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Слуцкий и Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов

Слуцкий и Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов - РИА Новости, 05.07.2022

Слуцкий и Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:22

2022-07-05T12:22

2022-07-05T12:24

политика

госдума рф

вячеслав володин

леонид слуцкий (политик)

леонид калашников

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников получили ранг чрезвычайных и полномочных послов, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин."Слуцкому и Калашникову указом президента присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации", - сообщил политик.Парламентарий отметил, что получение такого статуса - "это высокая оценка, повышение роли парламента". По его словам, это первый подобный прецедент в отношении депутатов.

https://ria.ru/20220610/gryzlov-1794520341.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), леонид калашников