https://ria.ru/20201213/siyanie-1588628991.html
Площадки наблюдения за северным сиянием оборудовали для автомобилистов
Площадки наблюдения за северным сиянием оборудовали для автомобилистов
У автомобилистов в Мурманской области появился новый дорожный знак – "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием". Такими информационными стендами... РИА Новости, 13.12.2020
2020-12-13T08:00
2020-12-13T08:00
2020-12-13T08:00
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северное сияние
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. У автомобилистов в Мурманской области появился новый дорожный знак – "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием". Такими информационными стендами оснастят пять площадок.Наблюдать за редким явлением туристы и жители края всегда предпочитали вдоль автомобильных дорог, но это не слишком безопасно. Комитет по туризму Мурманской области предложил создать площадки для наблюдений за сиянием на парковках для машин, которые расположены вдоль дорог области.Первый знак "Северное сияние" уже установлен на парковке на 51-м км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС, а в ближайшие дни знаки появятся на автодороге Кола – Верхнетуломский – МАПП Лотта, на автоподъезде к Апатитам, на парковке после моста через реку Ура-Губа и на парковке в районе моста через протоку озера Нялъявр.Помимо этого месторасположение площадок будет обозначено в разделе, посвященном северному сиянию, на туристическом портале Мурманской области, а в 2021 году информация будет размещена на сервисах "2ГИС", "Яндекс" и "Гугл".Отмечается, что точки чиновники выбирали совместно с представителями туристического сообщества региона. Работая с туристами, они хорошо изучили те локации, где больше шансов увидеть северное сияние.
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РИА Новости
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хорошие новости, северное сияние, мурманская область
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. У автомобилистов в Мурманской области появился новый дорожный знак – "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием". Такими информационными стендами оснастят пять площадок.
Наблюдать за редким явлением туристы и жители края всегда предпочитали вдоль автомобильных дорог, но это не слишком безопасно. Комитет по туризму Мурманской области предложил создать площадки для наблюдений за сиянием на парковках для машин, которые расположены вдоль дорог области.
"Наблюдение за северным сиянием стало одной из популярных туристических аттракций, которая привлекает путешественников из разных стран в наш регион. Северное сияние прочно ассоциируется с Мурманской областью, недаром его символическое изображение присутствует на гербе Мурманска и флаге Мурманской области. Учитывая высокий спрос среди гостей региона на специализированные остановки за городом для наблюдения за северным сиянием, был проработан вопрос по обозначению информационными знаками и щитами стоянок, которые традиционно привлекают туристов для наблюдения за северным сиянием", – сообщили корреспонденту РИА Новости в комитете по туризму Мурманской области.
Первый знак "Северное сияние" уже установлен на парковке на 51-м км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС, а в ближайшие дни знаки появятся на автодороге Кола – Верхнетуломский – МАПП Лотта, на автоподъезде к Апатитам, на парковке после моста через реку Ура-Губа и на парковке в районе моста через протоку озера Нялъявр.
Помимо этого месторасположение площадок будет обозначено в разделе, посвященном северному сиянию, на туристическом портале
Мурманской области, а в 2021 году информация будет размещена на сервисах "2ГИС", "Яндекс" и "Гугл".
Отмечается, что точки чиновники выбирали совместно с представителями туристического сообщества региона. Работая с туристами, они хорошо изучили те локации, где больше шансов увидеть северное сияние.