https://ria.ru/20231221/siyanie-1916510052.html

Зеленый дракон в ночном небе: куда и когда ехать за полярным сиянием

Зеленый дракон в ночном небе: куда и когда ехать за полярным сиянием - РИА Новости, 21.12.2023

Зеленый дракон в ночном небе: куда и когда ехать за полярным сиянием

На севере страны — в Мурманской области, Карелии, Республике Коми, Красноярском крае, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах, на Чукотке, а в последние годы... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T08:00

2023-12-21T08:00

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Светлана Баева. На севере страны — в Мурманской области, Карелии, Республике Коми, Красноярском крае, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах, на Чукотке, а в последние годы порой и в средних широтах можно наблюдать красивейшее природное явление: северное сияние. Куда для этого поехать и почему сейчас самое время для такого путешествия — в материале РИА Новости.Год Дракона и сияния"Я собираю легенды про полярное сияние. У китайцев есть поверье, что драконы родились от него, — рассказывает фотограф из города Апатиты Валентин Жиганов. — Цин Лун (青龙) — страж Востока, чешуя его состоит из золотых монет. Когда дракон летит, они сыплются на землю. По преданию, можно собрать чешуйки и разбогатеть".Приход 2024-го (а это год Дракона по китайскому календарю) совпадает с максимумом солнечной активности, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев."Такое случается каждые одиннадцать лет — на Солнце много вспышек, магнитных бурь. Это довольно стабильный цикл, легко прогнозируемый", — отметил ученый.Как правило, за северным сиянием отправляются за полярный круг. "Но сейчас все ярче, и увидеть это свечение можно и в более южных областях, — уточняет Валентин Жиганов. — Чем сильнее геомагнитное поле, тем дальше заходит сияние. Бывали случаи, что вплоть до экватора".Кстати, на самом Северном полюсе ничего не видно. "Дело в том, что сияние располагается коронально. То есть опоясывает северные широты", — поясняет пресс-секретарь ассоциации "Арктические гиды" Павел Михалюк.Куда ехать "Годятся и Шпицберген, и Якутия. Но по стоимости, доступности и инфраструктуре оптимальна Мурманская область, — говорит Жиганов. — Достаточно гостиниц, баз отдыха, гидов. Можно и на горных лыжах покататься, посетить ледокол, увидеть Северный Ледовитый океан". Добраться легко не только на самолете, но и на автомобиле.Павел Михалюк указывает еще на один плюс: "В Мурманский области сияние "бьет" прямо сверху, то есть вы окажетесь под ним. Именно на нашей широте, около семидесятой параллели, свечение особенно яркое и насыщенное".В Карелии, Архангельской области все это не столь эффектно. А под Ленинградом, скорее всего, вы увидите лишь дугу на горизонте.Когда ехатьПо словам экспертов, холода тут ни при чем, просто в морозы обычно ясное небо."Самое сильное сияние в своей жизни в наблюдал 31 августа чуть севернее Мурманска в два часа ночи. Было градусов 15, я стоял в рубашке", — вспоминает Михалюк.По словам Жиганова, увидеть северное сияние можно с конца августа до середины апреля. Самые яркие — в равноденствие, в 20-х числах сентября и марта. Осенью в два раза ярче, чем обычно, весной — в полтора, добавляет он.Как подготовиться Конечно, надо выехать за город, чтобы не мешало освещение. И придется запастись терпением. Само "световое шоу" продолжается считаные минуты.Павел Михалюк рассказывает такую историю. "Один китайский турист очень разозлился на меня, что не увидел северное сияние, — говорит эксперт. — Когда остальные 40 экскурсантов выбежали из автобуса, он замешкался. И опоздал. Вспышка была очень сильной, но короткой".Эксперты советуют одеться примерно так же, как на горнолыжный склон. Не помешают теплые стельки. Шапка, шарф, перчатки — обязательны.Сколько стоят турыФирмы предлагают множество программ. Есть полноценные туры. Например, трехдневная "Русская Арктика" с посещением океана в Териберке, дегустацией арктических деликатесов, катанием в Хибинах стоит 47 тысяч рублей на человека. Четырехдневная программа "Кольский на максималках" — 58 тысяч.Туры в Якутск и Республику Саха — от 40 до 292 тысяч. Наиболее дорогой вариант — сплав по реке Лене с рыбалкой.Во всех случаях перелет в стоимость не входит. Авиабилеты в Мурманск — от 2500 рублей, в Якутск — 12-13 тысяч.Однократные выезды на сияние — 4500-5000 рублей с человека. В больших группах — дешевле. Многие компании дают скидку в 50 процентов на второй выезд, если в первом не получилось.Можно и самостоятельно. Три года назад в Мурманской области даже появился дорожный знак "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием"."Приезжайте минимум на три ночи, — советует Павел Михалюк. — Бывает так: хороший прогноз по сиянию, но приходит циклон с океана, и небо затягивает".Индекс сиянияВ Сети много сайтов с прогнозом полярного сияния. Есть Кр-index — показатель возмущения магнитного поля Земли."Если сияние сильное, его видно по всей Мурманской области. При Кр-index от четырех — прямо над головой переливается всеми красками. Ну а когда больше шести, и в Москве небо светится", — объясняет Жиганов.Этой осенью наблюдали даже в Крыму. Как сообщил РИА Новости астроном-любитель Александр Якушечкин, 3 ноября на Солнце произошел выброс и через день сияние видели в Севастополе, Керчи, на севере полуострова.Нередко в компаниях дают свои прогнозы. Время и место, как правило, выбирают день в день.Как на картинкеЕще один важный момент — восприятие цветов сильно различается. "Один может увидеть яркие зеленые тона, а для другого это покажется просто белесой дымкой на горизонте", — отмечает Павел Михалюк."Я ездила в Териберку. Вечером забралась на холм, стала всматриваться в небо. Увидела две ползущие полоски — белые, как облака. Муж сфотографировал, они получились ярко-салатовые. Я слегка расстроилась — решила, что наш глаз не может видеть сияние таким, как на картинках", — признавалась РИА Новости туристка Алена Комарина.Конечно, в идеале стоит взять с собой хороший фотоаппарат, штатив. Но даже на простом смартфоне получаются отличные кадры. Главное, оказаться в правильном месте в правильное время — тогда есть все шансы увидеть небесного дракона.

https://ria.ru/20231105/siyanie-1907645438.html

https://ria.ru/20231213/novogodnie-1915540016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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