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Слуцкого избрали новым лидером ЛДПР - РИА Новости, 27.05.2022
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Слуцкого избрали новым лидером ЛДПР
Слуцкого избрали новым лидером ЛДПР - РИА Новости, 27.05.2022
Слуцкого избрали новым лидером ЛДПР
Руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого на внеочередном съезде избрали председателем партии, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:43
2022-05-27T21:29
политика
лдпр
умер владимир жириновский
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого на внеочередном съезде избрали председателем партии, сообщил корреспондент РИА Новости.Голосование делегатов было тайным.Включить Слуцкого в бюллетень рекомендовал высший совет ЛДПР, он оказался единственным кандидатом.Отвечая на вопросы журналистов, политик заявил, что стратегия партии кардинальных изменений не претерпит.Позднее Слуцкий сообщил на пресс-конференции, что его также избрали руководителем высшего совета ЛДПР.На минувшей неделе Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме. Это произошло после того, как депутаты прекратили полномочия Владимира Жириновского, который умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
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политика, лдпр, умер владимир жириновский, леонид слуцкий (политик)
12:43 27.05.2022 (обновлено: 21:29 27.05.2022)
 
Слуцкого избрали новым лидером ЛДПР

Леонида Слуцкого избрали председателем ЛДПР

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкТридцать четвертый съезд ЛДПР. 27 мая 2022
Тридцать четвертый съезд ЛДПР. 27 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Тридцать четвертый съезд ЛДПР. 27 мая 2022
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого на внеочередном съезде избрали председателем партии, сообщил корреспондент РИА Новости.
Голосование делегатов было тайным.
Включить Слуцкого в бюллетень рекомендовал высший совет ЛДПР, он оказался единственным кандидатом.
Отвечая на вопросы журналистов, политик заявил, что стратегия партии кардинальных изменений не претерпит.
"Стратегия останется прежней, но она будет как-то модифицирована, она будет возрастать в сторону людей, в сторону укрепления нашей социальной политики", — отметил он.
Позднее Слуцкий сообщил на пресс-конференции, что его также избрали руководителем высшего совета ЛДПР.
На минувшей неделе Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме. Это произошло после того, как депутаты прекратили полномочия Владимира Жириновского, который умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
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