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Зеленый дракон в ночном небе: куда и когда ехать за полярным сиянием - РИА Новости, 21.12.2023
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Туризм
 
08:00 21.12.2023 (обновлено: 08:07 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/siyanie-1916510052.html
Зеленый дракон в ночном небе: куда и когда ехать за полярным сиянием
Зеленый дракон в ночном небе: куда и когда ехать за полярным сиянием - РИА Новости, 21.12.2023
Зеленый дракон в ночном небе: куда и когда ехать за полярным сиянием
На севере страны — в Мурманской области, Карелии, Республике Коми, Красноярском крае, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах, на Чукотке, а в последние годы... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T08:00
2023-12-21T08:07
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Светлана Баева. На севере страны — в Мурманской области, Карелии, Республике Коми, Красноярском крае, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах, на Чукотке, а в последние годы порой и в средних широтах можно наблюдать красивейшее природное явление: северное сияние. Куда для этого поехать и почему сейчас самое время для такого путешествия — в материале РИА Новости.Год Дракона и сияния"Я собираю легенды про полярное сияние. У китайцев есть поверье, что драконы родились от него, — рассказывает фотограф из города Апатиты Валентин Жиганов. — Цин Лун (青龙) — страж Востока, чешуя его состоит из золотых монет. Когда дракон летит, они сыплются на землю. По преданию, можно собрать чешуйки и разбогатеть".Приход 2024-го (а это год Дракона по китайскому календарю) совпадает с максимумом солнечной активности, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев."Такое случается каждые одиннадцать лет — на Солнце много вспышек, магнитных бурь. Это довольно стабильный цикл, легко прогнозируемый", — отметил ученый.Как правило, за северным сиянием отправляются за полярный круг. "Но сейчас все ярче, и увидеть это свечение можно и в более южных областях, — уточняет Валентин Жиганов. — Чем сильнее геомагнитное поле, тем дальше заходит сияние. Бывали случаи, что вплоть до экватора".Кстати, на самом Северном полюсе ничего не видно. "Дело в том, что сияние располагается коронально. То есть опоясывает северные широты", — поясняет пресс-секретарь ассоциации "Арктические гиды" Павел Михалюк.Куда ехать "Годятся и Шпицберген, и Якутия. Но по стоимости, доступности и инфраструктуре оптимальна Мурманская область, — говорит Жиганов. — Достаточно гостиниц, баз отдыха, гидов. Можно и на горных лыжах покататься, посетить ледокол, увидеть Северный Ледовитый океан". Добраться легко не только на самолете, но и на автомобиле.Павел Михалюк указывает еще на один плюс: "В Мурманский области сияние "бьет" прямо сверху, то есть вы окажетесь под ним. Именно на нашей широте, около семидесятой параллели, свечение особенно яркое и насыщенное".В Карелии, Архангельской области все это не столь эффектно. А под Ленинградом, скорее всего, вы увидите лишь дугу на горизонте.Когда ехатьПо словам экспертов, холода тут ни при чем, просто в морозы обычно ясное небо."Самое сильное сияние в своей жизни в наблюдал 31 августа чуть севернее Мурманска в два часа ночи. Было градусов 15, я стоял в рубашке", — вспоминает Михалюк.По словам Жиганова, увидеть северное сияние можно с конца августа до середины апреля. Самые яркие — в равноденствие, в 20-х числах сентября и марта. Осенью в два раза ярче, чем обычно, весной — в полтора, добавляет он.Как подготовиться Конечно, надо выехать за город, чтобы не мешало освещение. И придется запастись терпением. Само "световое шоу" продолжается считаные минуты.Павел Михалюк рассказывает такую историю. "Один китайский турист очень разозлился на меня, что не увидел северное сияние, — говорит эксперт. — Когда остальные 40 экскурсантов выбежали из автобуса, он замешкался. И опоздал. Вспышка была очень сильной, но короткой".Эксперты советуют одеться примерно так же, как на горнолыжный склон. Не помешают теплые стельки. Шапка, шарф, перчатки — обязательны.Сколько стоят турыФирмы предлагают множество программ. Есть полноценные туры. Например, трехдневная "Русская Арктика" с посещением океана в Териберке, дегустацией арктических деликатесов, катанием в Хибинах стоит 47 тысяч рублей на человека. Четырехдневная программа "Кольский на максималках" — 58 тысяч.Туры в Якутск и Республику Саха — от 40 до 292 тысяч. Наиболее дорогой вариант — сплав по реке Лене с рыбалкой.Во всех случаях перелет в стоимость не входит. Авиабилеты в Мурманск — от 2500 рублей, в Якутск — 12-13 тысяч.Однократные выезды на сияние — 4500-5000 рублей с человека. В больших группах — дешевле. Многие компании дают скидку в 50 процентов на второй выезд, если в первом не получилось.Можно и самостоятельно. Три года назад в Мурманской области даже появился дорожный знак "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием"."Приезжайте минимум на три ночи, — советует Павел Михалюк. — Бывает так: хороший прогноз по сиянию, но приходит циклон с океана, и небо затягивает".Индекс сиянияВ Сети много сайтов с прогнозом полярного сияния. Есть Кр-index — показатель возмущения магнитного поля Земли."Если сияние сильное, его видно по всей Мурманской области. При Кр-index от четырех — прямо над головой переливается всеми красками. Ну а когда больше шести, и в Москве небо светится", — объясняет Жиганов.Этой осенью наблюдали даже в Крыму. Как сообщил РИА Новости астроном-любитель Александр Якушечкин, 3 ноября на Солнце произошел выброс и через день сияние видели в Севастополе, Керчи, на севере полуострова.Нередко в компаниях дают свои прогнозы. Время и место, как правило, выбирают день в день.Как на картинкеЕще один важный момент — восприятие цветов сильно различается. "Один может увидеть яркие зеленые тона, а для другого это покажется просто белесой дымкой на горизонте", — отмечает Павел Михалюк."Я ездила в Териберку. Вечером забралась на холм, стала всматриваться в небо. Увидела две ползущие полоски — белые, как облака. Муж сфотографировал, они получились ярко-салатовые. Я слегка расстроилась — решила, что наш глаз не может видеть сияние таким, как на картинках", — признавалась РИА Новости туристка Алена Комарина.Конечно, в идеале стоит взять с собой хороший фотоаппарат, штатив. Но даже на простом смартфоне получаются отличные кадры. Главное, оказаться в правильном месте в правильное время — тогда есть все шансы увидеть небесного дракона.
https://ria.ru/20231105/siyanie-1907645438.html
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Зеленый дракон в ночном небе: куда и когда ехать за полярным сиянием

Эксперты: 2024-й из-за солнечной активности станет годом полярных сияний

© Фото : Polar ExpertsОхота на северное сияние в Заполярье
Охота на северное сияние в Заполярье - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Polar Experts
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Светлана Баева. На севере страны — в Мурманской области, Карелии, Республике Коми, Красноярском крае, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах, на Чукотке, а в последние годы порой и в средних широтах можно наблюдать красивейшее природное явление: северное сияние. Куда для этого поехать и почему сейчас самое время для такого путешествия — в материале РИА Новости.

Год Дракона и сияния

"Я собираю легенды про полярное сияние. У китайцев есть поверье, что драконы родились от него, — рассказывает фотограф из города Апатиты Валентин Жиганов. — Цин Лун (青龙) — страж Востока, чешуя его состоит из золотых монет. Когда дракон летит, они сыплются на землю. По преданию, можно собрать чешуйки и разбогатеть".
Приход 2024-го (а это год Дракона по китайскому календарю) совпадает с максимумом солнечной активности, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверное сияние в окрестностях реки Ура Мурманской области
Северное сияние в окрестностях реки Ура Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Северное сияние в окрестностях реки Ура Мурманской области
"Такое случается каждые одиннадцать лет — на Солнце много вспышек, магнитных бурь. Это довольно стабильный цикл, легко прогнозируемый", — отметил ученый.
Как правило, за северным сиянием отправляются за полярный круг. "Но сейчас все ярче, и увидеть это свечение можно и в более южных областях, — уточняет Валентин Жиганов. — Чем сильнее геомагнитное поле, тем дальше заходит сияние. Бывали случаи, что вплоть до экватора".
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСеверное сияние в Новосибирске
Северное сияние в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Северное сияние в Новосибирске
Кстати, на самом Северном полюсе ничего не видно. "Дело в том, что сияние располагается коронально. То есть опоясывает северные широты", — поясняет пресс-секретарь ассоциации "Арктические гиды" Павел Михалюк.

Куда ехать

"Годятся и Шпицберген, и Якутия. Но по стоимости, доступности и инфраструктуре оптимальна Мурманская область, — говорит Жиганов. — Достаточно гостиниц, баз отдыха, гидов. Можно и на горных лыжах покататься, посетить ледокол, увидеть Северный Ледовитый океан". Добраться легко не только на самолете, но и на автомобиле.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области
Северное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Северное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области
Павел Михалюк указывает еще на один плюс: "В Мурманский области сияние "бьет" прямо сверху, то есть вы окажетесь под ним. Именно на нашей широте, около семидесятой параллели, свечение особенно яркое и насыщенное".
В Карелии, Архангельской области все это не столь эффектно. А под Ленинградом, скорее всего, вы увидите лишь дугу на горизонте.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверное сияние, наблюдаемое на Соловецком острове в Архангельской области
Северное сияние, наблюдаемое на Соловецком острове в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Северное сияние, наблюдаемое на Соловецком острове в Архангельской области

Когда ехать

По словам экспертов, холода тут ни при чем, просто в морозы обычно ясное небо.
"Самое сильное сияние в своей жизни в наблюдал 31 августа чуть севернее Мурманска в два часа ночи. Было градусов 15, я стоял в рубашке", — вспоминает Михалюк.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверное сияние в окрестностях реки Ура Мурманской области
Северное сияние в окрестностях реки Ура Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Северное сияние в окрестностях реки Ура Мурманской области
По словам Жиганова, увидеть северное сияние можно с конца августа до середины апреля. Самые яркие — в равноденствие, в 20-х числах сентября и марта. Осенью в два раза ярче, чем обычно, весной — в полтора, добавляет он.

Как подготовиться

Конечно, надо выехать за город, чтобы не мешало освещение. И придется запастись терпением. Само "световое шоу" продолжается считаные минуты.
© Фото : Polar ExpertsОхота на северное сияние в Заполярье
Охота на северное сияние в Заполярье - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Polar Experts
Охота на северное сияние в Заполярье
Павел Михалюк рассказывает такую историю. "Один китайский турист очень разозлился на меня, что не увидел северное сияние, — говорит эксперт. — Когда остальные 40 экскурсантов выбежали из автобуса, он замешкался. И опоздал. Вспышка была очень сильной, но короткой".
© Фото : Polar ExpertsОхота на северное сияние в Заполярье
Охота на северное сияние в Заполярье - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Polar Experts
Охота на северное сияние в Заполярье
Эксперты советуют одеться примерно так же, как на горнолыжный склон. Не помешают теплые стельки. Шапка, шарф, перчатки — обязательны.

Сколько стоят туры

Фирмы предлагают множество программ. Есть полноценные туры. Например, трехдневная "Русская Арктика" с посещением океана в Териберке, дегустацией арктических деликатесов, катанием в Хибинах стоит 47 тысяч рублей на человека. Четырехдневная программа "Кольский на максималках" — 58 тысяч.
Туры в Якутск и Республику Саха — от 40 до 292 тысяч. Наиболее дорогой вариант — сплав по реке Лене с рыбалкой.
Во всех случаях перелет в стоимость не входит. Авиабилеты в Мурманск — от 2500 рублей, в Якутск — 12-13 тысяч.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверное сияние в Мурманске
Северное сияние в Мурманске - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Северное сияние в Мурманске
Однократные выезды на сияние — 4500-5000 рублей с человека. В больших группах — дешевле. Многие компании дают скидку в 50 процентов на второй выезд, если в первом не получилось.
Можно и самостоятельно. Три года назад в Мурманской области даже появился дорожный знак "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием".
© Фото комитета по туризму Мурманской областиЗнак для охотников за северным сиянием в Мурманской области
Знак для охотников за северным сиянием в Мурманской области
© Фото комитета по туризму Мурманской области
Знак для охотников за северным сиянием в Мурманской области
"Приезжайте минимум на три ночи, — советует Павел Михалюк. — Бывает так: хороший прогноз по сиянию, но приходит циклон с океана, и небо затягивает".

Индекс сияния

В Сети много сайтов с прогнозом полярного сияния. Есть Кр-index — показатель возмущения магнитного поля Земли.
"Если сияние сильное, его видно по всей Мурманской области. При Кр-index от четырех — прямо над головой переливается всеми красками. Ну а когда больше шести, и в Москве небо светится", — объясняет Жиганов.
© РИА Новости / Вадим Романов | Перейти в медиабанкСеверное сияние в Ленинградской области
Северное сияние в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Вадим Романов
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Северное сияние в Ленинградской области
Этой осенью наблюдали даже в Крыму. Как сообщил РИА Новости астроном-любитель Александр Якушечкин, 3 ноября на Солнце произошел выброс и через день сияние видели в Севастополе, Керчи, на севере полуострова.
Полярное сияние в Крыму
В Крыму увидели полярное сияние
5 ноября, 22:47
Нередко в компаниях дают свои прогнозы. Время и место, как правило, выбирают день в день.

Как на картинке

Еще один важный момент — восприятие цветов сильно различается. "Один может увидеть яркие зеленые тона, а для другого это покажется просто белесой дымкой на горизонте", — отмечает Павел Михалюк.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкДевушка фотографируется на фоне северного сияния в Мурманской области
Девушка фотографируется на фоне северного сияния в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Девушка фотографируется на фоне северного сияния в Мурманской области
"Я ездила в Териберку. Вечером забралась на холм, стала всматриваться в небо. Увидела две ползущие полоски — белые, как облака. Муж сфотографировал, они получились ярко-салатовые. Я слегка расстроилась — решила, что наш глаз не может видеть сияние таким, как на картинках", — признавалась РИА Новости туристка Алена Комарина.
Конечно, в идеале стоит взять с собой хороший фотоаппарат, штатив. Но даже на простом смартфоне получаются отличные кадры. Главное, оказаться в правильном месте в правильное время — тогда есть все шансы увидеть небесного дракона.
Туристы из Китая катаются на собачьих упряжках в туристическом парке Северное сияние в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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13 декабря, 15:04
 
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