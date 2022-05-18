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Новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме стал Слуцкий - РИА Новости, 18.05.2022
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Новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме стал Слуцкий
Новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме стал Слуцкий - РИА Новости, 18.05.2022
Новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме стал Слуцкий
Фракцию ЛДПР в Госдуме возглавил председатель международного комитета Леонид Слуцкий, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:12
2022-05-18T21:33
политика
лдпр
леонид слуцкий (политик)
умер владимир жириновский
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Фракцию ЛДПР в Госдуме возглавил председатель международного комитета Леонид Слуцкий, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии."Руководителем фракции ЛДПР избран Леонид Слуцкий", — сказал пресс-секретарь Александр Дюпин.В Telegram-канале Слуцкий обратился к однопартийцам со словами благодарности."Благодарю коллег за оказанное доверие", — написал он.Накануне Госдума прекратила полномочия лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. После его смерти Слуцкий был временно исполняющим обязанности руководителя фракции.Нового лидера партии выберет внеочередной съезд, который назначен на 27 мая.
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политика, лдпр, леонид слуцкий (политик), умер владимир жириновский
10:12 18.05.2022 (обновлено: 21:33 18.05.2022)
 
Новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме стал Слуцкий

Леонида Слуцкого утвердили в должности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Фракцию ЛДПР в Госдуме возглавил председатель международного комитета Леонид Слуцкий, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
"Руководителем фракции ЛДПР избран Леонид Слуцкий", — сказал пресс-секретарь Александр Дюпин.
В Telegram-канале Слуцкий обратился к однопартийцам со словами благодарности.

"Благодарю коллег за оказанное доверие", — написал он.
Накануне Госдума прекратила полномочия лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. После его смерти Слуцкий был временно исполняющим обязанности руководителя фракции.
Нового лидера партии выберет внеочередной съезд, который назначен на 27 мая.
Врио главы фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий на поминках по случаю 40 дней со смерти Владимира Жириновского - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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Слуцкий заявил, что ЛДПР стала более сплоченной
 
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