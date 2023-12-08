https://ria.ru/20231208/turisty-1914705632.html

Петербург посетят более девяти миллионов туристов в 2023 году

Петербург посетят более девяти миллионов туристов в 2023 году - РИА Новости, 08.12.2023

Петербург посетят более девяти миллионов туристов в 2023 году

Санкт-Петербург по итогам этого года посетит более 9 миллионов туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:07

2023-12-08T19:07

2023-12-08T19:07

туризм

санкт-петербург

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Санкт-Петербург по итогам этого года посетит более 9 миллионов туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По предварительным оценкам специалистов "Турбарометра Санкт-Петербурга", в 2023 году количество туристов, посетивших Северную столицу, достигнет 9,4 миллиона человек. Это на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении. Отмечается, что на рост турпотока повлияло восстановление деловой активности внутри страны, адаптация индустрии туризма к изменившимся условиям, а также проведение эффективной информационной кампании "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!", включающей участие в профильных выставках, проведение ознакомительных туров в Петербург для представителей отрасли, журналистов и блогеров. Также свою роль сыграли продвижение туристских возможностей Северной столицы и введение электронной визы для граждан 55 государств. Это сказалось на увеличении иностранного турпотока. В текущем году он вырос на 68% - с 342 тысяч до 574 тысяч человек. При этом доля гостей из-за рубежа в общем турпотоке остается низкой - около 6%. Отмечается, что 54% иностранных туристов – это граждане ближнего зарубежья. В первой пятерке – Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Армения. Больше всего гостей дальнего зарубежья приезжают в Петербург из Китая, Ирана, Турции, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов. Среди российских туристов по-прежнему лидируют жители Москвы и Московской области. В десятку регионов, из которых приезжает больше всего туристов, в этом году впервые вошли Нижегородская, Тверская и Самарская области. "Петербург был и остается туристическим центром мирового уровня. Мы можем предложить гостям богатейшее историческое наследие, обширную культурную программу, природные красоты. Но считаю важным и необходимым вести активную работу по привлечению новых туристов. Сегодня у нас разрабатываются новые туристические маршруты, открываются комфортабельные гостиницы, активно развиваем деловой туризм. Компаниям туристической отрасли предоставляем налоговые льготы, субсидии, льготные кредиты. У нас создан Единый календарь событий, чтобы было проще ориентироваться во множестве проводимых в городе концертов, фестивалей, праздниках", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231207/puteshestviya-1914287474.html

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санкт-петербург, новости - туризм