской сказкой. Начало световых шоу будет приурочено ко Дню Санкт-Петербурга, который состоится на ВДНХ 23 декабря", – говорится в сообщении. Новогоднее мультимедийное шоу на Дворцовой площади будет транслироваться каждый вечер с 18.00 до 22.00. Фасад Главного штаба превратится в гигантский холст для работ диджитал-художников. Благодаря современным технологиям на здании оживет панорама достижений города и великая история России. Особое внимание будет уделено масштабным современным проектам Петербурга: зрители увидят новые символы Северной столицы: Лахта Центр, Газпром Арену, мосты Западного скоростного диаметра, СКА Арену, алые паруса фрегата "Россия". В новогоднюю ночь световая программа будет радовать гостей до 04.00 мск, а на фасаде Главного штаба – вестись трансляция обращения президента России Владимира Путина. Также с 18.00 до 22.00 преобразится и Никольский морской собор, расположенный на Якорной площади в Кронштадте. 31 декабря и 6 января мультимедийная программа в Кронштадте продлится до 03.00. Отмечается, что вход на световые шоу будет свободным.

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