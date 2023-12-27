https://ria.ru/20231227/vecherinka-1918408069.html

"Культура отмены" коснулась шоу-бизнеса: Киркоров и Билан исчезнут

"Культура отмены" коснулась шоу-бизнеса: Киркоров и Билан исчезнут - РИА Новости, 27.12.2023

"Культура отмены" коснулась шоу-бизнеса: Киркоров и Билан исчезнут

На медиарынке приостанавливаются рекламные контракты с рядом звезд из-за участия в "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает газета "Коммерсантъ"... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:50

2023-12-27T12:50

2023-12-27T12:50

шоубиз

филипп киркоров

дима билан (виктор белан)

анастасия ивлеева

нтв (телеканал)

мтс

генеральная прокуратура рф

знаменитости

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На медиарынке приостанавливаются рекламные контракты с рядом звезд из-за участия в "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник."Ряд телеканалов, рекламных агентств и компаний из разных сегментов бизнеса приостановили сотрудничество с блогером Анастасией Ивлеевой. В стоп-лист также попали Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), Анна Asti", — пишет издание.Речь идет о телеканалах ТНТ и НТВ, а также компаниях МТС и VK, которые заморозили контракты с Ивлеевой.Причиной "отмены" стало возмущение ряда общественных деятелей после селебрити-пати 20 и 21 декабря в клубе "Мутабор". В первый день туда пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Ольгу Орлову, Глюкозу и других звезд.Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание.В результате, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.На блогершу подали в суд коллективный иск о компенсации ущерба от вечеринки в миллиард рублей.Ивлеева уже несколько раз публично извинилась в соцсетях. Она записала двадцатиминутное видеообращение и попросила дать ей второй шанс. Она также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.Попросили прощения у публики или попытались оправдаться также и многие гости, например, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ольга Орлова, Лолита Милявская, Ксения Собчак.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20231227/kirkorov-1918398372.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

филипп киркоров, дима билан (виктор белан), анастасия ивлеева, нтв (телеканал), мтс, генеральная прокуратура рф, знаменитости, новости шоу-бизнеса