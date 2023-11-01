https://ria.ru/20231101/vuchich-1906637791.html

Вучич подписал указ о роспуске парламента Сербии

Вучич подписал указ о роспуске парламента Сербии - РИА Новости, 01.11.2023

Вучич подписал указ о роспуске парламента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске скупщины и назначил дату проведения внеочередных парламентских выборов, трансляцию вело агентство... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:13

2023-11-01T12:13

2023-11-01T14:31

в мире

сербия

белград (город)

александр вучич

милош вучевич

ана брнабич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

БЕЛГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске скупщины и назначил дату проведения внеочередных парламентских выборов, трансляцию вело агентство Танюг."Принимаю решение о назначении выборов народных депутатов на 17 декабря 2023 года", — заявил глава государства. Перед этим он подписал указ о роспуске нынешнего созыва парламента.Правительство Сербии 30 октября направило Вучичу официальное предложение назначить дату проведения выборов в скупщину (однопалатный парламент) республики.Президент ранее сообщил, что на этой неделе планирует назначить дату проведения внеочередных парламентских выборов на 17 декабря, вместе с ними пройдут и муниципальные выборы, а также волеизъявление в Автономном крае Воеводина.Ожидается, что голосование, о котором просила оппозиция еще 11 сентября, разрядит политическое напряжение, приведшее к протестам после массовых убийств в школе и пригороде Белграда в мае, а также даст будущему кабмину целый мандат до 2027 года, когда в Сербии назначена международная выставка EXPO 2027.Министра обороны Сербии Милоша Вучевича в конце мая избрали председателем правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), после того как Вучич ушел в отставку с поста лидера партии, но остался ее членом. С прихода к власти СПП в 2012 году парламентские выборы в среднем проводятся в Сербии раз в два года, целый четырехлетний мандат созыв скупщины отработал только в 2016-2020 годах.Депутаты скупщины большинством голосов утвердили новый состав правительства страны во главе с премьером Аной Брнабич 26 октября 2022 года. Партии президента и премьера принадлежит 120 мандатов из 250 в скупщине, еще 31 мандат — их главным коалиционным партнерам СПС, с остальными партнерскими движениями они формируют убедительное большинство. Глава основной партнерской для СПП партии СПС, бывший глава МВД, МИД и экс-спикер парламента Ивица Дачич занял пост вице-премьера и министра иностранных дел.

https://ria.ru/20231029/vuchich-1905963124.html

https://ria.ru/20231021/vuchich-1904392917.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), александр вучич, милош вучевич, ана брнабич