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В суд поступил иск к Ивлеевой о моральной компенсации в миллиард рублей - РИА Новости, 26.12.2023
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Шоубиз
 
18:04 26.12.2023 (обновлено: 18:21 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/isk-1918272470.html
В суд поступил иск к Ивлеевой о моральной компенсации в миллиард рублей
В суд поступил иск к Ивлеевой о моральной компенсации в миллиард рублей - РИА Новости, 26.12.2023
В суд поступил иск к Ивлеевой о моральной компенсации в миллиард рублей
Хамовнический суд Москвы во вторник зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на один миллиард рублей в счет компенсации морального вреда... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:04
2023-12-26T18:21
происшествия
москва
анастасия ивлеева
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
екатерина мизулина
шоубиз
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы во вторник зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на один миллиард рублей в счет компенсации морального вреда после проведения "голой" вечеринки в клубе "Мутабор", сообщили РИА Новости в суде."Зарегистрировано заявление, где истцами выступает группа из 22 граждан, ответчиком проходит Ивлеева Анастасия", — сказала собеседница агентства.Она добавила, что истцы просят компенсацию морального вреда в размере 1 миллиард рублей после проведения вечеринке в клубе "Мутабор".Дата заседания пока не назначена.Вечеринку в "Мутаборе" организовала Ивлеева. Мероприятие посетили многие звезды российской эстрады - следуя дресс-коду, они были в полуобнаженном виде.Вечеринка получила скандальную огласку. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала ее циничной - по ее словам, неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html
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происшествия, москва, анастасия ивлеева, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), екатерина мизулина
Происшествия, Москва, Анастасия Ивлеева, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Екатерина Мизулина, Шоубиз
В суд поступил иск к Ивлеевой о моральной компенсации в миллиард рублей

В суд подали иск к Ивлеевой о компенсации ущерба от вечеринки в миллиард рублей

Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы во вторник зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на один миллиард рублей в счет компенсации морального вреда после проведения "голой" вечеринки в клубе "Мутабор", сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрировано заявление, где истцами выступает группа из 22 граждан, ответчиком проходит Ивлеева Анастасия", — сказала собеседница агентства.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
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Она добавила, что истцы просят компенсацию морального вреда в размере 1 миллиард рублей после проведения вечеринке в клубе "Мутабор".
Дата заседания пока не назначена.
Вечеринку в "Мутаборе" организовала Ивлеева. Мероприятие посетили многие звезды российской эстрады - следуя дресс-коду, они были в полуобнаженном виде.
Вечеринка получила скандальную огласку. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала ее циничной - по ее словам, неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".
Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
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* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
ШоубизПроисшествияМоскваАнастасия ИвлееваГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Екатерина Мизулина
 
 
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