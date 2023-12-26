Алиев и Пашинян увиделись на экскурсии лидеров стран СНГ в Царском Селе
Алиев приехал на экскурсию лидеров СНГ в Царском Селе, на которой был Пашинян
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБольшой Екатерининский дворец в Александровском парке Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
Большой Екатерининский дворец в Александровском парке Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на экскурсии в Царском Селе присоединился к коллегам из других стран СНГ, среди которых находился и премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает корреспондент РИА Новости.
Это первая встреча Алиева и Пашиняна после событий 2023 года в Нагорном Карабахе, когда регион полностью перешел под контроль Баку.
Неформальная встреча глав государств СНГ, которую президент России Владимир Путин традиционно собирает перед Новым годом, стартовала во вторник в Санкт-Петербурге. Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Лидеры Белоруссии и Азербайджана в это время проводят двусторонние переговоры.
После Павловска лидеров стран Содружества отправились в Царское Село, затем их ждут в Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.