https://ria.ru/20231219/slutskiy-1916766559.html

Биография Леонида Слуцкого

Биография Леонида Слуцкого - РИА Новости, 19.12.2023

Биография Леонида Слуцкого

Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР), депутат Государственной Думы РФ Леонид Эдуардович Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T17:17

2023-12-19T17:17

2023-12-19T17:17

справки

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР), депутат Государственной Думы РФ Леонид Эдуардович Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве.В 1990 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне "МГТУ "СТАНКИН"), в 1996 году – Московский экономико-статистический институт. Доктор экономических наук.С 1988 года – заместитель секретаря комитета ВЛКСМ института.С 1990 года работал в аппарате президиума Верховного совета РСФСР.В 1991-1992 годах – советник при исполкоме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).С июня 1992 по декабрь 1993 года был советником мэра Москвы Юрия Лужкова.В 1994 году – руководитель секретариата Государственной Думы РФ.С 1994 по 1997 год – председатель совета директоров "Проминвестбанка".С 1997 по 1999 год – заместитель председателя правления "Уникомбанка".Работал консультантом независимой ассоциации "Гражданское общество".В 1999 году был избран в Государственную Думу по списку объединения "Блок Жириновского". В 2003 году был переизбран в Госдуму РФ по списку ЛДПР. В последующем переизбирался в 2007, 2011, 2016 и 2021 годах. Член фракции ЛДПР. Председатель комитета Государственной Думы по международным делам.6 апреля 2022 года назначен исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ. 18 мая Леонид Слуцкий был избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме.27 мая 2022 года избран председателем ЛДПР.19 декабря 2023 года съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом в президенты РФ.Леонид Слуцкий являлся заместителем руководителя делегации Федерального Собрания РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с 2000 года по 2022 год (с 2014 по 2019 российская делегация не участвовала в работе ПАСЕ). До 2012 года также был координатором депутатской группы по связям с парламентом Французской Республики.Леонид Слуцкий занимается преподавательской деятельностью. Возглавляет кафедру международных отношений и интеграционных процессов на факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова.Президент факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова.Автор научных работ по проблемам инноваций в современной экономике, евразийской интеграции, межпарламентского сотрудничества.Слуцкий – председатель правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира".Член попечительского совета Международного общественного фонда "Кронштадтский Морской Собор во имя святителя Николая Чудотворца".Политик имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посла (2022).Политик награжден орденами Дружбы (2008), Почета (2012), Александра Невского (2016), "За заслуги перед Отечеством" IV (2021) и III (2023) степеней, медалью П.А. Столыпина II степени (2017).Имеет Благодарности президента РФ (2013, 2017) и правительства РФ (2015), отмечен Почетной грамотой премьер-министра РФ (2018).Леонид Слуцкий также награжден орденом Почетного Легиона (2006) – высшей наградой Франции; орденом Гримальди (2007) – высшей наградой Княжества Монако; орденом Дружбы (Азербайджан, 2009); орденом Почета Белоруссии (2016).Леонид Слуцкий награжден орденами Русской Православной Церкви за активное сотрудничество с РПЦ – орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени (1996), орденом святого преподобного Сергея Радонежского II (1999) и III степеней (2003), орденом святого преподобного Серафима Саровского I степени (2012), орденом святого Андрея Иконописца II степени (2021).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

справки, леонид слуцкий (политик), лдпр