На Дворцовой площади Петербурга с 23 декабря начнут показывать световое шоу
Световое шоу на Дворцовой площади Петербурга покажут с 23 декабря по 8 января
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУкрашение главной елки Санкт-Петербурга на Дворцовой площади
Украшение главной елки Санкт-Петербурга на Дворцовой площади
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Новогоднее мультимедийное шоу будут показывать на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге с 23 декабря по 8 января, сообщает городской комитет по развитию туризма.
"В период новогодних каникул, с 23 декабря по 8 января, главные площади Санкт-Петербурга и Кронштадта преобразятся в пространства, наполненные рождественской сказкой. Начало световых шоу будет приурочено ко Дню Санкт-Петербурга, который состоится на ВДНХ 23 декабря", – говорится в сообщении.
Новогоднее мультимедийное шоу на Дворцовой площади будет транслироваться каждый вечер с 18.00 до 22.00. Фасад Главного штаба превратится в гигантский холст для работ диджитал-художников. Благодаря современным технологиям на здании оживет панорама достижений города и великая история России.
Особое внимание будет уделено масштабным современным проектам Петербурга: зрители увидят новые символы Северной столицы: Лахта Центр, Газпром Арену, мосты Западного скоростного диаметра, СКА Арену, алые паруса фрегата "Россия".
В новогоднюю ночь световая программа будет радовать гостей до 04.00 мск, а на фасаде Главного штаба – вестись трансляция обращения президента России Владимира Путина.
Также с 18.00 до 22.00 преобразится и Никольский морской собор, расположенный на Якорной площади в Кронштадте. 31 декабря и 6 января мультимедийная программа в Кронштадте продлится до 03.00.
Отмечается, что вход на световые шоу будет свободным.