https://ria.ru/20220518/ldpr-1789167902.html

Новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме стал Слуцкий

Новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме стал Слуцкий - РИА Новости, 18.05.2022

Новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме стал Слуцкий

Фракцию ЛДПР в Госдуме возглавил председатель международного комитета Леонид Слуцкий, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:12

2022-05-18T10:12

2022-05-18T21:33

политика

лдпр

леонид слуцкий (политик)

умер владимир жириновский

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Фракцию ЛДПР в Госдуме возглавил председатель международного комитета Леонид Слуцкий, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии."Руководителем фракции ЛДПР избран Леонид Слуцкий", — сказал пресс-секретарь Александр Дюпин.В Telegram-канале Слуцкий обратился к однопартийцам со словами благодарности."Благодарю коллег за оказанное доверие", — написал он.Накануне Госдума прекратила полномочия лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. После его смерти Слуцкий был временно исполняющим обязанности руководителя фракции.Нового лидера партии выберет внеочередной съезд, который назначен на 27 мая.

https://ria.ru/20220515/ldpr-1788630488.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, лдпр, леонид слуцкий (политик), умер владимир жириновский