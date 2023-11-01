Вучич подписал указ о роспуске парламента Сербии
Вучич подписал указ о роспуске парламента и назначил дату внеочередных выборов
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске скупщины и назначил дату проведения внеочередных парламентских выборов, трансляцию вело агентство Танюг.
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"Принимаю решение о назначении выборов народных депутатов на 17 декабря 2023 года", — заявил глава государства.
Перед этим он подписал указ о роспуске нынешнего созыва парламента.
Правительство Сербии 30 октября направило Вучичу официальное предложение назначить дату проведения выборов в скупщину (однопалатный парламент) республики.
Президент ранее сообщил, что на этой неделе планирует назначить дату проведения внеочередных парламентских выборов на 17 декабря, вместе с ними пройдут и муниципальные выборы, а также волеизъявление в Автономном крае Воеводина.
Ожидается, что голосование, о котором просила оппозиция еще 11 сентября, разрядит политическое напряжение, приведшее к протестам после массовых убийств в школе и пригороде Белграда в мае, а также даст будущему кабмину целый мандат до 2027 года, когда в Сербии назначена международная выставка EXPO 2027.
Министра обороны Сербии Милоша Вучевича в конце мая избрали председателем правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), после того как Вучич ушел в отставку с поста лидера партии, но остался ее членом. С прихода к власти СПП в 2012 году парламентские выборы в среднем проводятся в Сербии раз в два года, целый четырехлетний мандат созыв скупщины отработал только в 2016-2020 годах.
Депутаты скупщины большинством голосов утвердили новый состав правительства страны во главе с премьером Аной Брнабич 26 октября 2022 года. Партии президента и премьера принадлежит 120 мандатов из 250 в скупщине, еще 31 мандат — их главным коалиционным партнерам СПС, с остальными партнерскими движениями они формируют убедительное большинство. Глава основной партнерской для СПП партии СПС, бывший глава МВД, МИД и экс-спикер парламента Ивица Дачич занял пост вице-премьера и министра иностранных дел.