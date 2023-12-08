https://ria.ru/20231208/buddizm-1914791301.html
Буддийскую академию хотят создать в Москве в ближайшие годы
Буддийскую академию хотят создать в Москве в ближайшие годы - РИА Новости, 09.12.2023
Буддийскую академию хотят создать в Москве в ближайшие годы
Московскую буддийскую академию, выпускники которой будут получать диплом государственного образца, планируют создать к 2027 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-08T21:35
2023-12-08T21:35
2023-12-09T13:56
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москва
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религия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Московскую буддийскую академию, выпускники которой будут получать диплом государственного образца, планируют создать к 2027 году, сообщил РИА Новости вице-президент "Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям" Олег Вавилов. С предложением создать академию выступили участники первого круглого стола московских буддистов, который прошел в пятницу и собрал представителей более 40 столичных организаций, а также делегатов из Петербурга, традиционных буддийских регионов России и зарубежных гостей. "Решили, что в Москве будет создаваться и развиваться московская буддийская академия – по аналогии с образовательно-научными центрами, действующими при Иволгинском и Агинском дацанах. Работа московской буддийской академии будет основываться на взаимодействии со всем буддийским сообществом России и других стран, всеми направлениями буддизма", – сказал Вавилов. "Это будет прежде всего духовное образование. Но сразу ставится задача, чтобы академия получила государственную аккредитацию - чтобы выпускникам выдавались дипломы государственного образца о высшем образовании. После окончания этой академии выпускник сможет быть как священнослужителем, так и светским специалистом, например преподавателем или научным сотрудником", – добавил собеседник агентства. По его словам, в следующем году начнется процесс регистрации академии и получения лицензии. "Еще есть вопросы преподавательского, кадрового состава, образовательных программ - академия в лучшем случае заработает через три года, в 2027 году", – полагает Вавилов. По его словам, территориальной базой для академии станет вначале духовно-просветительский центр, который планируют построить в 2024 году из быстровозводимых материалов в районе Отрадное - на территории уже действующего буддийского храма "Тубден Шедублинг". А затем академия, предположительно, переместится в крупнейший в столице образовательный буддийский центр в Коммунарке, строительство которого буддисты надеются начать в 2025 году и завершить за три–пять лет. "Мы очень хотели бы, чтобы Москва стала духовно-образовательным центром для верующих и для всех интересующихся буддизмом, куда могут приезжать учиться и преподавать люди из разных регионов страны и из-за рубежа. Мы хотим взаимодействовать с известнейшим в буддийском мире тибетским монастырем-университетом Дрепунг Гоманг, с университетом Сарнатх (Индия) и другими мировыми центрами буддийской науки и образования из Китая, Шри-Ланки, Мьянмы и других стран, приглашать оттуда преподавателей", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231208/buddizm-1914790833.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, буддизм, религия
Религия, Москва, Россия, Буддизм, Религия
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Московскую буддийскую академию, выпускники которой будут получать диплом государственного образца, планируют создать к 2027 году, сообщил РИА Новости вице-президент "Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям" Олег Вавилов.
С предложением создать академию выступили участники первого круглого стола московских буддистов, который прошел в пятницу и собрал представителей более 40 столичных организаций, а также делегатов из Петербурга
, традиционных буддийских регионов России
и зарубежных гостей.
«
"Решили, что в Москве будет создаваться и развиваться московская буддийская академия – по аналогии с образовательно-научными центрами, действующими при Иволгинском и Агинском дацанах. Работа московской буддийской академии будет основываться на взаимодействии со всем буддийским сообществом России и других стран, всеми направлениями буддизма", – сказал Вавилов.
"Это будет прежде всего духовное образование. Но сразу ставится задача, чтобы академия получила государственную аккредитацию - чтобы выпускникам выдавались дипломы государственного образца о высшем образовании. После окончания этой академии выпускник сможет быть как священнослужителем, так и светским специалистом, например преподавателем или научным сотрудником", – добавил собеседник агентства.
По его словам, в следующем году начнется процесс регистрации академии и получения лицензии.
"Еще есть вопросы преподавательского, кадрового состава, образовательных программ - академия в лучшем случае заработает через три года, в 2027 году", – полагает Вавилов.
По его словам, территориальной базой для академии станет вначале духовно-просветительский центр, который планируют построить в 2024 году из быстровозводимых материалов в районе Отрадное - на территории уже действующего буддийского храма "Тубден Шедублинг". А затем академия, предположительно, переместится в крупнейший в столице образовательный буддийский центр в Коммунарке
, строительство которого буддисты надеются начать в 2025 году и завершить за три–пять лет.
"Мы очень хотели бы, чтобы Москва стала духовно-образовательным центром для верующих и для всех интересующихся буддизмом, куда могут приезжать учиться и преподавать люди из разных регионов страны и из-за рубежа. Мы хотим взаимодействовать с известнейшим в буддийском мире тибетским монастырем-университетом Дрепунг Гоманг, с университетом Сарнатх (Индия
) и другими мировыми центрами буддийской науки и образования из Китая
, Шри-Ланки
, Мьянмы
и других стран, приглашать оттуда преподавателей", - заключил собеседник агентства.
Буддисты построят в Отрадном духовно-просветительский центр