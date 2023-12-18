https://ria.ru/20231218/serbiya-1916397722.html

Стали известны данные подсчета 91 процента голосов на выборах в Сербии

Стали известны данные подсчета 91 процента голосов на выборах в Сербии - РИА Новости, 18.12.2023

Стали известны данные подсчета 91 процента голосов на выборах в Сербии

Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича получает на парламентских выборах 47,21 процента голосов, сообщил избирком... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T09:15

2023-12-18T09:15

2023-12-18T10:27

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БЕЛГРАД, 18 дек — РИА Новости. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича получает на парламентских выборах 47,21 процента голосов, сообщил избирком после подсчета 91 процента бюллетеней.По данным с 7584 из 8273 участков, второе место занимают главные конкуренты СПП — прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия", он набирает 22,9 процента. На третьем месте c 6,67 процента — входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича.Коалиция правящей партии "Сербия не смеет останавливаться" получит абсолютное большинство в парламенте — 128, 129 или 130 из 250 мандатов, заявил Вучич, выступая в избирательном штабе. Он добавил, что после выборов ожидает продолжения движения Белграда в ЕС и нелегких переговоров по проблеме Косово и Метохии.Праздновать победу на выборах вместе с Вучичем на сцену в избирательном штабе вышли президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и председатель парламента Черногории Андрия Мандич, члены правительства и функционеры СПП.Внеочередные выборы в Скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в Сербии 17 декабря. Были открыты около 8,3 тысячи участков, в том числе 81 за границей, один из них — в посольстве Сербии в Москве. Правом голоса обладали более 6,5 миллиона граждан.Всего в выборах участвуют 18 блоков и партий, на 250 мест в Скупщине претендуют более 2,8 тысячи кандидатов. Чтобы войти в парламент, требуется преодолеть барьер в три процента голосов.По закону избирком Сербии должен огласить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков. На формирование нового созыва парламента отводится 30 дней.

https://ria.ru/20231218/serbiya-1916383413.html

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