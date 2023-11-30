Витамин С: польза и противопоказания аскорбиновой кислоты, как принимать
Оглавление
- Витамин С
- Для чего нужен организму
- Польза
- При простуде
- Для кожи
- Для профилактики
- Вред и противопоказания
- Как правильно принимать
- Режим приема
- Суточная норма
- Дефицит витамина
- Переизбыток витамина
- Как быстро вывести из организма
- Совместимость с другими витаминами
- В каких продуктах содержится
- Применение в косметологии
- Витамин C при коронавирусе
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Витамин С (другое его название – “аскорбиновая кислота”) – одно из базовых веществ, необходимых для многих жизненных процессов. Какое количество его нужно человеку в норме, суточная доза для детей и взрослых, польза и противопоказания, продукты с высоким содержанием “витамина Ц”, признаки дефицита и опасность передозировки – в материале РИА Новости.
Витамин С
Витамин С, или аскорбиновая кислота - это органическое соединение, которое является одним из основных веществ для здоровья человека. 4 апреля 1932 года биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил из лимонного сока витамин С. Но еще в 1880 году русский биолог Николай Лунин сделал вывод о существовании некоего вещества, жизненно необходимого всем живым организмам.
Для чего нужен организму
Светлана Павличенко, к.м.н, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр "Здоровое питание" перечислила важные свойства витамина С:
- Участвует в синтезе коллагена. Коллаген – один из самых распространенных белков в организме, он нужен для строительства соединительных тканей (связок и хрящей), стенок сосудов, костной ткани и кожи. Коллаген необходим на всех этапах жизни, особенно в детстве, в период бурного роста и развития. С возрастом выработка коллагена уменьшается, и постоянный приток витамина С помогает продлить молодость кожи и сохранить подвижность.
- Помогает усваивать железо. Недостаточно просто получать железо из пищевых продуктов. Для его полного усвоения и синтеза гемоглобина необходимы дополнительные вещества, в том числе витамин С. Он один из ключевых элементов процесса кроветворения.
- Способствует формированию иммунного ответа. Поэтому особенно необходим витамин С весной и осенью, в период сезонных простуд.
- Обладает антиоксидантными свойствами: подавляет деятельность свободных радикалов. При избытке свободных радикалов в организме они разрушают структуру ДНК, провоцируют хроническое воспаление и преждевременное старение. Витамин С борется с хроническим низкоуровневым воспалением, что является профилактикой многих серьезных заболеваний.
- Необходим для работы нервной системы. Витамин С участвует в синтезе нейротрансмиттеров – веществ, передающих сигналы от головного мозга тканям и органам. Детям витамин С помогает лучше учиться, усваивать полученную информацию, пожилым людям – сохранять память, укреплять когнитивные способности (профилактика деменции).
- Участвует в восстановительных процессах, в частности помогает заживлению ран и ожогов, внутренних повреждений организма
- Витамин – антистресс: участвует в выработке гормонов надпочечников, помогающих организму адаптироваться к изменяющейся ситуации.
Витамин С помогает в борьбе с возрастными изменениями кожи, пигментацией. Кроме этого, помогает выводить из организма шлаки и токсины, регулирует метаболизм, улучшает работу головного мозга, повышает уровень энергии. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, прием витамина C во время беременности снижает риск отслоения плаценты и преждевременного дородового разрыва плодных оболочек. Исследования также отмечают, что аскорбиновая кислота уменьшает вероятность развития анемии в период вынашивания. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.
Продажа аскорбиновой кислоты
Польза
Витамин С нормализует работу нервной и сердечно-сосудистой систем, уменьшает количество нитрозаминов - токсичных веществ, которые образуются в желудке. Достаточный запас аскорбиновой кислоты в организме защищает его от вирусных заболеваний, нормализует процесс кроветворения, способствует лучшей усваиваемости железа, регулирует обмен веществ. Витамин С контролирует уровень холестерина в крови.
По словам нутрициолога Вероники Хованской, аскорбиновая кислота помогает:
- вырабатывать коллаген;
- заживлять раны;
- поддерживать хрящи, кости и зубы в здоровом состоянии;
- нейтрализовать свободные радикалы, тормозить старение.
Также витамин С по рекомендации врача принимают при ухудшении зрения, простуде, высоком кровяном давлении, сердечной недостаточности и онкозаболеваниях.
При простуде
Поступление в организм достаточного количества витамина С необходимо для профилактики и лечения респираторных заболеваний. Он повышает иммунитет, не дает погибнуть Т-клеткам, которые противостоят инфекции, а также способствует их делению, помогает лейкоцитам и фагоцитам быстрее справиться с вирусами и бактериями. Если в организме достаточно аскорбиновой кислоты, это снижает вероятность развития простуды, что особенно важно в межсезонье, пору авитаминоза.
© Depositphotos.com / racornПростуженный мужчина
© Depositphotos.com / racorn
Простуженный мужчина
Для кожи
Витамин С обладает мощными антиоксидантными свойствами, за счет чего замедляет старение кожи, делает ее более гладкой, сияющей, помогает от пигментации и постакне. Аскорбиновая кислота также помощник в синтезе коллагена и костной ткани, от этого зависит хорошее состояние кожи и суставов. Один из важнейших anty-age факторов, спасающих в условиях неблагоприятной экологии.
Для профилактики
Длительный прием витамина С полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, подагры, снижает риск инсульта, защищает организм от вредного воздействия свободных радикалов. Включить больше аскорбиновой кислоты в рацион следует тем, кто занимается спортом и ведет активный образ жизни, потому что она увеличивает физическую силу.
Вред и противопоказания
Противопоказаний к приему аскорбиновой кислоты, по словам Светланы Павличенко, нет. Но возможны индивидуальные аллергии на продукты, содержащие витамин С (например, на цитрусовые). К счастью, витамин С содержится не во всех фруктах и овощах, и питание можно легко скорректировать.
Однако при бесконтрольном употреблении и превышении суточной нормы витамин С может вызывать сыпь на коже, боли в животе, повышенное газообразование, головокружение, бессонницу. При назначении аскорбиновой кислоты есть ряд ограничений – ее нельзя употреблять людям с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва), повышенной свертываемостью крови и склонностью к тромбообразованию, почечной недостаточностью, аллергией.
Как правильно принимать
Препараты с витамином С следует принимать внутрь после еды. Важно учитывать, что аскорбиновая кислота не сочетается с некоторыми другими витаминами и лекарственными препаратами. Если совмещать ее с антибиотиками, повышается риск побочных эффектов. При долгом приеме хлорида кальция и кортикостероидов уровень витамина С в организме снижается. При этом вещество хорошо сочетается с витаминами А, Е, B5 и В9.
Режим приема
“Доза ежедневного приема витамина С обговаривается с врачом, но есть некоторые хитрости, которые помогают получить больше пользы, – поделилась нутрициолог. – Например, женщинам лучше потреблять красное мясо с апельсиновым или клюквенным соусом – большое количество витамина С помогает усвоению железа”.
Суточная норма
Витамин С поступает в организм человека с пищей и лекарственными препаратами.
Дневная рекомендованная доза витамина С – не более 100 мг для взрослого человека, детям и подросткам – от 15 до 75 мг. Он не накапливается в организме, поэтому должен постоянно поступать с пищей.
Дозировка аскорбиновой кислоты для разных возрастов:
- младенцы до 6 месяцев - 40 мг, старше 7-12 месяцев - 50 мг;
- дети 1-3 года - 40 мг; в возрасте 4-8 лет - 45 мг; 9-13 лет - 50 мг;
- девушки 14-18 лет - 65 мг;
- юноши 14-18 лет - 75 мг;
- мужчины 19 лет и старше - 90 мг;
- женщины 19 лет и старше - 75 мг.
Дефицит витамина
В прошлом дефицит аскорбиновой кислоты вызывал цингу – тяжелое заболевание с кровоточивостью десен и потерей зубов. В современном мире человек, который регулярно питается фруктами и зеленью, получает достаточно витамина С.
Среди ранних признаков дефицита витамина С можно выделить:
- частые простудные заболевания;
- кровоточивость десен;
- долгая регенерация кожи;
- выпадение и медленный рост волос;
- постоянные боли в суставах;
- сонливость и усталость в течение дня,
- неоднократные кровотечения из носа.
© Depositphotos.com / SIphotographyДевушка расчесывает волосы
© Depositphotos.com / SIphotography
Девушка расчесывает волосы
Кроме этого, нехватка аскорбиновой кислоты влияет на кожу - она становится тусклой, сухой, на ней быстрее образуются морщины, при этом ногти начинают расслаиваться и ломаться.
"Никотин мешает усвоению аскорбиновой кислоты, поэтому злостные курильщики могут страдать от дефицита этого витамина. Также он встречается у пациентов хосписов и домов престарелых, которые питаются больничной пищей с недостатком свежих продуктов", – говорит Светлана Павличенко.
Переизбыток витамина
Превышение суточной дозы витамина С может повлечь за собой проблемы со здоровьем. А длительный прием высоких доз приведет к нарушению всасывания витамина B12, образованию камней в почках, повышению концентрации мочевой кислоты, нарушению работы ЖКТ и нервной системы, также могут появиться высыпания на коже. Если избыток аскорбинки придется на время беременности, то есть вероятность, что у новорожденного возникнет рикошетная цинга. При наличии диабета Вероника Хованская советует строго придерживаться рекомендаций врача, так как витамин С может слегка повышать уровень сахара в крови.
Передозировка витамина С может случиться при приеме витаминных комплексов. Её признаки: тошнота, рвота, диарея, режущие боли в желудке. При подозрении на передозировку витамина С, особенно у ребенка, нужно немедленно обратиться к врачу. Эксперт Светлана Павличенко дополняет, что особенно опасны, могут быть "детские" витамины в виде жевательных конфет и сладких шариков. Дети воспринимают их как лакомство, а не как лекарство. При неосторожности это может привести к передозировке.
Как быстро вывести из организма
Аскорбиновая кислота относится к водорастворимым витаминам, которые быстро усваиваются и также быстро выводятся из организма. При передозировке необходимо временно отказаться от продуктов с высоким содержанием витамина С и приема поливитамином.
Совместимость с другими витаминами
"Любые лекарственные препараты и БАД надо проверять на совместимость, чтобы не получить неадекватной реакции, для этого есть специальные сервисы. С витаминами аскорбиновая кислота совместима практически со всеми, исключение составляет витамин В1. А вот с другими препаратами - антибиотиками, КОК, препаратами железа, аспирином не стоит принимать вместе", – говорит Мария Меньшикова, терапевт "Теледоктор24".
Но при этом следует очень осторожно применять аскорбиновую кислоту при тромбофлебитах и склонности к тромбозам, сахарном диабете и некоторых других нарушениях углеводного обмена, при повышенном содержании железа в организме, повышенной чувствительности.
В основном витамин С нормально взаимодействует с другими витаминами, но В12 не любит партнерства и ликвидирует всю пользу аскорбинки. А вот витамин Е наоборот повышает свою эффективность в паре с витамином С.
В каких продуктах содержится
Главный источник витамина С – свежие фрукты, овощи, ягоды. Чтобы удовлетворить дневную потребность, достаточно съесть чашку зеленого салата или два апельсина. Но получить передозировку витамина С из свежих продуктов практически невозможно, поэтому чем больше в рационе фруктов и овощей, тем лучше для здоровья. Высоким содержанием аскорбиновой кислоты, причем увеличивающимся по мере хранения, отличается квашеная капуста.
Примерное содержание витамина С в некоторых продуктах, в мг на 100 г:
- киви – 92;
- клубника – 59;
- апельсины – 53.
- шиповник - 650;
- облепиха - 200;
- перец сладкий (болгарский) - 200;
- смородина черная - 200;
- киви - 180;
- грибы белые сушеные - 150;
- петрушка - 150;
- капуста брюссельская - 100;
- укроп - 100;
- капуста брокколи - 89;
- капуста цветная - 70.
"Витамины в лекарственной форме не показали такую же эффективность, как витамины из овощей и фруктов. В свежих плодах содержится целый комплекс питательных веществ, плюс клетчатка, обладающих синергическим эффектом: они помогают друг другу лучше усваиваться. Наука пока не смогла воспроизвести этот результат с помощью синтетических витаминов", – поясняет Светлана Павличенко.
Применение в косметологии
Аскорбиновую кислоту часто включают в составы уходовых средств для лица. При регулярном применении такая косметика стимулирует выработку коллагена в дерме, борется со всеми проявлениями фотостарения, защищая от преждевременного появления морщин.
Витамин C при коронавирусе
Витамин С не способен защитить организм от заражения коронавирусом, но может снизить сопутствующие воспалительные процессы, нейтрализовать инфекцию, уменьшить время болезни и предотвратить развитие осложнений.
Мария Меньшикова рекомендует принимать витамин С профилактически в осенне-зимний и весенний периоды, при ухудшении эпидемиологической обстановки. "Это позволяет либо не заболеть вирусным заболеванием, в том числе короновирусом, либо перевести болезнь в легкую форму с минимальными осложнениями, – отмечает врач. – Отмечено, что госпитализированные пациенты, принимающие витамин С, проводят в отделениях интенсивной терапии на 8-18% меньше времени, чем те, кому не дают витамин C".