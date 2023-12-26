https://ria.ru/20231226/rossiya-1918108334.html

Итоги года в политике: Россия пережила мятеж и начала выборы будущего

Итоги года в политике: Россия пережила мятеж и начала выборы будущего - РИА Новости, 26.12.2023

Итоги года в политике: Россия пережила мятеж и начала выборы будущего

Уходящий год в стране был богат на важные политические события и процессы: Совет Федерации назначил на 17 марта 2024 года выборы президента РФ, действующий... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:53

2023-12-26T10:53

2023-12-26T10:54

политика

россия

москва

ростов-на-дону

владимир путин

евгений пригожин

дмитрий песков

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894959398_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bf18ce942e82d62051edab3659d36f75.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уходящий год в стране был богат на важные политические события и процессы: Совет Федерации назначил на 17 марта 2024 года выборы президента РФ, действующий глава государства Владимир Путин объявил о своем решении баллотироваться на следующий срок, Россия отменила ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также отказалась продлевать зерновую сделку. В 2023 году была утверждена обновленная концепция внешней политики РФ, ратифицировались международные договора с дружественными странами, россияне стали свидетелями неудавшейся попытки мятежа основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, а также прошел процесс денонсации соглашений с Советом Европы. Сегодня по-другому нельзя Президент России Владимир Путин в середине декабря ответил на главный вопрос - заявил о намерении баллотироваться на новый срок. Сделал действующий глава государства это в Кремле после встречи с Героями России на следующей день после объявления даты выборов - 17 марта. По словам Путина, у него в разное время были разные мысли по этому поводу, но "сегодня по-другому нельзя" и решение нужно было принять. Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. Право выставлять свою кандидатуру в 2024 году он получил после принятия поправок в Конституцию РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз говорил, что у действующего главы государства нет конкурентов, общество консолидировано вокруг Путина. Де-факто, как заявляли в Кремле, предвыборная кампания уже началось, отмечая, что график президента в этот период будет более насыщенным в общении с людьми. Насыщенный график Но и до старта кампании график президента в 2023 году был плотным. Если с началом специальной военной операции Путин сократил количество зарубежных поездок, объясняя это важностью своего присутствия в России, то география региональных поездок президента была обширной - он посетил Удмуртию, Дагестан, Бурятию, Приморский край, Амурскую, Нижегородскую, Мурманскую, Архангельскую, Херсонскую области, Тулу, Севастополь, Уфу, Мариуполь, Пермь, Великий Новгород, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Луганскую Народную Республику, несколько раз был в Санкт-Петербурге. Без зарубежных визитов, конечно, тоже не обошлось - в 2023 году Путин посетил КНР, где провел переговоры с Си Цзиньпином и рядом других иностранных лидеров, в том числе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Сербии Александром Вучичем. Больше никаких прямых контактов с западными лидерами - кроме встречи в Москве с президентом Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком - у Путина за весь год не было. Президент также принимал участие в саммите ОДКБ в Белоруссии, Форуме межрегионального Сотрудничества в Казахстане, саммите СНГ в Киргизии, где встречался с лидерами объединений. В декабре Путин посетил с рабочим визитом ОАЭ и Саудовскую Аравию. Крупные международные саммиты, такие как БРИКС, ШОС или G20, российский лидер лично не посещал. Важные решения президента Но громкие международные решения были. Весной Путин своим указом утвердил обновленную концепцию внешней политики РФ, где отмечается, что Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, но в ответ на недружественные действия с его стороны будет отстаивать свое право на существование всеми имеющимися средствами. Еще одно решение касалось стратегической стабильности. Россия в этом году приостановила участие в договоре с США "О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (СНВ-3), но не вышла из него. А осенью была отменена ратификация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Впрочем, в Кремле не раз заявляли, что отказ от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения страны проводить ядерные испытания. Важным событием на международной арене стал и отказ России от продления зерновой сделки, условия которой в отношении страны не выполнялись. Значимым решением в сфере экономики стал октябрьский указ Путина о возврате на полгода для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. Сам указ не публиковался, но глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что в перечень таких компаний вошли все крупные экспортеры. Подготовка ЦИК Важные процессы произошли и в избирательной системе РФ. В ноябре Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ "О выборах президента Российской Федерации", согласно которым отныне иноагенты не имеют права жертвовать в избирательные фонды кандидатов на пост главы государства, а также запрещена агитация на всех заблокированных ресурсах. Кроме того, в законе предусмотрено, что голосование на федеральных выборах в регионах с военным положением возможно по итогам консультаций ЦИК РФ с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего субъекта РФ. Именно основываясь на этой норме и по итогам консультаций с соответствующими органами, ЦИК принял решение о проведении голосования 15, 16, 17 марта 2024 года на выборах президента РФ в новых регионах РФ. Для данных субъектов это будет второй избирательный процесс в составе России. В первый раз это был Единый день голосования в 2023 году, когда они выбирали депутатов региональных парламентов. Сам ЕДГ-2023, кроме выборов в новых регионах, отличался в этом году тем, что в нем впервые масштабно использовали дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое проходило в 24 регионах РФ. В ЦИК заявили, что зарекомендовавшее себя дистанционное голосование будет применено и на президентских выборах - такой формат используют 29 регионов. Консолидация партий и создание новых Расширение возможностей голосования граждан в виде применения ДЭГ было не единственной особенностью выборов-2023. Партии тоже потрудились. Региональные выборы сподвигли некоторые из них усилить свои позиции за счет консолидации с другими. Так, летом "Новые люди" из Госдумы и Партия роста Бориса Титова объявили о создании "политического союза". Таким образом Партия роста на сентябрьских выборах выдвинула кандидатов не только в своих рядах, но и в списках парламентской партии. А в декабре на съезде "Новых людей" политики вовсе объявили о слиянии партий и выдвинули общего кандидата - вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова - на президентские выборы. На подготовке к последним сосредоточены сейчас и ряд других партий, в том числе думских. Так, ЛДПР выдвинула на выборы кандидатуру своего лидера Леонида Слуцкого, "Гражданская инициатива" намерена выдвинуть Бориса Надеждина. О возможности пойти на выборы заявлял и основатель "Яблока" Григорий Явлинский, но, по его словам, это произошло бы, если инициативно было бы собрано не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение. В декабре политик объявил, что не будет участвовать в избирательной гонке, и сообщил, что собрано всего около 1 миллиона 300 тысяч подписей. Президентских выборов ждут и в партии традиционалистов "За семью!", которая не прошла проверку Минюста РФ для официальной регистрации. Там сообщили, что не будут подавать повторную заявку до выборов в марте. Законы и мандаты Уходящий год выдался активным и для парламентариев. В нижней палате в этом году приняли ряд важных законов и поправок - минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличен, с нового года он составит 19 242 рубля, отменена комиссия при оплате услуг ЖКХ для нуждающихся в соцподдержке. Еще одним важным законом стал документ о выплате маткапитала только тем, кто родил ребенка, уже имея российское гражданство. Депутаты также приняли закон, касающийся самих детей: теперь мобильные устройства в школах допустимы только в экстренных случаях - при угрозе жизни или здоровью учеников и учителей. Широкий резонанс получила инициатива запрета делать аборты в частных клиниках, мнения разделились даже у парламентариев, и вопрос дошел до президента РФ. Подводя итоги года, он заявил, что действовать нужно аккуратно. Госдума в этом году приняла поправки в закон об иноагентах - наказание грозит тем, кто им помогает - при выявлении нарушения "пособник" получит предупреждение, если проигнорирует его - штраф до 300 тысяч рублей. Не обошлось и без замен в составе Госдумы: несколько депутатов попросили о снятии с них полномочий в связи с переходом на другую работу или по состоянии здоровья, а двое лишились своих кресел из-за прогулов и невыполнения своих обязанностей. Совфед: 30-летний юбилей и новые сенаторы Частично обновился состав и верхней палаты парламента. Свой пост после выборов оставила сенатор от Омской области Елена Мизулина, а после ЕДГ-2023 в Совфед были направлены представители новых регионов. Не обошлось и без потерь. Сразу три сенатора скончались от болезни - Игорь Панченко от Тульской области, Елена Авдеева от Вологодской области и Владимир Лебедев от Нижегородской области. Также верхняя палата в уходящем году отметила 30-летний юбилей своей деятельности. Парламентарии принимали активное участие в разработке законов по поддержке участников СВО, развитии российской экономики. Наряду с ратификацией международных договоров с дружественными странами прошел процесс денонсации соглашений с Советом Европы, из которого Россия вышла в 2022 году. Один вопрос в этом году остался нерешенным - глава Счетной палаты так и не назначен. Попытка мятежа Летом россияне стали свидетелями чрезвычайных событий. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина был захвачен штаб Южного военного округа, а колонны тяжелой техники вагнеровцев стали продвигаться в сторону Москвы. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. В отношении Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Свою поддержку Путину выразили президенты Кубы, Турции, Венесуэлы, Казахстана, а белорусский лидер помог и словом, и делом. Александр Лукашенко вступил с Пригожиным в переговоры, колонны "музыкантов" остановились, не дойдя до Москвы, а их лидер уехал в Белоруссию. Уголовное дело против Пригожина было прекращено, Путин встретился в Кремле с вагнеровцами и предложил им заключить контракты с Минобороны. Многие, как отмечалось, согласились. Через два месяца частный самолет, на борту которого находился Пригожин и еще несколько человек, потерпел крушение в Тверской области. Никто из находящихся на борту не выжил. В октябре Путин сообщил, что в телах погибших в катастрофе были обнаружены фрагменты ручных гранат, а никакого внешнего воздействия на самолет не было. Экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови погибших не проводилась, хотя, по мнению главы государства, это стоило бы сделать. Расследование уголовного продолжается. Тема была в центре внимания СМИ - мировых и российских. Санкции против СМИ и потери Сами представители СМИ также были в центре событий уходящего года. О событиях в зоне проведения специальной военной операции, рискуя собственными жизнями, рассказывают работающие там военкоры. Непосредственно на линии фронта при обстрелах погибли журналист РИА Новости Ростислав Журавлев и корреспондент "России 24" Борис Максудов. Они награждены орденом Мужества посмертно. В Санкт-Петербурге в результате теракта погиб Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Информация с полей сражений и донесение до мировой общественности позиции России нравится не всем: под европейские санкции попали исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, журналист Александр Коц, телеведущий, заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов и другие. И все же в 2023 году в эфиры российских федеральных телеканалов постепенно возвращался развлекательный контент. На Первом канале снова идет шоу "Давай поженимся!"", на СТС - сериал "Папины дочки", на ТНТ выступает комик Сергей Светлаков.

https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

https://ria.ru/20231219/putin-1916787610.html

https://ria.ru/20231225/putin-1917796281.html

https://ria.ru/20231220/agitatsiya-1916959713.html

https://ria.ru/20231223/vybory-1917650417.html

https://ria.ru/20231226/obrazovanie-1918067898.html

https://ria.ru/20231222/matvienko-1917477084.html

https://ria.ru/20231222/utka-1917436536.html

https://ria.ru/20231222/shveytsariya-1917519823.html

https://ria.ru/20231221/peredacha-1917162492.html

россия

москва

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, москва, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, дмитрий песков, госдума рф, совет федерации рф, совет европы, справки