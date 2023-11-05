https://ria.ru/20231105/siyanie-1907645438.html
В Крыму увидели полярное сияние
В Крыму увидели полярное сияние - РИА Новости, 06.11.2023
В Крыму увидели полярное сияние
Полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце достигло южных широт России, в частности, его наблюдали вечером в Крыму, сообщил РИА Новости научный сотрудник РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-05T22:47
2023-11-05T22:47
2023-11-06T01:54
севастополь
керчь
крымская астрофизическая обсерватория
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце достигло южных широт России, в частности, его наблюдали вечером в Крыму, сообщил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. "На Солнце произошла мощная вспышка, часть этого вещества достигла Земли. Этого вещества оказалось столько, чтобы сильно возмутить магнитное поле Земли - настолько, что полярное сияние достигло южных широт, в том числе Крыма", - рассказал Назаров. Астроном отметил, что лично наблюдает полярное сияние в Крыму второй раз в жизни, причем оба раза - в этом году. До этого мощные вспышки, которые приводили к появлению сияния на широтах Крыма происходили в начале 2000-х годов. Красноватый цвет сияния, который наблюдали в Крыму, связан с тем, что в южных широтах видна верхняя граница свечения, состав атмосферы на этих высотах характеризует красный спектр сияния, сказал специалист. Полярное сияние в Крыму вызвало шквал сообщений крымчан и севастопольцев в социальных сетях, рассказал РИА Новости астроном-любитель Крыма Александр Якушечкин. Наблюдали сияние в Севастополе, Керчи, на севере Крыма. "Третьего ноября, около 9 часов по мск, на Солнце произошёл выброс, явление зафиксировали орбитальные и земные телескопы. Сегодня с утра резко повысился индекс геомагнитной активности. Стало ясно, что вещество из Солнца достигло Земли и началось вторжение в атмосферу частичек солнечной плазмы. К счастью, на Земле есть магнитное поле, которое, как щит, заслоняет поверхность и все живое от этих высокоэнергетических частиц. Все заряженные частицы начинают двигаться вдоль силовых линий магнитного поля Земли и стекаются в районе магнитных полюсов Земли, образуя своеобразную воронку. При взаимодействии с частичками атмосферы они заставляют их светиться – что и является полярным сиянием. Но мало кто ожидал, что именно сегодня будет столь мощная магнитная буря. Она оказалась самой сильной за последние 20 лет", - сказал Якушечкин. Наиболее яркое свечение наблюдалось в Крыму после 20.00 мск, а рассеялось оно к 22.00, сообщил астроном. Сияние наблюдалось на севере звездного неба, над горизонтом. Лучше всего его было видно вдали от городской засветки.
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севастополь, керчь, крымская астрофизическая обсерватория, общество
Севастополь, Керчь, Крымская астрофизическая обсерватория, Общество
В Крыму увидели полярное сияние
В регионах южных широт России наблюдалось полярное сияние
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце достигло южных широт России, в частности, его наблюдали вечером в Крыму, сообщил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
"На Солнце произошла мощная вспышка, часть этого вещества достигла Земли
. Этого вещества оказалось столько, чтобы сильно возмутить магнитное поле Земли - настолько, что полярное сияние достигло южных широт, в том числе Крыма", - рассказал Назаров.
Астроном отметил, что лично наблюдает полярное сияние в Крыму второй раз в жизни, причем оба раза - в этом году. До этого мощные вспышки, которые приводили к появлению сияния на широтах Крыма происходили в начале 2000-х годов. Красноватый цвет сияния, который наблюдали в Крыму, связан с тем, что в южных широтах видна верхняя граница свечения, состав атмосферы на этих высотах характеризует красный спектр сияния, сказал специалист.
Полярное сияние в Крыму вызвало шквал сообщений крымчан и севастопольцев в социальных сетях, рассказал РИА Новости астроном-любитель Крыма Александр Якушечкин
. Наблюдали сияние в Севастополе
, Керчи
, на севере Крыма.
"Третьего ноября, около 9 часов по мск, на Солнце произошёл выброс, явление зафиксировали орбитальные и земные телескопы. Сегодня с утра резко повысился индекс геомагнитной активности. Стало ясно, что вещество из Солнца достигло Земли и началось вторжение в атмосферу частичек солнечной плазмы. К счастью, на Земле есть магнитное поле, которое, как щит, заслоняет поверхность и все живое от этих высокоэнергетических частиц. Все заряженные частицы начинают двигаться вдоль силовых линий магнитного поля Земли и стекаются в районе магнитных полюсов Земли, образуя своеобразную воронку. При взаимодействии с частичками атмосферы они заставляют их светиться – что и является полярным сиянием. Но мало кто ожидал, что именно сегодня будет столь мощная магнитная буря. Она оказалась самой сильной за последние 20 лет", - сказал Якушечкин.
Наиболее яркое свечение наблюдалось в Крыму после 20.00 мск, а рассеялось оно к 22.00, сообщил астроном. Сияние наблюдалось на севере звездного неба, над горизонтом. Лучше всего его было видно вдали от городской засветки.