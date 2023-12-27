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"Культура отмены" коснулась шоу-бизнеса: Киркоров и Билан исчезнут - РИА Новости, 27.12.2023
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Шоубиз
 
12:50 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/vecherinka-1918408069.html
"Культура отмены" коснулась шоу-бизнеса: Киркоров и Билан исчезнут
"Культура отмены" коснулась шоу-бизнеса: Киркоров и Билан исчезнут - РИА Новости, 27.12.2023
"Культура отмены" коснулась шоу-бизнеса: Киркоров и Билан исчезнут
На медиарынке приостанавливаются рекламные контракты с рядом звезд из-за участия в "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает газета "Коммерсантъ"... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:50
2023-12-27T12:50
шоубиз
филипп киркоров
дима билан (виктор белан)
анастасия ивлеева
нтв (телеканал)
мтс
генеральная прокуратура рф
знаменитости
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На медиарынке приостанавливаются рекламные контракты с рядом звезд из-за участия в "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник."Ряд телеканалов, рекламных агентств и компаний из разных сегментов бизнеса приостановили сотрудничество с блогером Анастасией Ивлеевой. В стоп-лист также попали Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), Анна Asti", — пишет издание.Речь идет о телеканалах ТНТ и НТВ, а также компаниях МТС и VK, которые заморозили контракты с Ивлеевой.Причиной "отмены" стало возмущение ряда общественных деятелей после селебрити-пати 20 и 21 декабря в клубе "Мутабор". В первый день туда пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Ольгу Орлову, Глюкозу и других звезд.Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание.В результате, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.На блогершу подали в суд коллективный иск о компенсации ущерба от вечеринки в миллиард рублей.Ивлеева уже несколько раз публично извинилась в соцсетях. Она записала двадцатиминутное видеообращение и попросила дать ей второй шанс. Она также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.Попросили прощения у публики или попытались оправдаться также и многие гости, например, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ольга Орлова, Лолита Милявская, Ксения Собчак.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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филипп киркоров, дима билан (виктор белан), анастасия ивлеева, нтв (телеканал), мтс, генеральная прокуратура рф, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Филипп Киркоров, Дима Билан (Виктор Белан), Анастасия Ивлеева, НТВ (телеканал), МТС, Генеральная прокуратура РФ, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
"Культура отмены" коснулась шоу-бизнеса: Киркоров и Билан исчезнут

"Ъ": участников вечеринки Анастасии Ивлеевой "отменяют" в эфире на телеканалах

Анастасия Ивлеева и Филипп Киркоров. Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Анастасия Ивлеева и Филипп Киркоров. Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Анастасия Ивлеева и Филипп Киркоров. Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На медиарынке приостанавливаются рекламные контракты с рядом звезд из-за участия в "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник.
«
"Ряд телеканалов, рекламных агентств и компаний из разных сегментов бизнеса приостановили сотрудничество с блогером Анастасией Ивлеевой. В стоп-лист также попали Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), Анна Asti", — пишет издание.
Речь идет о телеканалах ТНТ и НТВ, а также компаниях МТС и VK, которые заморозили контракты с Ивлеевой.
Причиной "отмены" стало возмущение ряда общественных деятелей после селебрити-пати 20 и 21 декабря в клубе "Мутабор".
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
В первый день туда пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Ольгу Орлову, Глюкозу и других звезд.
Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.
Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание.
В результате, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.
На блогершу подали в суд коллективный иск о компенсации ущерба от вечеринки в миллиард рублей.
Ивлеева уже несколько раз публично извинилась в соцсетях. Она записала двадцатиминутное видеообращение и попросила дать ей второй шанс.
Она также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.
Попросили прощения у публики или попытались оправдаться также и многие гости, например, Филипп Киркоров, Дима Билан, Ольга Орлова, Лолита Милявская, Ксения Собчак.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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ШоубизФилипп КиркоровДима Билан (Виктор Белан)Анастасия ИвлееваНТВ (телеканал)МТСГенеральная прокуратура РФЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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