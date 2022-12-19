https://ria.ru/20221219/siyanie-1839223091.html

Чудо природы на Русском Севере: огромный спрос на туры за полярным сиянием

Чудо природы на Русском Севере: огромный спрос на туры за полярным сиянием - РИА Новости, 19.12.2022

Чудо природы на Русском Севере: огромный спрос на туры за полярным сиянием

"Лисьи огни", аврора, пазори, южное, северное и полярное сияние... Как только это не называют! Очевидцы уверены: хотя бы раз в жизни обязательно нужно... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T08:00

2022-12-19T08:00

2022-12-19T08:04

туризм

маршруты - туризм

туризм

туристы

северное сияние

республика карелия

чукотка

мурманская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838670424_0:90:1080:698_1920x0_80_0_0_20fbb534d5c8bfe24f5c294eb0c7c4c6.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. "Лисьи огни", аврора, пазори, южное, северное и полярное сияние... Как только это не называют! Очевидцы уверены: хотя бы раз в жизни обязательно нужно отправиться на "охоту". На Русский Север за яркими впечатлениями и красивыми кадрами приезжают не только из разных регионов страны, но и из-за рубежа. Причем спрос, по словам гидов и туроператоров, с каждым годом растет. О том, где стать свидетелем небесного волшебства, какие мифы и легенды с ним связаны и почему в путешествии лучше довериться профессионалам, — в материале РИА Новости.От Карелии до ЧукоткиРоссиянам невероятно повезло, отмечает гид-фотограф команды Teriberka Arctic Мария Ямковая. Далеко не в каждой стране так много мест, где можно полюбоваться авророй.У нас этих регионов минимум десяток, почти все — за полярным кругом. Мурманская и Архангельская области, Карелия, Коми, Якутия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Чукотка, Красноярский край — и это еще не весь список.Бывает, небо светится даже над Санкт-Петербургом. Правда, таким ярким, как, например, на Кольском полуострове, оно не будет, предупреждает Мария.Самым удобным с точки зрения логистики и инфраструктуры считается Мурманск. Авиабилеты из Москвы стоят от 3500 рублей с человека в один конец, время в пути — всего два с половиной часа. Большой выбор гостиниц. А главное — в погоне за сиянием можно поехать из города в любую сторону и быстро добраться до места. Дороги есть, и они хорошие."Приезжают не только из Москвы и Петербурга, но и других регионов страны, а еще из Индии, Турции, Вьетнама, Китая", — добавляет менеджер компании "Северные туры" Виктория Шостик.Мифы и легенды"Я ездила охотиться за сиянием в Териберку. Вечером забралась на холм, стала всматриваться в небо. Увидела две ползущие полоски — белые, как облака. Муж сфотографировал, они получились ярко-салатовые. Я слегка расстроилась — решила, что наш глаз не может видеть сияние таким, как на картинках", — вспоминает туристка Алена Комарина.Фотоаппарат намного чувствительнее, и чаще всего "среднее" сияние мы видим как бело-салатовую полоску, объясняет Мария Ямковая. Но при высокой солнечной активности и скорости — когда оно "бегает" и переливается — в жизни получается даже четче и ярче, чем на фото.Еще одно распространенное заблуждение связано со временем года. Многие думают, что поехать на охоту можно только зимой, в разгар полярной ночи и при низкой температуре. Однако на Кольском сезон — с сентября и до начала апреля, отмечает Шостик. Так что есть шанс увидеть это чудо природы, не страдая от холода.До пандемии в группах было очень много китайцев, говорит Виталий Тараканов: "У них есть поверье, что даже у бесплодной пары все получится под сиянием, так что на нем в Китае буквально помешаны".Финны — тоже любители легенд. Аврору они называют "лисьими огнями": зеленая лисица трется шерстью о скалы, а искры улетают в небо.Однако у такого необычного явления, как северное сияние, есть научное объяснение. "Это свечение верхних слоев атмосферы. Возникает вследствие взаимодействия магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра", — рассказывает Виталий.Довериться профессионаламУ частных гидов и компаний сейчас огромный выбор туров за сиянием. Можно самостоятельно приехать на Север и уже там заказать экскурсию. Такие варианты есть, например, у "Понаехали". Пятичасовая охота стоит 4500 рублей, с фотографом — 5500.Бывают двух-трехдневные поездки — с посещением основных достопримечательностей региона. Подобные путешествия обойдутся дороже: в среднем 25-27 тысяч рублей с человека. Билеты на самолет или поезд обычно не включены.Правда, такие программы предлагают не все крупные операторы.У TEZ Tour путевки есть, но цены начинаются от 92 тысяч рублей с человека. Зато включено все: трансферы, проживание, питание от шеф-повара, насыщенная экскурсионная программа. И группы небольшие — от пяти до десяти участников.Приятное с приятнымНекоторые компании идут дальше и организуют комбинированные туры. У "Гурман Тревел", например, есть гастрономический — днем вы дегустируете местные блюда, а вечером перевоплощаетесь в охотников за авророй."Во время гастропутешествия на Кольский полуостров мы знакомим гостей с арктической кухней. Подбираем шеф-поваров и рестораны, которые заслуживают того, чтобы специально их посетить", — рассказывает ведущий менеджер по работе с клиентами Евгений Жданов.За пять дней гости пробуют оленину, морских ежей, крабов, гребешки и, конечно же, рыбные дары Баренцева моря — палтус, треску, камбалу. Все заведения на маршруте, как правило, отмечены на Гастрономической карте России и участвовали в программе "100 мест, где поесть".А между дегустациями туристы знакомятся с Мурманском и окрестностями. В программе — морской порт, ледокол "Ленин", памятник Защитникам Советского Заполярья, поездка в гости к саамам, в Териберку, катание на снегоходах. Стоит такое приключение от 98 тысяч рублей с человека с выездом на новогодних праздниках. Авиаперелет не включен.Три фактора"Прогноз на сияние делают день в день, не заранее. Если дают добро, мы выезжаем после девяти вечера из Мурманска. Расстояние бывает разное, иногда добираемся 20 минут, а порой час. А редко так везет, что сияние видно прямо из бани в саамской деревне", — говорит Евгений Жданов.Иногда приходится по несколько раз менять точку наблюдения: небо внезапно затягивает облаками, погода портится. Тогда гиды везут группу в другое место, где шансов больше.С собой туристам нужны только очень теплая одежда и удобная обувь. Даже фотоаппарат брать необязательно, если едете с гидом: и вас, и полыхающее зелено-фиолетовыми оттенками небо будет снимать опытный специалист.У владельцев современных смартфонов тоже могут получиться неплохие кадры — в ручном или ночном режиме, говорит Виктория Шостик."Мы не даем стопроцентной гарантии, что все сложится и вы увидите сияние, — предупреждает Виталий Тараканов. — Но мы стараемся. Если вдруг на солнце не будет вспышек, а небо затянет облаками — не беда. По крайней мере, вы посетите все достопримечательности региона".Советы для самостоятельных туристовОтправиться за северным сиянием можно и самостоятельно, но в таком случае всю подготовительную работу, которую делают гиды, придется взять на себя.Во-первых, нужно заранее отследить солнечную активность на специальном сайте.Приезжать стоит на несколько дней — с запасом. Если вдруг небо затянет облаками, с первой охоты вы вернетесь ни с чем.Во-вторых, чтобы получились четкие снимки, возьмите с собой штатив, хороший фотоаппарат и светосильный объектив, рекомендует Мария Ямковая. Снимать нужно обязательно на выдержке. И лучше, если она будет минимум на одну минуту, добавляет Виталий.И в-третьих, арендуйте машину на месте. Так удобнее перемещаться в поисках "чистого неба".Ну а если пока не получается поехать на Север, полюбоваться чудом природы можно дома — с помощью веб-камер. В Териберке, например, они есть в том числе на пляже: по вечерам, когда нет облаков, яркие всплески в режиме реального времени видны прямо над Баренцевым морем.

https://ria.ru/20221205/snegokhody-1835477163.html

республика карелия

чукотка

мурманская область

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маршруты - туризм, туризм, туристы, северное сияние, республика карелия, чукотка, мурманская область, республика саха (якутия), фото, впечатления - туризм, отдых в россии