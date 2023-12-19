Рейтинг@Mail.ru
На Дворцовой площади Петербурга с 23 декабря начнут показывать световое шоу - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:04 19.12.2023 (обновлено: 17:29 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/peterburg-1916698853.html
На Дворцовой площади Петербурга с 23 декабря начнут показывать световое шоу
На Дворцовой площади Петербурга с 23 декабря начнут показывать световое шоу - РИА Новости, 19.12.2023
На Дворцовой площади Петербурга с 23 декабря начнут показывать световое шоу
Новогоднее мультимедийное шоу будут показывать на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге с 23 декабря по 8 января, сообщает городской комитет по развитию туризма. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:04
2023-12-19T17:29
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
санкт-петербург
новый год
куда поехать
куда поехать в выходные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916480689_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_9399423c369900aca4c0eb47457c636b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Новогоднее мультимедийное шоу будут показывать на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге с 23 декабря по 8 января, сообщает городской комитет по развитию туризма. "В период новогодних каникул, с 23 декабря по 8 января, главные площади Санкт-Петербурга и Кронштадта преобразятся в пространства, наполненные рождественской сказкой. Начало световых шоу будет приурочено ко Дню Санкт-Петербурга, который состоится на ВДНХ 23 декабря", – говорится в сообщении. Новогоднее мультимедийное шоу на Дворцовой площади будет транслироваться каждый вечер с 18.00 до 22.00. Фасад Главного штаба превратится в гигантский холст для работ диджитал-художников. Благодаря современным технологиям на здании оживет панорама достижений города и великая история России. Особое внимание будет уделено масштабным современным проектам Петербурга: зрители увидят новые символы Северной столицы: Лахта Центр, Газпром Арену, мосты Западного скоростного диаметра, СКА Арену, алые паруса фрегата "Россия". В новогоднюю ночь световая программа будет радовать гостей до 04.00 мск, а на фасаде Главного штаба – вестись трансляция обращения президента России Владимира Путина. Также с 18.00 до 22.00 преобразится и Никольский морской собор, расположенный на Якорной площади в Кронштадте. 31 декабря и 6 января мультимедийная программа в Кронштадте продлится до 03.00. Отмечается, что вход на световые шоу будет свободным.
https://ria.ru/20231212/sankt-peterburg-1915354786.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916480689_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_936ec4e2c58f03f311bebbbbf09736d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, санкт-петербург, новый год, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Санкт-Петербург, Новый год, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых в России
На Дворцовой площади Петербурга с 23 декабря начнут показывать световое шоу

Световое шоу на Дворцовой площади Петербурга покажут с 23 декабря по 8 января

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУкрашение главной елки Санкт-Петербурга на Дворцовой площади
Украшение главной елки Санкт-Петербурга на Дворцовой площади - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Украшение главной елки Санкт-Петербурга на Дворцовой площади
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Новогоднее мультимедийное шоу будут показывать на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге с 23 декабря по 8 января, сообщает городской комитет по развитию туризма.
"В период новогодних каникул, с 23 декабря по 8 января, главные площади Санкт-Петербурга и Кронштадта преобразятся в пространства, наполненные рождественской сказкой. Начало световых шоу будет приурочено ко Дню Санкт-Петербурга, который состоится на ВДНХ 23 декабря", – говорится в сообщении.
Новогоднее мультимедийное шоу на Дворцовой площади будет транслироваться каждый вечер с 18.00 до 22.00. Фасад Главного штаба превратится в гигантский холст для работ диджитал-художников. Благодаря современным технологиям на здании оживет панорама достижений города и великая история России.
Особое внимание будет уделено масштабным современным проектам Петербурга: зрители увидят новые символы Северной столицы: Лахта Центр, Газпром Арену, мосты Западного скоростного диаметра, СКА Арену, алые паруса фрегата "Россия".
В новогоднюю ночь световая программа будет радовать гостей до 04.00 мск, а на фасаде Главного штаба – вестись трансляция обращения президента России Владимира Путина.
Также с 18.00 до 22.00 преобразится и Никольский морской собор, расположенный на Якорной площади в Кронштадте. 31 декабря и 6 января мультимедийная программа в Кронштадте продлится до 03.00.
Отмечается, что вход на световые шоу будет свободным.
Инсталляция в виде двух сердец в честь побратимства Санкт-Петербурга и Мариуполя на Дворцовой площади - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Названа стоимость новогодних программ в Санкт-Петербурге
12 декабря, 17:32
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСанкт-ПетербургНовый годкуда поехатькуда поехать в выходныеотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала