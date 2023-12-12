https://ria.ru/20231212/sankt-peterburg-1915354786.html

Названа стоимость новогодних программ в Санкт-Петербурге

Названа стоимость новогодних программ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 12.12.2023

Названа стоимость новогодних программ в Санкт-Петербурге

Количество туристских маршрутов и экскурсий в Санкт‑Петербурге, которые предлагает официальный турпортал Visit Petersburg, на новогодних каникулах достигло 216, РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:32

2023-12-12T17:32

2023-12-12T17:32

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости Количество туристских маршрутов и экскурсий в Санкт‑Петербурге, которые предлагает официальный турпортал Visit Petersburg, на новогодних каникулах достигло 216, сообщает пресс-служба администрации города.Самыми популярными стали туры, рассчитанные на несколько дней пребывания в Северной столице. Стоимость их варьируется в зависимости от количества объектов показа. Половина – это исключительно праздничные предложения, стоимость которых начинается от 850 рублей. Самый бюджетный вариант включает в себя вечернюю автобусную экскурсию с посещением праздничной ярмарки. В программе – знакомство с главными площадями и елками Санкт‑Петербурга, а также новогодними традициями.Самый дорогой вариант "Три дня из жизни аристократа" стоимостью более 50 тысяч рублей предлагает посещение самых популярных точек притяжения, а также бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета "Щелкунчик" в Александровском театре, катание в русской тройке по Павловскому парку и новогодний банкет в ресторане отеля."По сравнению с прошлым годом рост продаж и бронирований на зимние каникулы составил 60 процентов, – отмечает представитель петербургского туроператора Кирилл Соколов. – При этом 40 процентов общего количества продаж – это туры на сам Новый год. Структура не изменилась, в то же время можно отметить возросший спрос на организованное проведение новогодней ночи, а именно на банкеты и экскурсии".По словам эксперта, стоимость банкетов варьируется от 10 до 15 тысяч рублей. Автобусная прогулка с небольшим подарком и угощениями в новогоднюю ночь обойдется туристу в 2400 рублей."В Санкт‑Петербурге праздничное настроение создается задолго до Нового года, поэтому мы отмечаем растущее количество бронирований предновогодних туров. Их стоимость ниже, чем в праздничные дни, а также есть большой выбор размещения. Чаще всего программы выбирают семьи с детьми", – отмечает представитель туроператора в Санкт-Петербурге Анна Твердохлебова.Ранее сообщалось, что Санкт‑Петербург возглавляет список самых популярных направлений на предстоящих новогодних каникулах.

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