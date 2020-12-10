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https://ria.ru/20201210/vitamin-1588672131.html
Назван витамин, снижающий смертность от коронавируса в три раза
Назван витамин, снижающий смертность от коронавируса в три раза
Применение витамина C позволяет снизить смертность от коронавируса на 68%. К таким выводам пришла международная группа ученых, проанализировавшая более ста... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:58
2020-12-10T19:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Применение витамина C позволяет снизить смертность от коронавируса на 68%. К таким выводам пришла международная группа ученых, проанализировавшая более ста исследований, пишет журнал Nutrients. В ходе исследования ученые пришли к выводу, что витамин C облегчает течение COVID-19. Его употребление позволит снизить количество тяжелых случаев и, соответственно, летальных исходов. Отмечается, что этот метод позволяет сократить количество смертей на 68%. Чтобы уменьшить количество проведенных на аппарате ИВЛ дней, тяжелым пациентам необходимо давать от шести до 24 граммов витамина C каждый день. "Когда у вас тяжелая инфекция, ваш организм использует витамин C гораздо быстрее, чтобы поддерживать иммунную систему", — пояснила соавтор исследования Анитра Карр. Он добавила, что человек один из немногих биологических видов, неспособных производить витамин C. Она также отметила, что другие животные, непроизводящие это вещество, приматы, морские свинки, летучие мыши, также восприимчивы к COVID-19. Выводы ученых перекликаются с данными, согласно которым, у большинства пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии наблюдается дефицит витамина C. Cоавтор исследования, руководитель отделения интенсивной терапии Медицинской школы Восточной Вирджинии, профессор Пол Марик считает необходимым применять при лечении от COVID-19 витамин C наряду с антикоагулянтами и стероидами. Таким способом Марику удалось снизить смертность тяжелобольных пациентов с коронавирусом до уровня менее пяти процентов. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 68 миллионов человек, из которых более полутора миллионов скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания

Назван витамин, снижающий смертность от коронавируса в три раза

19:58 10.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Применение витамина C позволяет снизить смертность от коронавируса на 68%. К таким выводам пришла международная группа ученых, проанализировавшая более ста исследований, пишет журнал Nutrients.
В ходе исследования ученые пришли к выводу, что витамин C облегчает течение COVID-19. Его употребление позволит снизить количество тяжелых случаев и, соответственно, летальных исходов. Отмечается, что этот метод позволяет сократить количество смертей на 68%.
Чтобы уменьшить количество проведенных на аппарате ИВЛ дней, тяжелым пациентам необходимо давать от шести до 24 граммов витамина C каждый день.
"Когда у вас тяжелая инфекция, ваш организм использует витамин C гораздо быстрее, чтобы поддерживать иммунную систему", — пояснила соавтор исследования Анитра Карр.
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Он добавила, что человек один из немногих биологических видов, неспособных производить витамин C. Она также отметила, что другие животные, непроизводящие это вещество, приматы, морские свинки, летучие мыши, также восприимчивы к COVID-19.
Выводы ученых перекликаются с данными, согласно которым, у большинства пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии наблюдается дефицит витамина C.
Cоавтор исследования, руководитель отделения интенсивной терапии Медицинской школы Восточной Вирджинии, профессор Пол Марик считает необходимым применять при лечении от COVID-19 витамин C наряду с антикоагулянтами и стероидами. Таким способом Марику удалось снизить смертность тяжелобольных пациентов с коронавирусом до уровня менее пяти процентов.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 68 миллионов человек, из которых более полутора миллионов скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Великобритания
 
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