https://ria.ru/20220527/slutskiy-1791113880.html

Слуцкого избрали новым лидером ЛДПР

Слуцкого избрали новым лидером ЛДПР - РИА Новости, 27.05.2022

Слуцкого избрали новым лидером ЛДПР

Руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого на внеочередном съезде избрали председателем партии, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:43

2022-05-27T12:43

2022-05-27T21:29

политика

лдпр

умер владимир жириновский

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого на внеочередном съезде избрали председателем партии, сообщил корреспондент РИА Новости.Голосование делегатов было тайным.Включить Слуцкого в бюллетень рекомендовал высший совет ЛДПР, он оказался единственным кандидатом.Отвечая на вопросы журналистов, политик заявил, что стратегия партии кардинальных изменений не претерпит.Позднее Слуцкий сообщил на пресс-конференции, что его также избрали руководителем высшего совета ЛДПР.На минувшей неделе Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме. Это произошло после того, как депутаты прекратили полномочия Владимира Жириновского, который умер 6 апреля на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

https://ria.ru/20220527/ege-1791142878.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, лдпр, умер владимир жириновский, леонид слуцкий (политик)