Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201213/siyanie-1588628991.html
Площадки наблюдения за северным сиянием оборудовали для автомобилистов
Площадки наблюдения за северным сиянием оборудовали для автомобилистов
У автомобилистов в Мурманской области появился новый дорожный знак – "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием". Такими информационными стендами... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T08:00
2020-12-13T08:00
хорошие новости
хорошие новости
северное сияние
мурманская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588619429_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_89c2f4cf3a72bf9d908605ba9d1b445a.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. У автомобилистов в Мурманской области появился новый дорожный знак – "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием". Такими информационными стендами оснастят пять площадок.Наблюдать за редким явлением туристы и жители края всегда предпочитали вдоль автомобильных дорог, но это не слишком безопасно. Комитет по туризму Мурманской области предложил создать площадки для наблюдений за сиянием на парковках для машин, которые расположены вдоль дорог области.Первый знак "Северное сияние" уже установлен на парковке на 51-м км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС, а в ближайшие дни знаки появятся на автодороге Кола – Верхнетуломский – МАПП Лотта, на автоподъезде к Апатитам, на парковке после моста через реку Ура-Губа и на парковке в районе моста через протоку озера Нялъявр.Помимо этого месторасположение площадок будет обозначено в разделе, посвященном северному сиянию, на туристическом портале Мурманской области, а в 2021 году информация будет размещена на сервисах "2ГИС", "Яндекс" и "Гугл".Отмечается, что точки чиновники выбирали совместно с представителями туристического сообщества региона. Работая с туристами, они хорошо изучили те локации, где больше шансов увидеть северное сияние.
https://ria.ru/20201129/vystavka-1586687447.html
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588619429_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_7c7ad2039b64241c99f5f6985f5b26ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, северное сияние, мурманская область

Площадки наблюдения за северным сиянием оборудовали для автомобилистов

08:00 13.12.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовСеверное сияние в Мурманской области
Северное сияние в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. У автомобилистов в Мурманской области появился новый дорожный знак – "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием". Такими информационными стендами оснастят пять площадок.
Наблюдать за редким явлением туристы и жители края всегда предпочитали вдоль автомобильных дорог, но это не слишком безопасно. Комитет по туризму Мурманской области предложил создать площадки для наблюдений за сиянием на парковках для машин, которые расположены вдоль дорог области.

"Наблюдение за северным сиянием стало одной из популярных туристических аттракций, которая привлекает путешественников из разных стран в наш регион. Северное сияние прочно ассоциируется с Мурманской областью, недаром его символическое изображение присутствует на гербе Мурманска и флаге Мурманской области.  Учитывая высокий спрос среди гостей региона на специализированные остановки за городом для наблюдения за северным сиянием, был проработан вопрос по обозначению информационными знаками и щитами стоянок, которые традиционно привлекают туристов для наблюдения за северным сиянием", – сообщили корреспонденту РИА Новости в комитете по туризму Мурманской области.

© Комитет по туризму Мурманской области Дорожный знак "Северное сияние"
Дорожный знак Северное сияние - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Комитет по туризму Мурманской области
Дорожный знак "Северное сияние"
Первый знак "Северное сияние" уже установлен на парковке на 51-м км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС, а в ближайшие дни знаки появятся на автодороге Кола – Верхнетуломский – МАПП Лотта, на автоподъезде к Апатитам, на парковке после моста через реку Ура-Губа и на парковке в районе моста через протоку озера Нялъявр.
© Комитет по туризму Мурманской области Информационный щит "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием"
Информационный щит Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Комитет по туризму Мурманской области
Информационный щит "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием"
Помимо этого месторасположение площадок будет обозначено в разделе, посвященном северному сиянию, на туристическом портале Мурманской области, а в 2021 году информация будет размещена на сервисах "2ГИС", "Яндекс" и "Гугл".
Отмечается, что точки чиновники выбирали совместно с представителями туристического сообщества региона. Работая с туристами, они хорошо изучили те локации, где больше шансов увидеть северное сияние.
Вид на Староладожскую крепость - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 08:00Хорошие новости
В Старой Ладоге впервые за 100 лет покажут череп древнего человека
 
Хорошие новостиХорошие новостисеверное сияниеМурманская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Пензенской области произошел крупный пожар в мебельном цехе
08:21Умер спикер госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин
08:13Эксперт назвал победителей в "гонке вакцин" от коронавируса
07:43Археологи обнаружили редкий артефакт в скальной гробнице
07:24В американском городе Олимпия произошла стрельба во время акции протеста
07:11На протестах у Белого дома в Вашингтоне задержали 23 человека
07:10На Родосе двух местных жителей арестовали за шпионаж
07:07Пик метеорного потока Геминиды можно наблюдать в ночь на 14 декабря
07:05Треть компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в новом году
06:56Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года
06:12Эпидемиолог назвала возможные последствия COVID-19
06:02Миротворцы разминировали более 12 гектаров территории в Степанакерте
05:50СМИ: худрука театра Моссовета Марчелли госпитализировали с COVID-19
05:32СМИ: британские власти призвали магазины запасаться едой
04:32Пушкова удивил протест Киева из-за расширения Россией списка санкций
04:17СМИ: в США запросили данные об украинской компании по делу сына Байдена
03:37Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса
03:27Кинологи призвали не дарить щенков на Новый год
03:07На адаптацию корабля "Орел" к "Ангаре" потратят более миллиарда рублей
03:02"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки
Лента новостейМолния