https://ria.ru/20220527/slutskiy-1791113880.html
Слуцкого избрали новым лидером ЛДПР
Слуцкого избрали новым лидером ЛДПР - РИА Новости, 27.05.2022
Слуцкого избрали новым лидером ЛДПР
Руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого на внеочередном съезде избрали председателем партии, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:43
2022-05-27T12:43
2022-05-27T21:29
политика
лдпр
умер владимир жириновский
леонид слуцкий (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791124366_0:174:3332:2048_1920x0_80_0_0_b360d0fee3a3c4efb2898be06f1c1c7c.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого на внеочередном съезде избрали председателем партии, сообщил корреспондент РИА Новости.Голосование делегатов было тайным.Включить Слуцкого в бюллетень рекомендовал высший совет ЛДПР, он оказался единственным кандидатом.Отвечая на вопросы журналистов, политик заявил, что стратегия партии кардинальных изменений не претерпит.Позднее Слуцкий сообщил на пресс-конференции, что его также избрали руководителем высшего совета ЛДПР.На минувшей неделе Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме. Это произошло после того, как депутаты прекратили полномочия Владимира Жириновского, который умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
https://ria.ru/20220527/ege-1791142878.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791124366_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a9a27cf8cb2f7821002621a51a4ad61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, лдпр, умер владимир жириновский, леонид слуцкий (политик)
12:43 27.05.2022 (обновлено: 21:29 27.05.2022)
Слуцкого избрали новым лидером ЛДПР
Леонида Слуцкого избрали председателем ЛДПР
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого на внеочередном съезде избрали председателем партии, сообщил корреспондент РИА Новости.
Голосование делегатов было тайным.
Включить Слуцкого в бюллетень рекомендовал высший совет ЛДПР
, он оказался единственным кандидатом.
Отвечая на вопросы журналистов, политик заявил, что стратегия партии кардинальных изменений не претерпит.
"Стратегия останется прежней, но она будет как-то модифицирована, она будет возрастать в сторону людей, в сторону укрепления нашей социальной политики", — отметил он.
Позднее Слуцкий сообщил на пресс-конференции, что его также избрали руководителем высшего совета ЛДПР.
На минувшей неделе Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме
. Это произошло после того, как депутаты прекратили полномочия Владимира Жириновского
, который умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.