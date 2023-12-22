https://ria.ru/20231222/rossiya-1917463227.html
Матвиенко заявила, что круг друзей России в мире расширяется
Матвиенко заявила, что круг друзей России в мире расширяется - РИА Новости, 22.12.2023
Матвиенко заявила, что круг друзей России в мире расширяется
Круг друзей нашей страны в мире расширяется, несмотря на колоссальное внешнее давление, Россия продолжает укреплять свои позиции на мировой арене, заявила... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:47
2023-12-22T13:47
2023-12-22T13:47
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
брикс
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Круг друзей нашей страны в мире расширяется, несмотря на колоссальное внешнее давление, Россия продолжает укреплять свои позиции на мировой арене, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "В уходящем году продолжилось активное развитие межпарламентского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках межпарламентских организаций. Несмотря на колоссальное внешнее давление, Россия продолжает укреплять свои позиции на мировой арене", - сказала спикер на закрытии осенней сессии палаты. По ее словам, это подтверждают и результаты девятого Парламентского форума БРИКС в ЮАР, и девятый Саммит председателей парламентов государств "Группы двадцати" в Нью-Дели. Также с большой позитивной отдачей прошла 147-ая Ассамблея МПС в Республике Ангола и мероприятия осенней сессии МПА СНГ. "Большую консолидирующую роль играют традиционные форумы регионов России с коллегами из Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Киргизии", - добавила она. Матвиенко подчеркнула, что "круг друзей нашей страны расширяется, вопреки всему". "И это лучшее доказательство того, что попытки заблокировать Россию обречены на провал. Окончательно и бесповоротно", - заключила политик.
https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире, брикс, снг
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире, БРИКС, СНГ
Матвиенко заявила, что круг друзей России в мире расширяется
Матвиенко: Россия укрепляет позиции на мировой арене, несмотря на давление извне
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Круг друзей нашей страны в мире расширяется, несмотря на колоссальное внешнее давление, Россия продолжает укреплять свои позиции на мировой арене, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"В уходящем году продолжилось активное развитие межпарламентского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках межпарламентских организаций. Несмотря на колоссальное внешнее давление, Россия продолжает укреплять свои позиции на мировой арене", - сказала спикер на закрытии осенней сессии палаты.
По ее словам, это подтверждают и результаты девятого Парламентского форума БРИКС
в ЮАР
, и девятый Саммит председателей парламентов государств "Группы двадцати" в Нью-Дели
. Также с большой позитивной отдачей прошла 147-ая Ассамблея МПС в Республике Ангола и мероприятия осенней сессии МПА СНГ
. "Большую консолидирующую роль играют традиционные форумы регионов России с коллегами из Беларуси
, Таджикистана
, Казахстана
, Киргизии", - добавила она.
Матвиенко подчеркнула, что "круг друзей нашей страны расширяется, вопреки всему". "И это лучшее доказательство того, что попытки заблокировать Россию обречены на провал. Окончательно и бесповоротно", - заключила политик.
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