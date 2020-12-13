https://ria.ru/20201213/siyanie-1588628991.html

Площадки наблюдения за северным сиянием оборудовали для автомобилистов

Площадки наблюдения за северным сиянием оборудовали для автомобилистов

У автомобилистов в Мурманской области появился новый дорожный знак – "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием". Такими информационными стендами... РИА Новости, 13.12.2020

2020-12-13T08:00

2020-12-13T08:00

2020-12-13T08:00

хорошие новости

хорошие новости

северное сияние

мурманская область

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. У автомобилистов в Мурманской области появился новый дорожный знак – "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием". Такими информационными стендами оснастят пять площадок.Наблюдать за редким явлением туристы и жители края всегда предпочитали вдоль автомобильных дорог, но это не слишком безопасно. Комитет по туризму Мурманской области предложил создать площадки для наблюдений за сиянием на парковках для машин, которые расположены вдоль дорог области.Первый знак "Северное сияние" уже установлен на парковке на 51-м км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС, а в ближайшие дни знаки появятся на автодороге Кола – Верхнетуломский – МАПП Лотта, на автоподъезде к Апатитам, на парковке после моста через реку Ура-Губа и на парковке в районе моста через протоку озера Нялъявр.Помимо этого месторасположение площадок будет обозначено в разделе, посвященном северному сиянию, на туристическом портале Мурманской области, а в 2021 году информация будет размещена на сервисах "2ГИС", "Яндекс" и "Гугл".Отмечается, что точки чиновники выбирали совместно с представителями туристического сообщества региона. Работая с туристами, они хорошо изучили те локации, где больше шансов увидеть северное сияние.

https://ria.ru/20201129/vystavka-1586687447.html

мурманская область

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хорошие новости, северное сияние, мурманская область