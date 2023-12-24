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"Мне жаль": Ивлеева извинилась за "голую" вечеринку в Москве

"Мне жаль": Ивлеева извинилась за "голую" вечеринку в Москве - РИА Новости, 24.12.2023

"Мне жаль": Ивлеева извинилась за "голую" вечеринку в Москве

Блогерша, актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала в Instagram* видеообращение, в котором извинилась за проведение "голой вечеринки". РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T11:28

2023-12-24T11:28

2023-12-24T12:29

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Блогерша, актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала в Instagram* видеообращение, в котором извинилась за проведение "голой вечеринки". Она признала, что снимать и тиражировать ролики с полуобнаженными знаменитостями было неуместно. "Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать, — сказала блогерша. — Я за это приношу извинения перед всеми: перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее".Все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, она пообещала лично отправить в благотворительные организации."Я сделаю это не в качестве акта добрых дел в качестве оправдания, а просто потому что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе", — добавила Ивлеева.Вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения со стороны пользователей и общественности.Так, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ**.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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