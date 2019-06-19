Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Совфед и Госдума сформировали делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В ее состав вошли семь сенаторов и 11 депутатов.

Частью делегации, представляющей Совфед, будет руководить первый замглавы международного комитета, экс-посол в США Сергей Кисляк. В ее состав также вошли Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева и Сергей Лисовский.

Нижнюю палату будут представлять вице-спикеры Петр Толстой и Игорь Лебедев, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, депутаты Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев и Вера Ганзя.

Председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев напомнил, что из-за ограничений российские парламентарии четыре года не участвовали в работе Ассамблеи.

"Если Ассамблея проголосует за доклад госпожи Суттер, она признает ошибочность своих предыдущих действий в отношении РФ", - добавил он.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.

Кризис в ПАСЕ

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.

В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий из-за антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

В мае комитет министров Совета Европы выпустил заявление, в котором говорится, что все страны СЕ должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и в ПАСЕ.