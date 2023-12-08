https://ria.ru/20231208/buddizm-1914791301.html

Буддийскую академию хотят создать в Москве в ближайшие годы

Буддийскую академию хотят создать в Москве в ближайшие годы - РИА Новости, 09.12.2023

Буддийскую академию хотят создать в Москве в ближайшие годы

Московскую буддийскую академию, выпускники которой будут получать диплом государственного образца, планируют создать к 2027 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-08T21:35

2023-12-08T21:35

2023-12-09T13:56

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Московскую буддийскую академию, выпускники которой будут получать диплом государственного образца, планируют создать к 2027 году, сообщил РИА Новости вице-президент "Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям" Олег Вавилов. С предложением создать академию выступили участники первого круглого стола московских буддистов, который прошел в пятницу и собрал представителей более 40 столичных организаций, а также делегатов из Петербурга, традиционных буддийских регионов России и зарубежных гостей. "Решили, что в Москве будет создаваться и развиваться московская буддийская академия – по аналогии с образовательно-научными центрами, действующими при Иволгинском и Агинском дацанах. Работа московской буддийской академии будет основываться на взаимодействии со всем буддийским сообществом России и других стран, всеми направлениями буддизма", – сказал Вавилов. "Это будет прежде всего духовное образование. Но сразу ставится задача, чтобы академия получила государственную аккредитацию - чтобы выпускникам выдавались дипломы государственного образца о высшем образовании. После окончания этой академии выпускник сможет быть как священнослужителем, так и светским специалистом, например преподавателем или научным сотрудником", – добавил собеседник агентства. По его словам, в следующем году начнется процесс регистрации академии и получения лицензии. "Еще есть вопросы преподавательского, кадрового состава, образовательных программ - академия в лучшем случае заработает через три года, в 2027 году", – полагает Вавилов. По его словам, территориальной базой для академии станет вначале духовно-просветительский центр, который планируют построить в 2024 году из быстровозводимых материалов в районе Отрадное - на территории уже действующего буддийского храма "Тубден Шедублинг". А затем академия, предположительно, переместится в крупнейший в столице образовательный буддийский центр в Коммунарке, строительство которого буддисты надеются начать в 2025 году и завершить за три–пять лет. "Мы очень хотели бы, чтобы Москва стала духовно-образовательным центром для верующих и для всех интересующихся буддизмом, куда могут приезжать учиться и преподавать люди из разных регионов страны и из-за рубежа. Мы хотим взаимодействовать с известнейшим в буддийском мире тибетским монастырем-университетом Дрепунг Гоманг, с университетом Сарнатх (Индия) и другими мировыми центрами буддийской науки и образования из Китая, Шри-Ланки, Мьянмы и других стран, приглашать оттуда преподавателей", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231208/buddizm-1914790833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, буддизм, религия