https://ria.ru/20220705/posly-1800344485.html
Слуцкий и Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов
Слуцкий и Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов - РИА Новости, 05.07.2022
Слуцкий и Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:22
2022-07-05T12:22
2022-07-05T12:24
политика
госдума рф
вячеслав володин
леонид слуцкий (политик)
леонид калашников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин."Слуцкому и Калашникову указом президента присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации", - сообщил политик.Парламентарий отметил, что получение такого статуса - "это высокая оценка, повышение роли парламента". По его словам, это первый подобный прецедент в отношении депутатов.
https://ria.ru/20220610/gryzlov-1794520341.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), леонид калашников
12:22 05.07.2022 (обновлено: 12:24 05.07.2022)
Слуцкий и Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов
Депутаты Госдумы Слуцкий и Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Слуцкому и Калашникову указом президента присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации", - сообщил политик.
Парламентарий отметил, что получение такого статуса - "это высокая оценка, повышение роли парламента". По его словам, это первый подобный прецедент в отношении депутатов.