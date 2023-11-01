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Вучич подписал указ о роспуске парламента Сербии - РИА Новости, 01.11.2023
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12:13 01.11.2023 (обновлено: 14:31 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/vuchich-1906637791.html
Вучич подписал указ о роспуске парламента Сербии
Вучич подписал указ о роспуске парламента Сербии - РИА Новости, 01.11.2023
Вучич подписал указ о роспуске парламента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске скупщины и назначил дату проведения внеочередных парламентских выборов, трансляцию вело агентство... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:13
2023-11-01T14:31
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БЕЛГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске скупщины и назначил дату проведения внеочередных парламентских выборов, трансляцию вело агентство Танюг."Принимаю решение о назначении выборов народных депутатов на 17 декабря 2023 года", — заявил глава государства. Перед этим он подписал указ о роспуске нынешнего созыва парламента.Правительство Сербии 30 октября направило Вучичу официальное предложение назначить дату проведения выборов в скупщину (однопалатный парламент) республики.Президент ранее сообщил, что на этой неделе планирует назначить дату проведения внеочередных парламентских выборов на 17 декабря, вместе с ними пройдут и муниципальные выборы, а также волеизъявление в Автономном крае Воеводина.Ожидается, что голосование, о котором просила оппозиция еще 11 сентября, разрядит политическое напряжение, приведшее к протестам после массовых убийств в школе и пригороде Белграда в мае, а также даст будущему кабмину целый мандат до 2027 года, когда в Сербии назначена международная выставка EXPO 2027.Министра обороны Сербии Милоша Вучевича в конце мая избрали председателем правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), после того как Вучич ушел в отставку с поста лидера партии, но остался ее членом. С прихода к власти СПП в 2012 году парламентские выборы в среднем проводятся в Сербии раз в два года, целый четырехлетний мандат созыв скупщины отработал только в 2016-2020 годах.Депутаты скупщины большинством голосов утвердили новый состав правительства страны во главе с премьером Аной Брнабич 26 октября 2022 года. Партии президента и премьера принадлежит 120 мандатов из 250 в скупщине, еще 31 мандат — их главным коалиционным партнерам СПС, с остальными партнерскими движениями они формируют убедительное большинство. Глава основной партнерской для СПП партии СПС, бывший глава МВД, МИД и экс-спикер парламента Ивица Дачич занял пост вице-премьера и министра иностранных дел.
https://ria.ru/20231029/vuchich-1905963124.html
https://ria.ru/20231021/vuchich-1904392917.html
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, милош вучевич, ана брнабич
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Милош Вучевич, Ана Брнабич
Вучич подписал указ о роспуске парламента Сербии

Вучич подписал указ о роспуске парламента и назначил дату внеочередных выборов

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске скупщины и назначил дату проведения внеочередных парламентских выборов, трансляцию вело агентство Танюг.
«
"Принимаю решение о назначении выборов народных депутатов на 17 декабря 2023 года", — заявил глава государства.
Перед этим он подписал указ о роспуске нынешнего созыва парламента.
Правительство Сербии 30 октября направило Вучичу официальное предложение назначить дату проведения выборов в скупщину (однопалатный парламент) республики.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
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Президент ранее сообщил, что на этой неделе планирует назначить дату проведения внеочередных парламентских выборов на 17 декабря, вместе с ними пройдут и муниципальные выборы, а также волеизъявление в Автономном крае Воеводина.
Ожидается, что голосование, о котором просила оппозиция еще 11 сентября, разрядит политическое напряжение, приведшее к протестам после массовых убийств в школе и пригороде Белграда в мае, а также даст будущему кабмину целый мандат до 2027 года, когда в Сербии назначена международная выставка EXPO 2027.
Министра обороны Сербии Милоша Вучевича в конце мая избрали председателем правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), после того как Вучич ушел в отставку с поста лидера партии, но остался ее членом. С прихода к власти СПП в 2012 году парламентские выборы в среднем проводятся в Сербии раз в два года, целый четырехлетний мандат созыв скупщины отработал только в 2016-2020 годах.
Депутаты скупщины большинством голосов утвердили новый состав правительства страны во главе с премьером Аной Брнабич 26 октября 2022 года. Партии президента и премьера принадлежит 120 мандатов из 250 в скупщине, еще 31 мандат — их главным коалиционным партнерам СПС, с остальными партнерскими движениями они формируют убедительное большинство. Глава основной партнерской для СПП партии СПС, бывший глава МВД, МИД и экс-спикер парламента Ивица Дачич занял пост вице-премьера и министра иностранных дел.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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