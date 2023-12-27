"Культура отмены" коснулась шоу-бизнеса: Киркоров и Билан исчезнут
"Ъ": участников вечеринки Анастасии Ивлеевой "отменяют" в эфире на телеканалах
Анастасия Ивлеева и Филипп Киркоров. Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Анастасия Ивлеева и Филипп Киркоров. Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На медиарынке приостанавливаются рекламные контракты с рядом звезд из-за участия в "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник.
«
"Ряд телеканалов, рекламных агентств и компаний из разных сегментов бизнеса приостановили сотрудничество с блогером Анастасией Ивлеевой. В стоп-лист также попали Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), Анна Asti", — пишет издание.
Причиной "отмены" стало возмущение ряда общественных деятелей после селебрити-пати 20 и 21 декабря в клубе "Мутабор".
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
В первый день туда пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Ольгу Орлову, Глюкозу и других звезд.
Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.
Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание.
В результате, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.
На блогершу подали в суд коллективный иск о компенсации ущерба от вечеринки в миллиард рублей.
Ивлеева уже несколько раз публично извинилась в соцсетях. Она записала двадцатиминутное видеообращение и попросила дать ей второй шанс.
Она также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.
Попросили прощения у публики или попытались оправдаться также и многие гости, например, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ольга Орлова, Лолита Милявская, Ксения Собчак.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.