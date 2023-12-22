https://ria.ru/20231222/rossiya-1917463227.html

Матвиенко заявила, что круг друзей России в мире расширяется

Матвиенко заявила, что круг друзей России в мире расширяется - РИА Новости, 22.12.2023

Матвиенко заявила, что круг друзей России в мире расширяется

Круг друзей нашей страны в мире расширяется, несмотря на колоссальное внешнее давление, Россия продолжает укреплять свои позиции на мировой арене, заявила... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:47

2023-12-22T13:47

2023-12-22T13:47

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

в мире

брикс

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917329390_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_b28dd6259e2b30ead362d0cd1d89f9ba.jpg

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Круг друзей нашей страны в мире расширяется, несмотря на колоссальное внешнее давление, Россия продолжает укреплять свои позиции на мировой арене, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "В уходящем году продолжилось активное развитие межпарламентского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках межпарламентских организаций. Несмотря на колоссальное внешнее давление, Россия продолжает укреплять свои позиции на мировой арене", - сказала спикер на закрытии осенней сессии палаты. По ее словам, это подтверждают и результаты девятого Парламентского форума БРИКС в ЮАР, и девятый Саммит председателей парламентов государств "Группы двадцати" в Нью-Дели. Также с большой позитивной отдачей прошла 147-ая Ассамблея МПС в Республике Ангола и мероприятия осенней сессии МПА СНГ. "Большую консолидирующую роль играют традиционные форумы регионов России с коллегами из Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Киргизии", - добавила она. Матвиенко подчеркнула, что "круг друзей нашей страны расширяется, вопреки всему". "И это лучшее доказательство того, что попытки заблокировать Россию обречены на провал. Окончательно и бесповоротно", - заключила политик.

https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире, брикс, снг