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Слуцкий и Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов - РИА Новости, 05.07.2022
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Слуцкий и Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов
Слуцкий и Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов - РИА Новости, 05.07.2022
Слуцкий и Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:22
2022-07-05T12:24
политика
госдума рф
вячеслав володин
леонид слуцкий (политик)
леонид калашников
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин."Слуцкому и Калашникову указом президента присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации", - сообщил политик.Парламентарий отметил, что получение такого статуса - "это высокая оценка, повышение роли парламента". По его словам, это первый подобный прецедент в отношении депутатов.
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политика, госдума рф, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), леонид калашников
12:22 05.07.2022 (обновлено: 12:24 05.07.2022)
 
Слуцкий и Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов

Депутаты Госдумы Слуцкий и Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Слуцкому и Калашникову указом президента присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации", - сообщил политик.
Парламентарий отметил, что получение такого статуса - "это высокая оценка, повышение роли парламента". По его словам, это первый подобный прецедент в отношении депутатов.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 12:44
Путин присвоил Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла
 
ПолитикаГосдума РФВячеслав ВолодинЛеонид Слуцкий (политик)Леонид Калашников
 
 
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