https://ria.ru/20231130/vitamin-1727230345.html

Витамин С: польза и противопоказания аскорбиновой кислоты, как принимать

Витамин С (аскорбиновая кислота): сколько суточная норма, содержание в продуктах

Витамин С: польза и противопоказания аскорбиновой кислоты, как принимать

Витамин С (другое его название – “аскорбиновая кислота”) – одно из базовых веществ, необходимых для многих жизненных процессов. Какое количество его нужно... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:07

2023-11-30T13:07

2023-11-30T13:07

продукты

витамины

здоровый образ жизни (зож)

витамин с

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829669178_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_6f2af5b16b0006a6747010628fba67da.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Витамин С (другое его название – “аскорбиновая кислота”) – одно из базовых веществ, необходимых для многих жизненных процессов. Какое количество его нужно человеку в норме, суточная доза для детей и взрослых, польза и противопоказания, продукты с высоким содержанием “витамина Ц”, признаки дефицита и опасность передозировки – в материале РИА Новости.Витамин СВитамин С, или аскорбиновая кислота - это органическое соединение, которое является одним из основных веществ для здоровья человека. 4 апреля 1932 года биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил из лимонного сока витамин С. Но еще в 1880 году русский биолог Николай Лунин сделал вывод о существовании некоего вещества, жизненно необходимого всем живым организмам.Для чего нужен организмуСветлана Павличенко, к.м.н, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр "Здоровое питание" перечислила важные свойства витамина С:Витамин С помогает в борьбе с возрастными изменениями кожи, пигментацией. Кроме этого, помогает выводить из организма шлаки и токсины, регулирует метаболизм, улучшает работу головного мозга, повышает уровень энергии. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, прием витамина C во время беременности снижает риск отслоения плаценты и преждевременного дородового разрыва плодных оболочек. Исследования также отмечают, что аскорбиновая кислота уменьшает вероятность развития анемии в период вынашивания. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.ПользаВитамин С нормализует работу нервной и сердечно-сосудистой систем, уменьшает количество нитрозаминов - токсичных веществ, которые образуются в желудке. Достаточный запас аскорбиновой кислоты в организме защищает его от вирусных заболеваний, нормализует процесс кроветворения, способствует лучшей усваиваемости железа, регулирует обмен веществ. Витамин С контролирует уровень холестерина в крови.По словам нутрициолога Вероники Хованской, аскорбиновая кислота помогает:Также витамин С по рекомендации врача принимают при ухудшении зрения, простуде, высоком кровяном давлении, сердечной недостаточности и онкозаболеваниях.При простудеПоступление в организм достаточного количества витамина С необходимо для профилактики и лечения респираторных заболеваний. Он повышает иммунитет, не дает погибнуть Т-клеткам, которые противостоят инфекции, а также способствует их делению, помогает лейкоцитам и фагоцитам быстрее справиться с вирусами и бактериями. Если в организме достаточно аскорбиновой кислоты, это снижает вероятность развития простуды, что особенно важно в межсезонье, пору авитаминоза.Для кожиВитамин С обладает мощными антиоксидантными свойствами, за счет чего замедляет старение кожи, делает ее более гладкой, сияющей, помогает от пигментации и постакне. Аскорбиновая кислота также помощник в синтезе коллагена и костной ткани, от этого зависит хорошее состояние кожи и суставов. Один из важнейших anty-age факторов, спасающих в условиях неблагоприятной экологии.Для профилактикиДлительный прием витамина С полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, подагры, снижает риск инсульта, защищает организм от вредного воздействия свободных радикалов. Включить больше аскорбиновой кислоты в рацион следует тем, кто занимается спортом и ведет активный образ жизни, потому что она увеличивает физическую силу.Вред и противопоказанияПротивопоказаний к приему аскорбиновой кислоты, по словам Светланы Павличенко, нет. Но возможны индивидуальные аллергии на продукты, содержащие витамин С (например, на цитрусовые). К счастью, витамин С содержится не во всех фруктах и овощах, и питание можно легко скорректировать.Однако при бесконтрольном употреблении и превышении суточной нормы витамин С может вызывать сыпь на коже, боли в животе, повышенное газообразование, головокружение, бессонницу. При назначении аскорбиновой кислоты есть ряд ограничений – ее нельзя употреблять людям с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва), повышенной свертываемостью крови и склонностью к тромбообразованию, почечной недостаточностью, аллергией.Как правильно приниматьПрепараты с витамином С следует принимать внутрь после еды. Важно учитывать, что аскорбиновая кислота не сочетается с некоторыми другими витаминами и лекарственными препаратами. Если совмещать ее с антибиотиками, повышается риск побочных эффектов. При долгом приеме хлорида кальция и кортикостероидов уровень витамина С в организме снижается. При этом вещество хорошо сочетается с витаминами А, Е, B5 и В9.Режим приема“Доза ежедневного приема витамина С обговаривается с врачом, но есть некоторые хитрости, которые помогают получить больше пользы, – поделилась нутрициолог. – Например, женщинам лучше потреблять красное мясо с апельсиновым или клюквенным соусом – большое количество витамина С помогает усвоению железа”.Суточная нормаВитамин С поступает в организм человека с пищей и лекарственными препаратами.Дневная рекомендованная доза витамина С – не более 100 мг для взрослого человека, детям и подросткам – от 15 до 75 мг. Он не накапливается в организме, поэтому должен постоянно поступать с пищей.Дозировка аскорбиновой кислоты для разных возрастов:Дефицит витаминаВ прошлом дефицит аскорбиновой кислоты вызывал цингу – тяжелое заболевание с кровоточивостью десен и потерей зубов. В современном мире человек, который регулярно питается фруктами и зеленью, получает достаточно витамина С.Среди ранних признаков дефицита витамина С можно выделить:Кроме этого, нехватка аскорбиновой кислоты влияет на кожу - она становится тусклой, сухой, на ней быстрее образуются морщины, при этом ногти начинают расслаиваться и ломаться."Никотин мешает усвоению аскорбиновой кислоты, поэтому злостные курильщики могут страдать от дефицита этого витамина. Также он встречается у пациентов хосписов и домов престарелых, которые питаются больничной пищей с недостатком свежих продуктов", – говорит Светлана Павличенко.Переизбыток витаминаПревышение суточной дозы витамина С может повлечь за собой проблемы со здоровьем. А длительный прием высоких доз приведет к нарушению всасывания витамина B12, образованию камней в почках, повышению концентрации мочевой кислоты, нарушению работы ЖКТ и нервной системы, также могут появиться высыпания на коже. Если избыток аскорбинки придется на время беременности, то есть вероятность, что у новорожденного возникнет рикошетная цинга. При наличии диабета Вероника Хованская советует строго придерживаться рекомендаций врача, так как витамин С может слегка повышать уровень сахара в крови.Передозировка витамина С может случиться при приеме витаминных комплексов. Её признаки: тошнота, рвота, диарея, режущие боли в желудке. При подозрении на передозировку витамина С, особенно у ребенка, нужно немедленно обратиться к врачу. Эксперт Светлана Павличенко дополняет, что особенно опасны, могут быть "детские" витамины в виде жевательных конфет и сладких шариков. Дети воспринимают их как лакомство, а не как лекарство. При неосторожности это может привести к передозировке.Как быстро вывести из организмаАскорбиновая кислота относится к водорастворимым витаминам, которые быстро усваиваются и также быстро выводятся из организма. При передозировке необходимо временно отказаться от продуктов с высоким содержанием витамина С и приема поливитамином.Совместимость с другими витаминами"Любые лекарственные препараты и БАД надо проверять на совместимость, чтобы не получить неадекватной реакции, для этого есть специальные сервисы. С витаминами аскорбиновая кислота совместима практически со всеми, исключение составляет витамин В1. А вот с другими препаратами - антибиотиками, КОК, препаратами железа, аспирином не стоит принимать вместе", – говорит Мария Меньшикова, терапевт "Теледоктор24".Но при этом следует очень осторожно применять аскорбиновую кислоту при тромбофлебитах и склонности к тромбозам, сахарном диабете и некоторых других нарушениях углеводного обмена, при повышенном содержании железа в организме, повышенной чувствительности.В основном витамин С нормально взаимодействует с другими витаминами, но В12 не любит партнерства и ликвидирует всю пользу аскорбинки. А вот витамин Е наоборот повышает свою эффективность в паре с витамином С.В каких продуктах содержитсяГлавный источник витамина С – свежие фрукты, овощи, ягоды. Чтобы удовлетворить дневную потребность, достаточно съесть чашку зеленого салата или два апельсина. Но получить передозировку витамина С из свежих продуктов практически невозможно, поэтому чем больше в рационе фруктов и овощей, тем лучше для здоровья. Высоким содержанием аскорбиновой кислоты, причем увеличивающимся по мере хранения, отличается квашеная капуста.Примерное содержание витамина С в некоторых продуктах, в мг на 100 г:"Витамины в лекарственной форме не показали такую же эффективность, как витамины из овощей и фруктов. В свежих плодах содержится целый комплекс питательных веществ, плюс клетчатка, обладающих синергическим эффектом: они помогают друг другу лучше усваиваться. Наука пока не смогла воспроизвести этот результат с помощью синтетических витаминов", – поясняет Светлана Павличенко.Применение в косметологииАскорбиновую кислоту часто включают в составы уходовых средств для лица. При регулярном применении такая косметика стимулирует выработку коллагена в дерме, борется со всеми проявлениями фотостарения, защищая от преждевременного появления морщин.Витамин C при коронавирусеВитамин С не способен защитить организм от заражения коронавирусом, но может снизить сопутствующие воспалительные процессы, нейтрализовать инфекцию, уменьшить время болезни и предотвратить развитие осложнений.Мария Меньшикова рекомендует принимать витамин С профилактически в осенне-зимний и весенний периоды, при ухудшении эпидемиологической обстановки. "Это позволяет либо не заболеть вирусным заболеванием, в том числе короновирусом, либо перевести болезнь в легкую форму с минимальными осложнениями, – отмечает врач. – Отмечено, что госпитализированные пациенты, принимающие витамин С, проводят в отделениях интенсивной терапии на 8-18% меньше времени, чем те, кому не дают витамин C".

https://ria.ru/20210404/dieta-1604174709.html

https://ria.ru/20210402/omega-3-1604035948.html

https://ria.ru/20201130/kapusta-1587061410.html

https://rsport.ria.ru/20210403/zuby-1604022666.html

https://rsport.ria.ru/20210406/rak-1604370340.html

https://rsport.ria.ru/20210403/vitamin-1604028485.html

https://ria.ru/20201121/gipervitaminoz-1585625292.html

https://ria.ru/20201207/malina-1588108938.html

https://rsport.ria.ru/20210405/kishechnik-1604210901.html

https://ria.ru/20231127/volosy-1598396618.html

https://rsport.ria.ru/20201202/kartofel-1587210227.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

продукты, витамины, здоровый образ жизни (зож), витамин с