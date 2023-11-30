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Витамин С (аскорбиновая кислота): сколько суточная норма, содержание в продуктах
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13:07 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/vitamin-1727230345.html
Витамин С: польза и противопоказания аскорбиновой кислоты, как принимать
Витамин С (аскорбиновая кислота): сколько суточная норма, содержание в продуктах
Витамин С: польза и противопоказания аскорбиновой кислоты, как принимать
Витамин С (другое его название – “аскорбиновая кислота”) – одно из базовых веществ, необходимых для многих жизненных процессов. Какое количество его нужно... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:07
2023-11-30T13:07
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Витамин С (другое его название – “аскорбиновая кислота”) – одно из базовых веществ, необходимых для многих жизненных процессов. Какое количество его нужно человеку в норме, суточная доза для детей и взрослых, польза и противопоказания, продукты с высоким содержанием “витамина Ц”, признаки дефицита и опасность передозировки – в материале РИА Новости.Витамин СВитамин С, или аскорбиновая кислота - это органическое соединение, которое является одним из основных веществ для здоровья человека. 4 апреля 1932 года биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил из лимонного сока витамин С. Но еще в 1880 году русский биолог Николай Лунин сделал вывод о существовании некоего вещества, жизненно необходимого всем живым организмам.Для чего нужен организмуСветлана Павличенко, к.м.н, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр "Здоровое питание" перечислила важные свойства витамина С:Витамин С помогает в борьбе с возрастными изменениями кожи, пигментацией. Кроме этого, помогает выводить из организма шлаки и токсины, регулирует метаболизм, улучшает работу головного мозга, повышает уровень энергии. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, прием витамина C во время беременности снижает риск отслоения плаценты и преждевременного дородового разрыва плодных оболочек. Исследования также отмечают, что аскорбиновая кислота уменьшает вероятность развития анемии в период вынашивания. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.ПользаВитамин С нормализует работу нервной и сердечно-сосудистой систем, уменьшает количество нитрозаминов - токсичных веществ, которые образуются в желудке. Достаточный запас аскорбиновой кислоты в организме защищает его от вирусных заболеваний, нормализует процесс кроветворения, способствует лучшей усваиваемости железа, регулирует обмен веществ. Витамин С контролирует уровень холестерина в крови.По словам нутрициолога Вероники Хованской, аскорбиновая кислота помогает:Также витамин С по рекомендации врача принимают при ухудшении зрения, простуде, высоком кровяном давлении, сердечной недостаточности и онкозаболеваниях.При простудеПоступление в организм достаточного количества витамина С необходимо для профилактики и лечения респираторных заболеваний. Он повышает иммунитет, не дает погибнуть Т-клеткам, которые противостоят инфекции, а также способствует их делению, помогает лейкоцитам и фагоцитам быстрее справиться с вирусами и бактериями. Если в организме достаточно аскорбиновой кислоты, это снижает вероятность развития простуды, что особенно важно в межсезонье, пору авитаминоза.Для кожиВитамин С обладает мощными антиоксидантными свойствами, за счет чего замедляет старение кожи, делает ее более гладкой, сияющей, помогает от пигментации и постакне. Аскорбиновая кислота также помощник в синтезе коллагена и костной ткани, от этого зависит хорошее состояние кожи и суставов. Один из важнейших anty-age факторов, спасающих в условиях неблагоприятной экологии.Для профилактикиДлительный прием витамина С полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, подагры, снижает риск инсульта, защищает организм от вредного воздействия свободных радикалов. Включить больше аскорбиновой кислоты в рацион следует тем, кто занимается спортом и ведет активный образ жизни, потому что она увеличивает физическую силу.Вред и противопоказанияПротивопоказаний к приему аскорбиновой кислоты, по словам Светланы Павличенко, нет. Но возможны индивидуальные аллергии на продукты, содержащие витамин С (например, на цитрусовые). К счастью, витамин С содержится не во всех фруктах и овощах, и питание можно легко скорректировать.Однако при бесконтрольном употреблении и превышении суточной нормы витамин С может вызывать сыпь на коже, боли в животе, повышенное газообразование, головокружение, бессонницу. При назначении аскорбиновой кислоты есть ряд ограничений – ее нельзя употреблять людям с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва), повышенной свертываемостью крови и склонностью к тромбообразованию, почечной недостаточностью, аллергией.Как правильно приниматьПрепараты с витамином С следует принимать внутрь после еды. Важно учитывать, что аскорбиновая кислота не сочетается с некоторыми другими витаминами и лекарственными препаратами. Если совмещать ее с антибиотиками, повышается риск побочных эффектов. При долгом приеме хлорида кальция и кортикостероидов уровень витамина С в организме снижается. При этом вещество хорошо сочетается с витаминами А, Е, B5 и В9.Режим приема“Доза ежедневного приема витамина С обговаривается с врачом, но есть некоторые хитрости, которые помогают получить больше пользы, – поделилась нутрициолог. – Например, женщинам лучше потреблять красное мясо с апельсиновым или клюквенным соусом – большое количество витамина С помогает усвоению железа”.Суточная нормаВитамин С поступает в организм человека с пищей и лекарственными препаратами.Дневная рекомендованная доза витамина С – не более 100 мг для взрослого человека, детям и подросткам – от 15 до 75 мг. Он не накапливается в организме, поэтому должен постоянно поступать с пищей.Дозировка аскорбиновой кислоты для разных возрастов:Дефицит витаминаВ прошлом дефицит аскорбиновой кислоты вызывал цингу – тяжелое заболевание с кровоточивостью десен и потерей зубов. В современном мире человек, который регулярно питается фруктами и зеленью, получает достаточно витамина С.Среди ранних признаков дефицита витамина С можно выделить:Кроме этого, нехватка аскорбиновой кислоты влияет на кожу - она становится тусклой, сухой, на ней быстрее образуются морщины, при этом ногти начинают расслаиваться и ломаться."Никотин мешает усвоению аскорбиновой кислоты, поэтому злостные курильщики могут страдать от дефицита этого витамина. Также он встречается у пациентов хосписов и домов престарелых, которые питаются больничной пищей с недостатком свежих продуктов", – говорит Светлана Павличенко.Переизбыток витаминаПревышение суточной дозы витамина С может повлечь за собой проблемы со здоровьем. А длительный прием высоких доз приведет к нарушению всасывания витамина B12, образованию камней в почках, повышению концентрации мочевой кислоты, нарушению работы ЖКТ и нервной системы, также могут появиться высыпания на коже. Если избыток аскорбинки придется на время беременности, то есть вероятность, что у новорожденного возникнет рикошетная цинга. При наличии диабета Вероника Хованская советует строго придерживаться рекомендаций врача, так как витамин С может слегка повышать уровень сахара в крови.Передозировка витамина С может случиться при приеме витаминных комплексов. Её признаки: тошнота, рвота, диарея, режущие боли в желудке. При подозрении на передозировку витамина С, особенно у ребенка, нужно немедленно обратиться к врачу. Эксперт Светлана Павличенко дополняет, что особенно опасны, могут быть "детские" витамины в виде жевательных конфет и сладких шариков. Дети воспринимают их как лакомство, а не как лекарство. При неосторожности это может привести к передозировке.Как быстро вывести из организмаАскорбиновая кислота относится к водорастворимым витаминам, которые быстро усваиваются и также быстро выводятся из организма. При передозировке необходимо временно отказаться от продуктов с высоким содержанием витамина С и приема поливитамином.Совместимость с другими витаминами"Любые лекарственные препараты и БАД надо проверять на совместимость, чтобы не получить неадекватной реакции, для этого есть специальные сервисы. С витаминами аскорбиновая кислота совместима практически со всеми, исключение составляет витамин В1. А вот с другими препаратами - антибиотиками, КОК, препаратами железа, аспирином не стоит принимать вместе", – говорит Мария Меньшикова, терапевт "Теледоктор24".Но при этом следует очень осторожно применять аскорбиновую кислоту при тромбофлебитах и склонности к тромбозам, сахарном диабете и некоторых других нарушениях углеводного обмена, при повышенном содержании железа в организме, повышенной чувствительности.В основном витамин С нормально взаимодействует с другими витаминами, но В12 не любит партнерства и ликвидирует всю пользу аскорбинки. А вот витамин Е наоборот повышает свою эффективность в паре с витамином С.В каких продуктах содержитсяГлавный источник витамина С – свежие фрукты, овощи, ягоды. Чтобы удовлетворить дневную потребность, достаточно съесть чашку зеленого салата или два апельсина. Но получить передозировку витамина С из свежих продуктов практически невозможно, поэтому чем больше в рационе фруктов и овощей, тем лучше для здоровья. Высоким содержанием аскорбиновой кислоты, причем увеличивающимся по мере хранения, отличается квашеная капуста.Примерное содержание витамина С в некоторых продуктах, в мг на 100 г:"Витамины в лекарственной форме не показали такую же эффективность, как витамины из овощей и фруктов. В свежих плодах содержится целый комплекс питательных веществ, плюс клетчатка, обладающих синергическим эффектом: они помогают друг другу лучше усваиваться. Наука пока не смогла воспроизвести этот результат с помощью синтетических витаминов", – поясняет Светлана Павличенко.Применение в косметологииАскорбиновую кислоту часто включают в составы уходовых средств для лица. При регулярном применении такая косметика стимулирует выработку коллагена в дерме, борется со всеми проявлениями фотостарения, защищая от преждевременного появления морщин.Витамин C при коронавирусеВитамин С не способен защитить организм от заражения коронавирусом, но может снизить сопутствующие воспалительные процессы, нейтрализовать инфекцию, уменьшить время болезни и предотвратить развитие осложнений.Мария Меньшикова рекомендует принимать витамин С профилактически в осенне-зимний и весенний периоды, при ухудшении эпидемиологической обстановки. "Это позволяет либо не заболеть вирусным заболеванием, в том числе короновирусом, либо перевести болезнь в легкую форму с минимальными осложнениями, – отмечает врач. – Отмечено, что госпитализированные пациенты, принимающие витамин С, проводят в отделениях интенсивной терапии на 8-18% меньше времени, чем те, кому не дают витамин C".
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продукты, витамины, здоровый образ жизни (зож), витамин с
Продукты, Витамины, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), Витамин С

Витамин С: польза и противопоказания аскорбиновой кислоты, как принимать

© Фото : Freepik/pvproductionsДевушка со стаканом апельсинового сока
Девушка со стаканом апельсинового сока - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Freepik/pvproductions
Девушка со стаканом апельсинового сока
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Оглавление
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Витамин С (другое его название – “аскорбиновая кислота”) – одно из базовых веществ, необходимых для многих жизненных процессов. Какое количество его нужно человеку в норме, суточная доза для детей и взрослых, польза и противопоказания, продукты с высоким содержанием “витамина Ц”, признаки дефицита и опасность передозировки – в материале РИА Новости.

Витамин С

Витамин С, или аскорбиновая кислота - это органическое соединение, которое является одним из основных веществ для здоровья человека. 4 апреля 1932 года биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил из лимонного сока витамин С. Но еще в 1880 году русский биолог Николай Лунин сделал вывод о существовании некоего вещества, жизненно необходимого всем живым организмам.
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Для чего нужен организму

Светлана Павличенко, к.м.н, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр "Здоровое питание" перечислила важные свойства витамина С:
  • Участвует в синтезе коллагена. Коллаген – один из самых распространенных белков в организме, он нужен для строительства соединительных тканей (связок и хрящей), стенок сосудов, костной ткани и кожи. Коллаген необходим на всех этапах жизни, особенно в детстве, в период бурного роста и развития. С возрастом выработка коллагена уменьшается, и постоянный приток витамина С помогает продлить молодость кожи и сохранить подвижность.
  • Помогает усваивать железо. Недостаточно просто получать железо из пищевых продуктов. Для его полного усвоения и синтеза гемоглобина необходимы дополнительные вещества, в том числе витамин С. Он один из ключевых элементов процесса кроветворения.
  • Способствует формированию иммунного ответа. Поэтому особенно необходим витамин С весной и осенью, в период сезонных простуд.
  • Обладает антиоксидантными свойствами: подавляет деятельность свободных радикалов. При избытке свободных радикалов в организме они разрушают структуру ДНК, провоцируют хроническое воспаление и преждевременное старение. Витамин С борется с хроническим низкоуровневым воспалением, что является профилактикой многих серьезных заболеваний.
  • Необходим для работы нервной системы. Витамин С участвует в синтезе нейротрансмиттеров – веществ, передающих сигналы от головного мозга тканям и органам. Детям витамин С помогает лучше учиться, усваивать полученную информацию, пожилым людям – сохранять память, укреплять когнитивные способности (профилактика деменции).
  • Участвует в восстановительных процессах, в частности помогает заживлению ран и ожогов, внутренних повреждений организма
  • Витамин – антистресс: участвует в выработке гормонов надпочечников, помогающих организму адаптироваться к изменяющейся ситуации.
Витамин С помогает в борьбе с возрастными изменениями кожи, пигментацией. Кроме этого, помогает выводить из организма шлаки и токсины, регулирует метаболизм, улучшает работу головного мозга, повышает уровень энергии. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, прием витамина C во время беременности снижает риск отслоения плаценты и преждевременного дородового разрыва плодных оболочек. Исследования также отмечают, что аскорбиновая кислота уменьшает вероятность развития анемии в период вынашивания. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа аскорбиновой кислоты
Продажа аскорбиновой кислоты - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Продажа аскорбиновой кислоты

Польза

Витамин С нормализует работу нервной и сердечно-сосудистой систем, уменьшает количество нитрозаминов - токсичных веществ, которые образуются в желудке. Достаточный запас аскорбиновой кислоты в организме защищает его от вирусных заболеваний, нормализует процесс кроветворения, способствует лучшей усваиваемости железа, регулирует обмен веществ. Витамин С контролирует уровень холестерина в крови.
По словам нутрициолога Вероники Хованской, аскорбиновая кислота помогает:
  • вырабатывать коллаген;
  • заживлять раны;
  • поддерживать хрящи, кости и зубы в здоровом состоянии;
  • нейтрализовать свободные радикалы, тормозить старение.
Также витамин С по рекомендации врача принимают при ухудшении зрения, простуде, высоком кровяном давлении, сердечной недостаточности и онкозаболеваниях.
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При простуде

Поступление в организм достаточного количества витамина С необходимо для профилактики и лечения респираторных заболеваний. Он повышает иммунитет, не дает погибнуть Т-клеткам, которые противостоят инфекции, а также способствует их делению, помогает лейкоцитам и фагоцитам быстрее справиться с вирусами и бактериями. Если в организме достаточно аскорбиновой кислоты, это снижает вероятность развития простуды, что особенно важно в межсезонье, пору авитаминоза.
© Depositphotos.com / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Depositphotos.com / racorn
Простуженный мужчина

Для кожи

Витамин С обладает мощными антиоксидантными свойствами, за счет чего замедляет старение кожи, делает ее более гладкой, сияющей, помогает от пигментации и постакне. Аскорбиновая кислота также помощник в синтезе коллагена и костной ткани, от этого зависит хорошее состояние кожи и суставов. Один из важнейших anty-age факторов, спасающих в условиях неблагоприятной экологии.

Для профилактики

Длительный прием витамина С полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, подагры, снижает риск инсульта, защищает организм от вредного воздействия свободных радикалов. Включить больше аскорбиновой кислоты в рацион следует тем, кто занимается спортом и ведет активный образ жизни, потому что она увеличивает физическую силу.
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Вред и противопоказания

Противопоказаний к приему аскорбиновой кислоты, по словам Светланы Павличенко, нет. Но возможны индивидуальные аллергии на продукты, содержащие витамин С (например, на цитрусовые). К счастью, витамин С содержится не во всех фруктах и овощах, и питание можно легко скорректировать.
Однако при бесконтрольном употреблении и превышении суточной нормы витамин С может вызывать сыпь на коже, боли в животе, повышенное газообразование, головокружение, бессонницу. При назначении аскорбиновой кислоты есть ряд ограничений – ее нельзя употреблять людям с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва), повышенной свертываемостью крови и склонностью к тромбообразованию, почечной недостаточностью, аллергией.

Как правильно принимать

Препараты с витамином С следует принимать внутрь после еды. Важно учитывать, что аскорбиновая кислота не сочетается с некоторыми другими витаминами и лекарственными препаратами. Если совмещать ее с антибиотиками, повышается риск побочных эффектов. При долгом приеме хлорида кальция и кортикостероидов уровень витамина С в организме снижается. При этом вещество хорошо сочетается с витаминами А, Е, B5 и В9.
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Режим приема

“Доза ежедневного приема витамина С обговаривается с врачом, но есть некоторые хитрости, которые помогают получить больше пользы, – поделилась нутрициолог. – Например, женщинам лучше потреблять красное мясо с апельсиновым или клюквенным соусом – большое количество витамина С помогает усвоению железа”.

Суточная норма

Витамин С поступает в организм человека с пищей и лекарственными препаратами.
Дневная рекомендованная доза витамина С – не более 100 мг для взрослого человека, детям и подросткам – от 15 до 75 мг. Он не накапливается в организме, поэтому должен постоянно поступать с пищей.
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Дозировка аскорбиновой кислоты для разных возрастов:
  • младенцы до 6 месяцев - 40 мг, старше 7-12 месяцев - 50 мг;
  • дети 1-3 года - 40 мг; в возрасте 4-8 лет - 45 мг; 9-13 лет - 50 мг;
  • девушки 14-18 лет - 65 мг;
  • юноши 14-18 лет - 75 мг;
  • мужчины 19 лет и старше - 90 мг;
  • женщины 19 лет и старше - 75 мг.

Дефицит витамина

В прошлом дефицит аскорбиновой кислоты вызывал цингу – тяжелое заболевание с кровоточивостью десен и потерей зубов. В современном мире человек, который регулярно питается фруктами и зеленью, получает достаточно витамина С.
Среди ранних признаков дефицита витамина С можно выделить:
  • частые простудные заболевания;
  • кровоточивость десен;
  • долгая регенерация кожи;
  • выпадение и медленный рост волос;
  • постоянные боли в суставах;
  • сонливость и усталость в течение дня,
  • неоднократные кровотечения из носа.
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Девушка расчесывает волосы
Кроме этого, нехватка аскорбиновой кислоты влияет на кожу - она становится тусклой, сухой, на ней быстрее образуются морщины, при этом ногти начинают расслаиваться и ломаться.
"Никотин мешает усвоению аскорбиновой кислоты, поэтому злостные курильщики могут страдать от дефицита этого витамина. Также он встречается у пациентов хосписов и домов престарелых, которые питаются больничной пищей с недостатком свежих продуктов", – говорит Светлана Павличенко.

Переизбыток витамина

Превышение суточной дозы витамина С может повлечь за собой проблемы со здоровьем. А длительный прием высоких доз приведет к нарушению всасывания витамина B12, образованию камней в почках, повышению концентрации мочевой кислоты, нарушению работы ЖКТ и нервной системы, также могут появиться высыпания на коже. Если избыток аскорбинки придется на время беременности, то есть вероятность, что у новорожденного возникнет рикошетная цинга. При наличии диабета Вероника Хованская советует строго придерживаться рекомендаций врача, так как витамин С может слегка повышать уровень сахара в крови.
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Передозировка витамина С может случиться при приеме витаминных комплексов. Её признаки: тошнота, рвота, диарея, режущие боли в желудке. При подозрении на передозировку витамина С, особенно у ребенка, нужно немедленно обратиться к врачу. Эксперт Светлана Павличенко дополняет, что особенно опасны, могут быть "детские" витамины в виде жевательных конфет и сладких шариков. Дети воспринимают их как лакомство, а не как лекарство. При неосторожности это может привести к передозировке.

Как быстро вывести из организма

Аскорбиновая кислота относится к водорастворимым витаминам, которые быстро усваиваются и также быстро выводятся из организма. При передозировке необходимо временно отказаться от продуктов с высоким содержанием витамина С и приема поливитамином.
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Совместимость с другими витаминами

"Любые лекарственные препараты и БАД надо проверять на совместимость, чтобы не получить неадекватной реакции, для этого есть специальные сервисы. С витаминами аскорбиновая кислота совместима практически со всеми, исключение составляет витамин В1. А вот с другими препаратами - антибиотиками, КОК, препаратами железа, аспирином не стоит принимать вместе", – говорит Мария Меньшикова, терапевт "Теледоктор24".
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Но при этом следует очень осторожно применять аскорбиновую кислоту при тромбофлебитах и склонности к тромбозам, сахарном диабете и некоторых других нарушениях углеводного обмена, при повышенном содержании железа в организме, повышенной чувствительности.
В основном витамин С нормально взаимодействует с другими витаминами, но В12 не любит партнерства и ликвидирует всю пользу аскорбинки. А вот витамин Е наоборот повышает свою эффективность в паре с витамином С.
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В каких продуктах содержится

Главный источник витамина С – свежие фрукты, овощи, ягоды. Чтобы удовлетворить дневную потребность, достаточно съесть чашку зеленого салата или два апельсина. Но получить передозировку витамина С из свежих продуктов практически невозможно, поэтому чем больше в рационе фруктов и овощей, тем лучше для здоровья. Высоким содержанием аскорбиновой кислоты, причем увеличивающимся по мере хранения, отличается квашеная капуста.
Примерное содержание витамина С в некоторых продуктах, в мг на 100 г:
  • киви – 92;
  • клубника – 59;
  • апельсины – 53.
  • шиповник - 650;
  • облепиха - 200;
  • перец сладкий (болгарский) - 200;
  • смородина черная - 200;
  • киви - 180;
  • грибы белые сушеные - 150;
  • петрушка - 150;
  • капуста брюссельская - 100;
  • укроп - 100;
  • капуста брокколи - 89;
  • капуста цветная - 70.
© Fotolia / Janis SmitsАпельсины
Апельсины - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Fotolia / Janis Smits
Апельсины
"Витамины в лекарственной форме не показали такую же эффективность, как витамины из овощей и фруктов. В свежих плодах содержится целый комплекс питательных веществ, плюс клетчатка, обладающих синергическим эффектом: они помогают друг другу лучше усваиваться. Наука пока не смогла воспроизвести этот результат с помощью синтетических витаминов", – поясняет Светлана Павличенко.

Применение в косметологии

Аскорбиновую кислоту часто включают в составы уходовых средств для лица. При регулярном применении такая косметика стимулирует выработку коллагена в дерме, борется со всеми проявлениями фотостарения, защищая от преждевременного появления морщин.
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Витамины для волос: какие лучше выбрать и как их правильно употреблять
27 ноября, 14:18

Витамин C при коронавирусе

Витамин С не способен защитить организм от заражения коронавирусом, но может снизить сопутствующие воспалительные процессы, нейтрализовать инфекцию, уменьшить время болезни и предотвратить развитие осложнений.
Мария Меньшикова рекомендует принимать витамин С профилактически в осенне-зимний и весенний периоды, при ухудшении эпидемиологической обстановки. "Это позволяет либо не заболеть вирусным заболеванием, в том числе короновирусом, либо перевести болезнь в легкую форму с минимальными осложнениями, – отмечает врач. – Отмечено, что госпитализированные пациенты, принимающие витамин С, проводят в отделениях интенсивной терапии на 8-18% меньше времени, чем те, кому не дают витамин C".
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Картофель: чем полезен и когда вреден? Отвечает врач-диетолог
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