Вучич и его партия продолжают лидировать на выборах в Сербии
Вучич и его партия лидируют на выборах в Сербии после подсчета 95 процентов голосов
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Парламентские и президентские выборы в Сербии
БЕЛГРАД, 4 апр – РИА Новости. Действующий президент Сербии Александр Вучич и правящая Сербская прогрессивная партии лидирует на выборах главы государства и депутатов Скупщины (парламента) страны, свидетельствуют предварительные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК).
В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан. Голосование проходило с 7.00 по местному времени (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) более чем на 8 тысячах избирательных участков внутри страны и 77 - за рубежом.
По данным РИК, после обработки около 95,16% бюллетеней Вучич получает 58,63% голосов. Его ближайший соперник Здравко Понош получает 18,26% голосов. Сербский лидер в ночь на понедельник уже провозгласил победу в первом круге.
По тем же данным, политический блок "Александр Вучич – Вместе можем все" завоевал 42,95% голосов на выборах в Скупщину, "Ивица Дачич – Премьер Сербии" - 11,53%, "Мариника Тепич – Объединенные за победу Сербии" - 13,55%, "Доктор Милош Йованович – Надежда для Сербии" - 5,39%, трехпроцентный барьер также преодолевают "Милица Джурджевич-Стаменковски – Сербская партия Заветники", экоактивисты "Мы должны – Небойша Зеленович", и правые "Двери – ПОКС".
Явка составила свыше 58%.
Сербский избирком ранее зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо было преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов в президенты, которых поддерживали один или нескольких избирательных блоков.