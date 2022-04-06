https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1772078286.html

"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть". Политик Владимир Жириновский

"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть". Политик Владимир Жириновский - РИА Новости, 06.04.2022

"Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть". Политик Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после тяжелой болезни. Жизненный путь политика — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:24

2022-04-06T13:24

2022-04-06T13:25

фото

владимир жириновский

лдпр

политика

россия

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после тяжелой болезни. Жизненный путь политика — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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