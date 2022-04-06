https://ria.ru/20220406/slutskiy-1782090006.html

Врио главы фракции ЛДПР стал Леонид Слуцкий, сообщил источник

Врио главы фракции ЛДПР стал Леонид Слуцкий, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2022

Врио главы фракции ЛДПР стал Леонид Слуцкий, сообщил источник

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов подтвердил, что глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назначен исполняющим обязанности руководителя... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:24

2022-04-06T14:24

2022-04-06T14:49

лдпр

политика

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов подтвердил, что глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назначен исполняющим обязанности руководителя фракции.Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский."Только что состоялось заседание фракции, где мы приняли решение единогласное назначить исполняющим обязанности руководителя фракции нашего депутата Леонида Эдуардовича Слуцкого и все силы сосредоточить сейчас на подготовке к похоронам", - сказал Нилов журналистам.

2022

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"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский

На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, всегда в центре событий. Один из самых известных политиков в стране. Особую популярность ему принесли его острые заявления. Более 30 лет он возглавлял партию ЛДПР. Жириновского госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля. Политика несколько раз вводили в состояние искусственной комы.

2022-04-06T14:24

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