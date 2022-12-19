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Чудо природы на Русском Севере: огромный спрос на туры за полярным сиянием - РИА Новости, 19.12.2022
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Туризм
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Чудо природы на Русском Севере: огромный спрос на туры за полярным сиянием
Чудо природы на Русском Севере: огромный спрос на туры за полярным сиянием - РИА Новости, 19.12.2022
Чудо природы на Русском Севере: огромный спрос на туры за полярным сиянием
"Лисьи огни", аврора, пазори, южное, северное и полярное сияние... Как только это не называют! Очевидцы уверены: хотя бы раз в жизни обязательно нужно... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T08:00
2022-12-19T08:04
туризм
маршруты - туризм
туризм
туристы
северное сияние
республика карелия
чукотка
мурманская область
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. "Лисьи огни", аврора, пазори, южное, северное и полярное сияние... Как только это не называют! Очевидцы уверены: хотя бы раз в жизни обязательно нужно отправиться на "охоту". На Русский Север за яркими впечатлениями и красивыми кадрами приезжают не только из разных регионов страны, но и из-за рубежа. Причем спрос, по словам гидов и туроператоров, с каждым годом растет. О том, где стать свидетелем небесного волшебства, какие мифы и легенды с ним связаны и почему в путешествии лучше довериться профессионалам, — в материале РИА Новости.От Карелии до ЧукоткиРоссиянам невероятно повезло, отмечает гид-фотограф команды Teriberka Arctic Мария Ямковая. Далеко не в каждой стране так много мест, где можно полюбоваться авророй.У нас этих регионов минимум десяток, почти все — за полярным кругом. Мурманская и Архангельская области, Карелия, Коми, Якутия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Чукотка, Красноярский край — и это еще не весь список.Бывает, небо светится даже над Санкт-Петербургом. Правда, таким ярким, как, например, на Кольском полуострове, оно не будет, предупреждает Мария.Самым удобным с точки зрения логистики и инфраструктуры считается Мурманск. Авиабилеты из Москвы стоят от 3500 рублей с человека в один конец, время в пути — всего два с половиной часа. Большой выбор гостиниц. А главное — в погоне за сиянием можно поехать из города в любую сторону и быстро добраться до места. Дороги есть, и они хорошие."Приезжают не только из Москвы и Петербурга, но и других регионов страны, а еще из Индии, Турции, Вьетнама, Китая", — добавляет менеджер компании "Северные туры" Виктория Шостик.Мифы и легенды"Я ездила охотиться за сиянием в Териберку. Вечером забралась на холм, стала всматриваться в небо. Увидела две ползущие полоски — белые, как облака. Муж сфотографировал, они получились ярко-салатовые. Я слегка расстроилась — решила, что наш глаз не может видеть сияние таким, как на картинках", — вспоминает туристка Алена Комарина.Фотоаппарат намного чувствительнее, и чаще всего "среднее" сияние мы видим как бело-салатовую полоску, объясняет Мария Ямковая. Но при высокой солнечной активности и скорости — когда оно "бегает" и переливается — в жизни получается даже четче и ярче, чем на фото.Еще одно распространенное заблуждение связано со временем года. Многие думают, что поехать на охоту можно только зимой, в разгар полярной ночи и при низкой температуре. Однако на Кольском сезон — с сентября и до начала апреля, отмечает Шостик. Так что есть шанс увидеть это чудо природы, не страдая от холода.До пандемии в группах было очень много китайцев, говорит Виталий Тараканов: "У них есть поверье, что даже у бесплодной пары все получится под сиянием, так что на нем в Китае буквально помешаны".Финны — тоже любители легенд. Аврору они называют "лисьими огнями": зеленая лисица трется шерстью о скалы, а искры улетают в небо.Однако у такого необычного явления, как северное сияние, есть научное объяснение. "Это свечение верхних слоев атмосферы. Возникает вследствие взаимодействия магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра", — рассказывает Виталий.Довериться профессионаламУ частных гидов и компаний сейчас огромный выбор туров за сиянием. Можно самостоятельно приехать на Север и уже там заказать экскурсию. Такие варианты есть, например, у "Понаехали". Пятичасовая охота стоит 4500 рублей, с фотографом — 5500.Бывают двух-трехдневные поездки — с посещением основных достопримечательностей региона. Подобные путешествия обойдутся дороже: в среднем 25-27 тысяч рублей с человека. Билеты на самолет или поезд обычно не включены.Правда, такие программы предлагают не все крупные операторы.У TEZ Tour путевки есть, но цены начинаются от 92 тысяч рублей с человека. Зато включено все: трансферы, проживание, питание от шеф-повара, насыщенная экскурсионная программа. И группы небольшие — от пяти до десяти участников.Приятное с приятнымНекоторые компании идут дальше и организуют комбинированные туры. У "Гурман Тревел", например, есть гастрономический — днем вы дегустируете местные блюда, а вечером перевоплощаетесь в охотников за авророй."Во время гастропутешествия на Кольский полуостров мы знакомим гостей с арктической кухней. Подбираем шеф-поваров и рестораны, которые заслуживают того, чтобы специально их посетить", — рассказывает ведущий менеджер по работе с клиентами Евгений Жданов.За пять дней гости пробуют оленину, морских ежей, крабов, гребешки и, конечно же, рыбные дары Баренцева моря — палтус, треску, камбалу. Все заведения на маршруте, как правило, отмечены на Гастрономической карте России и участвовали в программе "100 мест, где поесть".А между дегустациями туристы знакомятся с Мурманском и окрестностями. В программе — морской порт, ледокол "Ленин", памятник Защитникам Советского Заполярья, поездка в гости к саамам, в Териберку, катание на снегоходах. Стоит такое приключение от 98 тысяч рублей с человека с выездом на новогодних праздниках. Авиаперелет не включен.Три фактора"Прогноз на сияние делают день в день, не заранее. Если дают добро, мы выезжаем после девяти вечера из Мурманска. Расстояние бывает разное, иногда добираемся 20 минут, а порой час. А редко так везет, что сияние видно прямо из бани в саамской деревне", — говорит Евгений Жданов.Иногда приходится по несколько раз менять точку наблюдения: небо внезапно затягивает облаками, погода портится. Тогда гиды везут группу в другое место, где шансов больше.С собой туристам нужны только очень теплая одежда и удобная обувь. Даже фотоаппарат брать необязательно, если едете с гидом: и вас, и полыхающее зелено-фиолетовыми оттенками небо будет снимать опытный специалист.У владельцев современных смартфонов тоже могут получиться неплохие кадры — в ручном или ночном режиме, говорит Виктория Шостик."Мы не даем стопроцентной гарантии, что все сложится и вы увидите сияние, — предупреждает Виталий Тараканов. — Но мы стараемся. Если вдруг на солнце не будет вспышек, а небо затянет облаками — не беда. По крайней мере, вы посетите все достопримечательности региона".Советы для самостоятельных туристовОтправиться за северным сиянием можно и самостоятельно, но в таком случае всю подготовительную работу, которую делают гиды, придется взять на себя.Во-первых, нужно заранее отследить солнечную активность на специальном сайте.Приезжать стоит на несколько дней — с запасом. Если вдруг небо затянет облаками, с первой охоты вы вернетесь ни с чем.Во-вторых, чтобы получились четкие снимки, возьмите с собой штатив, хороший фотоаппарат и светосильный объектив, рекомендует Мария Ямковая. Снимать нужно обязательно на выдержке. И лучше, если она будет минимум на одну минуту, добавляет Виталий.И в-третьих, арендуйте машину на месте. Так удобнее перемещаться в поисках "чистого неба".Ну а если пока не получается поехать на Север, полюбоваться чудом природы можно дома — с помощью веб-камер. В Териберке, например, они есть в том числе на пляже: по вечерам, когда нет облаков, яркие всплески в режиме реального времени видны прямо над Баренцевым морем.
https://ria.ru/20221205/snegokhody-1835477163.html
республика карелия
чукотка
мурманская область
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маршруты - туризм, туризм, туристы, северное сияние, республика карелия, чукотка, мурманская область, республика саха (якутия), фото, впечатления - туризм, отдых в россии
Туризм, Маршруты - Туризм, Туризм, туристы, северное сияние, Республика Карелия, Чукотка, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Фото, Впечатления - Туризм, отдых в России
08:00 19.12.2022 (обновлено: 08:04 19.12.2022)
 

Чудо природы на Русском Севере: огромный спрос на туры за полярным сиянием

© Любовь ТрифоноваСеверное сияние
Северное сияние
© Любовь Трифонова
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. "Лисьи огни", аврора, пазори, южное, северное и полярное сияние... Как только это не называют! Очевидцы уверены: хотя бы раз в жизни обязательно нужно отправиться на "охоту". На Русский Север за яркими впечатлениями и красивыми кадрами приезжают не только из разных регионов страны, но и из-за рубежа. Причем спрос, по словам гидов и туроператоров, с каждым годом растет. О том, где стать свидетелем небесного волшебства, какие мифы и легенды с ним связаны и почему в путешествии лучше довериться профессионалам, — в материале РИА Новости.

От Карелии до Чукотки

"Я бы перефразировала известное высказывание так: "Увидеть сияние и умереть", — говорит туристка Екатерина Алехина. — Это незабываемо! Когда над тобой мерцает все небо, кажется, нет ничего прекраснее".

Россиянам невероятно повезло, отмечает гид-фотограф команды Teriberka Arctic Мария Ямковая. Далеко не в каждой стране так много мест, где можно полюбоваться авророй.
© Любовь ТрифоноваТуристы смотрят северное сияние
Северное сияние
© Любовь Трифонова
Туристы смотрят северное сияние
У нас этих регионов минимум десяток, почти все — за полярным кругом. Мурманская и Архангельская области, Карелия, Коми, Якутия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Чукотка, Красноярский край — и это еще не весь список.
Бывает, небо светится даже над Санкт-Петербургом. Правда, таким ярким, как, например, на Кольском полуострове, оно не будет, предупреждает Мария.
© Fotolia / Ricardo SerpaСеверное сияние на Аляске
Северное сияние на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Fotolia / Ricardo Serpa
Северное сияние на Аляске
Самым удобным с точки зрения логистики и инфраструктуры считается Мурманск. Авиабилеты из Москвы стоят от 3500 рублей с человека в один конец, время в пути — всего два с половиной часа. Большой выбор гостиниц. А главное — в погоне за сиянием можно поехать из города в любую сторону и быстро добраться до места. Дороги есть, и они хорошие.

"Спрос сейчас колоссальный, — отмечает директор туроператора "Золотое кольцо Карелии" Виталий Тараканов. — Гости из Центральной России мечтают увидеть сияние хотя бы раз в жизни".

"Приезжают не только из Москвы и Петербурга, но и других регионов страны, а еще из Индии, Турции, Вьетнама, Китая", — добавляет менеджер компании "Северные туры" Виктория Шостик.

Мифы и легенды

"Я ездила охотиться за сиянием в Териберку. Вечером забралась на холм, стала всматриваться в небо. Увидела две ползущие полоски — белые, как облака. Муж сфотографировал, они получились ярко-салатовые. Я слегка расстроилась — решила, что наш глаз не может видеть сияние таким, как на картинках", — вспоминает туристка Алена Комарина.
© Виталий ТаракановВ Петрозаводске сияние обычно более блеклое — белого цвета
Северное сияние
© Виталий Тараканов
В Петрозаводске сияние обычно более блеклое — белого цвета
Фотоаппарат намного чувствительнее, и чаще всего "среднее" сияние мы видим как бело-салатовую полоску, объясняет Мария Ямковая. Но при высокой солнечной активности и скорости — когда оно "бегает" и переливается — в жизни получается даже четче и ярче, чем на фото.

"Цвет зависит в том числе от близости Северного полюса, — уточняет Виталий Тараканов. — Например, в районе Петрозаводска тоже часто бывает сияние, но блеклое, именно белое".

Еще одно распространенное заблуждение связано со временем года. Многие думают, что поехать на охоту можно только зимой, в разгар полярной ночи и при низкой температуре. Однако на Кольском сезон — с сентября и до начала апреля, отмечает Шостик. Так что есть шанс увидеть это чудо природы, не страдая от холода.
© AFP 2022 / Pekka SakkiСеверное сияние в Финляндии
Северное сияние в Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AFP 2022 / Pekka Sakki
Северное сияние в Финляндии
До пандемии в группах было очень много китайцев, говорит Виталий Тараканов: "У них есть поверье, что даже у бесплодной пары все получится под сиянием, так что на нем в Китае буквально помешаны".
Финны — тоже любители легенд. Аврору они называют "лисьими огнями": зеленая лисица трется шерстью о скалы, а искры улетают в небо.
© Мария ЯмковаяСеверное сияние
Северное сияние
© Мария Ямковая
Северное сияние
Однако у такого необычного явления, как северное сияние, есть научное объяснение. "Это свечение верхних слоев атмосферы. Возникает вследствие взаимодействия магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра", — рассказывает Виталий.

Довериться профессионалам

У частных гидов и компаний сейчас огромный выбор туров за сиянием. Можно самостоятельно приехать на Север и уже там заказать экскурсию. Такие варианты есть, например, у "Понаехали". Пятичасовая охота стоит 4500 рублей, с фотографом — 5500.
© Фото : Polar ExpertsОхота на северное сияние в Заполярье
Охота на северное сияние в Заполярье - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Polar Experts
Охота на северное сияние в Заполярье
Бывают двух-трехдневные поездки — с посещением основных достопримечательностей региона. Подобные путешествия обойдутся дороже: в среднем 25-27 тысяч рублей с человека. Билеты на самолет или поезд обычно не включены.
Правда, такие программы предлагают не все крупные операторы.

"У нас есть просто поездки в Мурманск на базе регулярной перевозки. Поскольку северное сияние — природное явление, которое сложно предсказать, туров конкретно за ним мы не делаем. Но если погодные условия благоприятные и есть прогноз по солнечной активности, можем предложить такую экскурсию", — поясняет руководитель PR-отдела FUN&SUN Ольга Иванова.

У TEZ Tour путевки есть, но цены начинаются от 92 тысяч рублей с человека. Зато включено все: трансферы, проживание, питание от шеф-повара, насыщенная экскурсионная программа. И группы небольшие — от пяти до десяти участников.

Приятное с приятным

Некоторые компании идут дальше и организуют комбинированные туры. У "Гурман Тревел", например, есть гастрономический — днем вы дегустируете местные блюда, а вечером перевоплощаетесь в охотников за авророй.
© "Гурман Тревел"

Мурманские гребешки на песке Баренцева моря с устричной травой

Дегустация
1 из 3

Мурманские гребешки на песке Баренцева моря с устричной травой

© "Гурман Тревел"
© "Гурман Тревел"

Арктическая уха на крабовом молоке с мясом камчатского краба

Дегустация
2 из 3

Арктическая уха на крабовом молоке с мясом камчатского краба

© "Гурман Тревел"
© "Гурман Тревел"

Морской еж с морошковым соусом

Дегустация
3 из 3

Морской еж с морошковым соусом

© "Гурман Тревел"
1 из 3

Мурманские гребешки на песке Баренцева моря с устричной травой

© "Гурман Тревел"
2 из 3

Арктическая уха на крабовом молоке с мясом камчатского краба

© "Гурман Тревел"
3 из 3

Морской еж с морошковым соусом

© "Гурман Тревел"
"Во время гастропутешествия на Кольский полуостров мы знакомим гостей с арктической кухней. Подбираем шеф-поваров и рестораны, которые заслуживают того, чтобы специально их посетить", — рассказывает ведущий менеджер по работе с клиентами Евгений Жданов.
За пять дней гости пробуют оленину, морских ежей, крабов, гребешки и, конечно же, рыбные дары Баренцева моря — палтус, треску, камбалу. Все заведения на маршруте, как правило, отмечены на Гастрономической карте России и участвовали в программе "100 мест, где поесть".
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЖенщина кормит оленей в частном хозяйстве саамов в поселке при железнодорожной станции Лопарская в Кольском районе Мурманской области
Женщина кормит оленей в частном хозяйстве саамов в поселке при железнодорожной станции Лопарская в Кольском районе Мурманской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Женщина кормит оленей в частном хозяйстве саамов в поселке при железнодорожной станции Лопарская в Кольском районе Мурманской области
А между дегустациями туристы знакомятся с Мурманском и окрестностями. В программе — морской порт, ледокол "Ленин", памятник Защитникам Советского Заполярья, поездка в гости к саамам, в Териберку, катание на снегоходах. Стоит такое приключение от 98 тысяч рублей с человека с выездом на новогодних праздниках. Авиаперелет не включен.

Три фактора

"Прогноз на сияние делают день в день, не заранее. Если дают добро, мы выезжаем после девяти вечера из Мурманска. Расстояние бывает разное, иногда добираемся 20 минут, а порой час. А редко так везет, что сияние видно прямо из бани в саамской деревне", — говорит Евгений Жданов.
© Предоставлено компанией "Понаехали"На охоте
Северное сияние
© Предоставлено компанией "Понаехали"
На охоте
Иногда приходится по несколько раз менять точку наблюдения: небо внезапно затягивает облаками, погода портится. Тогда гиды везут группу в другое место, где шансов больше.

"Для успешной охоты важно, чтобы сложились три фактора: высокая активность на Солнце (магнитные бури), ясное небо над головой и расположение подальше от поселений, так как свет от них мешает наблюдению", — уточняет Виталий Тараканов.

С собой туристам нужны только очень теплая одежда и удобная обувь. Даже фотоаппарат брать необязательно, если едете с гидом: и вас, и полыхающее зелено-фиолетовыми оттенками небо будет снимать опытный специалист.
© Мария ЯмковаяТуристы на охоте за северным сиянием
Северное сияние
© Мария Ямковая
Туристы на охоте за северным сиянием
У владельцев современных смартфонов тоже могут получиться неплохие кадры — в ручном или ночном режиме, говорит Виктория Шостик.
"Мы не даем стопроцентной гарантии, что все сложится и вы увидите сияние, — предупреждает Виталий Тараканов. — Но мы стараемся. Если вдруг на солнце не будет вспышек, а небо затянет облаками — не беда. По крайней мере, вы посетите все достопримечательности региона".

Советы для самостоятельных туристов

Отправиться за северным сиянием можно и самостоятельно, но в таком случае всю подготовительную работу, которую делают гиды, придется взять на себя.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСеверное сияние в окрестностях реки Уры в Мурманской области
Северное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Северное сияние в окрестностях реки Уры в Мурманской области
Во-первых, нужно заранее отследить солнечную активность на специальном сайте.

"Есть календарь с предполагаемыми вспышками и магнитными бурями, а также описание процессов. Изучите его на ближайшие две-три недели и сделайте вывод, когда лучше ехать", — советует Виталий Тараканов.

Приезжать стоит на несколько дней — с запасом. Если вдруг небо затянет облаками, с первой охоты вы вернетесь ни с чем.
© Мария ЯмковаяПриезжать на охоту за северным сиянием лучше на несколько дней — с запасом
Северное сияние
© Мария Ямковая
Приезжать на охоту за северным сиянием лучше на несколько дней — с запасом
Во-вторых, чтобы получились четкие снимки, возьмите с собой штатив, хороший фотоаппарат и светосильный объектив, рекомендует Мария Ямковая. Снимать нужно обязательно на выдержке. И лучше, если она будет минимум на одну минуту, добавляет Виталий.
И в-третьих, арендуйте машину на месте. Так удобнее перемещаться в поисках "чистого неба".
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСеверное сияние в окрестностях реки Уры в Мурманской области
Северное сияние в окрестностях реки Ура Мурманской области. 8 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Северное сияние в окрестностях реки Уры в Мурманской области
Ну а если пока не получается поехать на Север, полюбоваться чудом природы можно дома — с помощью веб-камер. В Териберке, например, они есть в том числе на пляже: по вечерам, когда нет облаков, яркие всплески в режиме реального времени видны прямо над Баренцевым морем.
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