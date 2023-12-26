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Алиев и Пашинян увиделись на экскурсии лидеров стран СНГ в Царском Селе

Алиев и Пашинян увиделись на экскурсии лидеров стран СНГ в Царском Селе - РИА Новости, 26.12.2023

Алиев и Пашинян увиделись на экскурсии лидеров стран СНГ в Царском Селе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на экскурсии в Царском Селе присоединился к коллегам из других стран СНГ, среди которых находился и премьер-министр Армении... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:58

2023-12-26T15:58

2023-12-26T15:58

азербайджан

ильхам алиев

никол пашинян

армения

политика

снг

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на экскурсии в Царском Селе присоединился к коллегам из других стран СНГ, среди которых находился и премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает корреспондент РИА Новости. Это первая встреча Алиева и Пашиняна после событий 2023 года в Нагорном Карабахе, когда регион полностью перешел под контроль Баку. Неформальная встреча глав государств СНГ, которую президент России Владимир Путин традиционно собирает перед Новым годом, стартовала во вторник в Санкт-Петербурге. Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Лидеры Белоруссии и Азербайджана в это время проводят двусторонние переговоры. После Павловска лидеров стран Содружества отправились в Царское Село, затем их ждут в Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.

https://ria.ru/20231226/aurus-1918174002.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян, армения, политика, снг, санкт-петербург, россия, царское село (музей-заповедник)