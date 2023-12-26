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Алиев и Пашинян увиделись на экскурсии лидеров стран СНГ в Царском Селе - РИА Новости, 26.12.2023
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15:58 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/sng-1918222435.html
Алиев и Пашинян увиделись на экскурсии лидеров стран СНГ в Царском Селе
Алиев и Пашинян увиделись на экскурсии лидеров стран СНГ в Царском Селе - РИА Новости, 26.12.2023
Алиев и Пашинян увиделись на экскурсии лидеров стран СНГ в Царском Селе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на экскурсии в Царском Селе присоединился к коллегам из других стран СНГ, среди которых находился и премьер-министр Армении... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:58
2023-12-26T15:58
азербайджан
ильхам алиев
никол пашинян
армения
политика
снг
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на экскурсии в Царском Селе присоединился к коллегам из других стран СНГ, среди которых находился и премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает корреспондент РИА Новости. Это первая встреча Алиева и Пашиняна после событий 2023 года в Нагорном Карабахе, когда регион полностью перешел под контроль Баку. Неформальная встреча глав государств СНГ, которую президент России Владимир Путин традиционно собирает перед Новым годом, стартовала во вторник в Санкт-Петербурге. Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Лидеры Белоруссии и Азербайджана в это время проводят двусторонние переговоры. После Павловска лидеров стран Содружества отправились в Царское Село, затем их ждут в Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
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азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян, армения, политика, снг, санкт-петербург, россия, царское село (музей-заповедник)
Азербайджан, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Армения, Политика, СНГ, Санкт-Петербург, Россия, Царское Село (музей-заповедник)
Алиев и Пашинян увиделись на экскурсии лидеров стран СНГ в Царском Селе

Алиев приехал на экскурсию лидеров СНГ в Царском Селе, на которой был Пашинян

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБольшой Екатерининский дворец в Александровском парке Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
Большой Екатерининский дворец в Александровском парке Государственного музея-заповедника Царское Село в Пушкине - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Большой Екатерининский дворец в Александровском парке Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на экскурсии в Царском Селе присоединился к коллегам из других стран СНГ, среди которых находился и премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает корреспондент РИА Новости.
Это первая встреча Алиева и Пашиняна после событий 2023 года в Нагорном Карабахе, когда регион полностью перешел под контроль Баку.
Неформальная встреча глав государств СНГ, которую президент России Владимир Путин традиционно собирает перед Новым годом, стартовала во вторник в Санкт-Петербурге. Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Лидеры Белоруссии и Азербайджана в это время проводят двусторонние переговоры.
После Павловска лидеров стран Содружества отправились в Царское Село, затем их ждут в Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
Седан Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Большинство лидеров стран СНГ передвигаются по Петербургу на "Аурусах"
Вчера, 14:01
 
АзербайджанИльхам АлиевНикол ПашинянАрменияПолитикаСНГСанкт-ПетербургРоссияЦарское Село (музей-заповедник)
 
 
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