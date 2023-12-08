Петербург посетят более девяти миллионов туристов в 2023 году
Санкт-Петербург посетят более девяти миллионов туристов по итогам года
Зима в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Санкт-Петербург по итогам этого года посетит более 9 миллионов туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По предварительным оценкам специалистов "Турбарометра Санкт-Петербурга", в 2023 году количество туристов, посетивших Северную столицу, достигнет 9,4 миллиона человек. Это на 1,3 миллиона больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на рост турпотока повлияло восстановление деловой активности внутри страны, адаптация индустрии туризма к изменившимся условиям, а также проведение эффективной информационной кампании "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!", включающей участие в профильных выставках, проведение ознакомительных туров в Петербург для представителей отрасли, журналистов и блогеров.
Также свою роль сыграли продвижение туристских возможностей Северной столицы и введение электронной визы для граждан 55 государств. Это сказалось на увеличении иностранного турпотока. В текущем году он вырос на 68% - с 342 тысяч до 574 тысяч человек. При этом доля гостей из-за рубежа в общем турпотоке остается низкой - около 6%. Отмечается, что 54% иностранных туристов – это граждане ближнего зарубежья. В первой пятерке – Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Армения. Больше всего гостей дальнего зарубежья приезжают в Петербург из Китая, Ирана, Турции, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов.
Среди российских туристов по-прежнему лидируют жители Москвы и Московской области. В десятку регионов, из которых приезжает больше всего туристов, в этом году впервые вошли Нижегородская, Тверская и Самарская области.
"Петербург был и остается туристическим центром мирового уровня. Мы можем предложить гостям богатейшее историческое наследие, обширную культурную программу, природные красоты. Но считаю важным и необходимым вести активную работу по привлечению новых туристов. Сегодня у нас разрабатываются новые туристические маршруты, открываются комфортабельные гостиницы, активно развиваем деловой туризм. Компаниям туристической отрасли предоставляем налоговые льготы, субсидии, льготные кредиты. У нас создан Единый календарь событий, чтобы было проще ориентироваться во множестве проводимых в городе концертов, фестивалей, праздниках", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.