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РИА Новости

Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСессия ПАСЕ
Сессия ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Совфед и Госдума сформировали делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В ее состав вошли семь сенаторов и 11 депутатов.
Частью делегации, представляющей Совфед, будет руководить первый замглавы международного комитета, экс-посол в США Сергей Кисляк. В ее состав также вошли Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева и Сергей Лисовский.
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Нижнюю палату будут представлять вице-спикеры Петр Толстой и Игорь Лебедев, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, депутаты Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев и Вера Ганзя.
Председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев напомнил, что из-за ограничений российские парламентарии четыре года не участвовали в работе Ассамблеи.
"Если Ассамблея проголосует за доклад госпожи Суттер, она признает ошибочность своих предыдущих действий в отношении РФ", - добавил он.
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
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Кризис в ПАСЕ

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий из-за антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
В мае комитет министров Совета Европы выпустил заявление, в котором говорится, что все страны СЕ должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и в ПАСЕ.
В июне комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах".
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
68158337448
Обсудить 47
Приостановка участия России в работе ПАСЕСергей КислякПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Они нас в сбитом боинге обвиняют, а мы коленнопреклонствуем. Что это за позорище такое?
19 июня, 17:45
Иосиф Крупницкий
121010011
Во как ..сдулись за государственный счёт в европу..😂
19 июня, 17:25
skalin26
109211113
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