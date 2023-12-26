https://ria.ru/20231226/isk-1918272470.html

В суд поступил иск к Ивлеевой о моральной компенсации в миллиард рублей

В суд поступил иск к Ивлеевой о моральной компенсации в миллиард рублей - РИА Новости, 26.12.2023

В суд поступил иск к Ивлеевой о моральной компенсации в миллиард рублей

Хамовнический суд Москвы во вторник зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на один миллиард рублей в счет компенсации морального вреда... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:04

2023-12-26T18:04

2023-12-26T18:21

происшествия

москва

анастасия ивлеева

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

екатерина мизулина

шоубиз

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы во вторник зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на один миллиард рублей в счет компенсации морального вреда после проведения "голой" вечеринки в клубе "Мутабор", сообщили РИА Новости в суде."Зарегистрировано заявление, где истцами выступает группа из 22 граждан, ответчиком проходит Ивлеева Анастасия", — сказала собеседница агентства.Она добавила, что истцы просят компенсацию морального вреда в размере 1 миллиард рублей после проведения вечеринке в клубе "Мутабор".Дата заседания пока не назначена.Вечеринку в "Мутаборе" организовала Ивлеева. Мероприятие посетили многие звезды российской эстрады - следуя дресс-коду, они были в полуобнаженном виде.Вечеринка получила скандальную огласку. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала ее циничной - по ее словам, неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html

https://ria.ru/20231226/izvineniya-1918261765.html

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происшествия, москва, анастасия ивлеева, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), екатерина мизулина