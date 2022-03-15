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ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы - РИА Новости, 15.03.2022
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ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы
ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы - РИА Новости, 15.03.2022
ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы
ПАСЕ проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать входа РФ из организации. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T23:54
2022-03-15T23:54
в мире
россия
европейский суд
госдума рф
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. ПАСЕ проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать входа РФ из организации."Ассамблея считает, что Комитету министров следует попросить Российскую Федерацию немедленно выйти из Совета Европы. Если Российская Федерация не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы", - говорится в заключении.За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против - никто, трое - воздержались.При этом ранее вице-спикер Госдумы, глава российской делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что решение о выходе России из Совета Европы уже принято, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации. Также, как отметил после этого председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, при выходе из СЕ Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека.Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, как сообщалось, уже получила уведомление от России о выходе из организации."Завтра я обращусь к комитету министров и проинформирую о нашей единогласной позиции", - сказал председатель ПАСЕ Тини Кокс после голосования по документу.В принятом ПАСЕ документе отмечается, что ассамблея "самым решительным образом осуждает агрессию Российской Федерации против Украины и выражает свою солидарность с Украиной и украинским народом, подтверждая свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах". Ассамблея считает, что "вооруженное наступление Российской Федерации против Украины нарушает Устав ООН", "противоречит Хельсинкскому Заключительному акту и Парижской хартии для новой Европы".ПАСЕ указывает, что это также является серьезным нарушением статьи 3 Устава Совета Европы и нарушением обязательств, которые взяла на себя РФ, став членом организации.Ассамблея, в частности, призывает РФ "прекратить военные действия против Украины и немедленно, полностью и безоговорочно вывести вооруженные силы с территории Украины", "воздерживаться при любых обстоятельствах от нападений на гражданское население и обеспечивать открытие и соблюдение гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц в безопасные регионы Украины или в безопасные страны за пределами Украины"."Ввиду участия Белоруссии в агрессии, совершенной РФ против Украины, рекомендует своему бюро приостановить отношения между Ассамблеей и властями Белоруссии", - говорится в принятом документе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Также в документе указано, что ПАСЕ "поддерживает все усилия по привлечению к ответственности виновных, в том числе решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) о расследовании ситуации на Украине и создании специальной комиссии по расследованию Советом по правам человека ООН, а также предложения о создании специального международный уголовный трибунал по военным преступлениям, совершенным во время войны на Украине, спровоцированной российской военной агрессией".К документу также был принят целый ряд поправок. В частности, ПАСЕ призвал Европейский суд по правам человека отдать приоритет жалобам, поданным гражданами Украины против Российской Федерации "в связи с действиями, совершенными на временно оккупированных территориях Украины, с учетом того, что эти лица не имеют доступа к эффективным средствам правовой защиты от таких действий на национальном уровне".
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в мире, россия, европейский суд, госдума рф
23:54 15.03.2022
 
ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы

ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. ПАСЕ проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать входа РФ из организации.
"Ассамблея считает, что Комитету министров следует попросить Российскую Федерацию немедленно выйти из Совета Европы. Если Российская Федерация не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы", - говорится в заключении.
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За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против - никто, трое - воздержались.
При этом ранее вице-спикер Госдумы, глава российской делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что решение о выходе России из Совета Европы уже принято, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации. Также, как отметил после этого председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, при выходе из СЕ Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека.
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, как сообщалось, уже получила уведомление от России о выходе из организации.
"Завтра я обращусь к комитету министров и проинформирую о нашей единогласной позиции", - сказал председатель ПАСЕ Тини Кокс после голосования по документу.
В принятом ПАСЕ документе отмечается, что ассамблея "самым решительным образом осуждает агрессию Российской Федерации против Украины и выражает свою солидарность с Украиной и украинским народом, подтверждая свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах". Ассамблея считает, что "вооруженное наступление Российской Федерации против Украины нарушает Устав ООН", "противоречит Хельсинкскому Заключительному акту и Парижской хартии для новой Европы".
ПАСЕ указывает, что это также является серьезным нарушением статьи 3 Устава Совета Европы и нарушением обязательств, которые взяла на себя РФ, став членом организации.
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В Госдепе заявили, что Россия не должна быть членом Совета Европы
Ассамблея, в частности, призывает РФ "прекратить военные действия против Украины и немедленно, полностью и безоговорочно вывести вооруженные силы с территории Украины", "воздерживаться при любых обстоятельствах от нападений на гражданское население и обеспечивать открытие и соблюдение гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц в безопасные регионы Украины или в безопасные страны за пределами Украины".
"Ввиду участия Белоруссии в агрессии, совершенной РФ против Украины, рекомендует своему бюро приостановить отношения между Ассамблеей и властями Белоруссии", - говорится в принятом документе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Также в документе указано, что ПАСЕ "поддерживает все усилия по привлечению к ответственности виновных, в том числе решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) о расследовании ситуации на Украине и создании специальной комиссии по расследованию Советом по правам человека ООН, а также предложения о создании специального международный уголовный трибунал по военным преступлениям, совершенным во время войны на Украине, спровоцированной российской военной агрессией".
К документу также был принят целый ряд поправок. В частности, ПАСЕ призвал Европейский суд по правам человека отдать приоритет жалобам, поданным гражданами Украины против Российской Федерации "в связи с действиями, совершенными на временно оккупированных территориях Украины, с учетом того, что эти лица не имеют доступа к эффективным средствам правовой защиты от таких действий на национальном уровне".
 
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