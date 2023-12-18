https://ria.ru/20231218/serbiya-1916410603.html

Коалиция "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться"

Коалиция "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться" - РИА Новости, 18.12.2023

Коалиция "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться"

"Александр Вучич – Сербия не смеет останавливаться" – коалиция, сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии в преддверии парламентских выборов в декабре РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:24

2023-12-18T10:24

2023-12-18T11:47

справки

сербия

александр вучич

томислав николич

милош вучевич

сербская прогрессивная партия (спп)

евросоюз

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"Александр Вучич – Сербия не смеет останавливаться" – коалиция, сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии в преддверии парламентских выборов в декабре 2023 года.Сербская прогрессивная партия (СПП) была создана в октябре 2008 года Александром Вучичем и Томиславом Николичем. С 2008 года пост председателя партии занимал Томислав Николич. По итогам парламентских выборов в мае 2012 года коалиция "Сдвинем Сербию", объединившая 12 блоков и партий, самой крупной из которых стала Сербская прогрессивная партия, получив 73 из 250 мест в парламенте.20 мая 2012 года во втором туре президентских выборов лидер СПП Томислав Николич был избран президентом Сербии, набрав 49,3% голосов. С мая 2012 года исполняющим обязанности председателя партии стал Александр Вучич. 29 сентября 2012 года он был единогласно избран председателем партии. В мае 2023 года он ушел с поста лидера СПП, но остался ее членом. С 27 мая 2023 года пост председателя Сербской прогрессивной партии занимает Милош Вучевич. По итогам парламентских выборов в марте 2014 года коалиция "Александр Вучич – Будущее, в которое мы верим", сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии, заручилась поддержкой 48,35% голосов избирателей и получила 158 мест в парламенте. Александр Вучич был избран премьер-министром Сербии. 24 апреля 2016 года на внеочередных выборах в парламент коалиция "Сербия побеждает – Александр Вучич", во главе с Сербской прогрессивной партией, заручилась поддержкой 48,24% избирателей. По итогам выборов СПП получила 131 из 250 депутатских мандатов. Александр Вучич вновь занял пост премьер-министра Сербии. 2 апреля 2017 года на выборах в президенты Сербии Александр Вучич одержал победу, получив 55% голосов избирателей. В апреле 2022 года Вучич был переизбран на второй срок, получил поддержку 58,59% избирателей. На парламентских выборах в июне 2020 года коалиция "Александр Вучич – для наших детей", сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии, получила 188 мест в парламенте. На досрочных парламентских выборах в апреле 2022 года коалиция "Александр Вучич – Вместе можем все", сформированная СПП, получила 120 мест в парламенте. 1 ноября 2023 года президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске скупщины и назначил проведение внеочередных парламентских выборов. Сербская прогрессивная партия сформировала коалицию "Александр Вучич – Сербия не смеет останавливаться", в которую вошли также "Социал-демократическая партия Сербии", "Партия объединенных пенсионеров", "Здоровая Сербия", "Сербская народная партия", "Сербское восстановительное движение" и др. 17 декабря 2023 года в Сербии прошли внеочередные парламентские выборы. По итогам подсчета 91% голосов коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича лидирует с 47,21% голосов избирателей. Сербская прогрессивная партия (СПП) выступает за продолжение политического и экономического курса, подразумевающего отказ от санкций против РФ, непризнание самопровозглашенной республики Косово и военный нейтралитет. Президент Сербии Александр Вучич, подводя итог кампании указал, что СПП будет сохранять мир и стабильность, вести страну на пути к ЕС, "но всегда крепко оберегая нашу традиционную дружбу с КНР, Россией и латиноамериканскими государствами". По его словам, вопрос Косово и Метохии останется самой большой проблемой Белграда, которой надо заниматься каждый день. Особый упор в кампании Вучич делал на достигнутом снижении госдолга до 51% ВВП и росте экономики около 3,6% в третьем квартале, консолидации госфинансов – 5 миллиардов евро в казне, привлечении иностранных инвестиций, проводимом строительстве и оснащении больниц, стадионов и крупных инфраструктурных проектах, отметив, что "не может вспомнить все построенные автомагистрали". Он также пообещал гражданам, что в ближайшие четыре года минимальная зарплата достигнет 650 евро в месяц, а средняя по стране – 1,4 тысячи евро и продолжится рост пенсий.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20231217/serbiya-1916272443.html

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справки, сербия, александр вучич, томислав николич, милош вучевич, сербская прогрессивная партия (спп), евросоюз, косово