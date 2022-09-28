Перец на зиму: вкусные рецепты и простые заготовки в банках

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Закуски из болгарских перцев в банках – одни из самых популярных зимой. Как заготовить маринованные перцы со стерилизацией и без, можно ли заморозить свежие овощи на зиму и самые лучшие рецепты заготовок из перцев – в материале РИА Новости.

Заготовка перца на зиму

Сладкий, или болгарский, перец – рекордсмен среди овощей по количеству витамина С в составе, но сезон этого полезного овоща заканчивается уже в начале октября, потом в продаже появляются менее вкусные и мясистые экземпляры. Именно поэтому лучше всего успеть заготовить перец на зиму, чтобы круглый год иметь возможность лакомиться полезными закусками.

Вкусные рецепты и простые заготовки

Существует большое количество разнообразных рецептов , среди которых можно найти что-то на свой вкус.

Консервированный перец

Консервация позволяет сохранить продукты на продолжительное время, в том числе и перцы, которые в свежем виде портятся достаточно быстро.

С томатной пастой Сладковатая с пряными нотками закуска, которая может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к различным гарнирам. Категория Закуска Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 3 кг болгарский перец 500 мл томатная паста 250 г сахар 250 мл вода 3 г молотый черный перец 200 мл растительное масло 1 ст. л. соль 6 г лимонная кислота Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 62,8 ккал Белки 1,1 г Жиры 2,8 г Углеводы 8,4 г Приготовление 1 1. Перец помыть, удалить хвостики и очистить от семян. Порезать вдоль на четвертинки. 2 2. Положить овощи в глубокую толстостенную кастрюлю, добавить к ним пасту, масло и воду. 3 3. Смесь перемешать, посолить и поперчить. Накрыть кастрюлю крышкой и поставить варить на средний огонь. 4 4. После того, как перцы закипят, уменьшить огонь и тушить 20 минут, периодически помешивая. 5 5. Горячую массу разлить по предварительно стерилизованным банкам и закатать. Перевернуть емкости и поставить их на крышки. Оставить в таком положении до полного остывания, после этого можно убрать на хранение в прохладное место.

С баклажанами Для такой закуски одинаково хорошо подходят любые сладкие перцы, независимо от их цвета и качества. Категория Закуска Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 25 мин. Время готовки 2 ч. 30 мин. Ингредиенты 1 кг болгарский перец 2 кг томаты 1 кг баклажаны 2 шт. репчатый лук (средний) 1 ст. л. соль 2 ст. л. сахар 2 ст. л. Растительное масло Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 72 ккал Белки 1,2 г Жиры 3,9 г Углеводы 7,8 г Приготовление 1 1. Томаты промыть и очистить от шкурки. Для этого на них нужно сделать крестообразный надрез, поместить в кипяток на 2 минуты, потом обдать холодной водой. Тогда кожица будет отходить легко. Очищенные помидоры порезать на четыре части. 2 2. Перцы также помыть, срезать "хвостики" и вычистить сердцевину, нарезать пластинами шириной 3–4 см. 3 3. Баклажаны помыть, чистить их не нужно. Нарезать брусочкам толщиной 4–5 см. 4 4. Луковицы очистить и нарезать тонкими полукольцами. 5 5. Томаты прокрутить через мясорубку, получившееся пюре переложить в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Довести до кипения, накрыть крышкой и варить еще 20 минут, периодически помешивая, чтобы не пригорело. Добавить соль, сахар и масло, снова перемешать и варить еще в течение 30 минут. 6 6. В кипящий томатный соус добавить лук, перец и баклажаны. Довести смесь снова до кипения (огонь не увеличивать) и варить 30 минут. 7 7. В это время простерилизовать банки и крышки на водяной бане. В еще теплые емкости разложить горячие овощи и закатать. Банки перевернуть, укутать в одеяло и оставить остывать. После этого заготовка готова к употреблению и постоянному хранению в прохладном месте. © Pixabay / Lolame Банки для консервации © Pixabay / Lolame

С кабачками Сочетание кабачков с перцами можно считать классическим для зимней заготовки. Получается сытное, но при этом свежее летнее блюдо. Категория Закуска Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 1 ч. 10 мин. Ингредиенты 1 кг кабачки 1 кг помидоры 1 кг болгарский перец 10 г соль 3 шт. зубчики чеснока 2 шт. перец чили 2 шт. репчатый лук 4 г перец горошком по вкусу перец молотый черный 70 г растительное масло 5 г паприка 1 шт. лавровый лист Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 42 ккал Белки 0,9 г Жиры 2,3 г Углеводы 4,8 г Приготовление 1 1. Лук и чеснок почистить и мелко измельчить ножом. 2 2. Кабачки помыть, если молодые – кожуру оставить, у зрелых – снять, удалить семечки. Нарезать средними кубиками. 3 3. Помидоры очистить от кожицы, порезать на четыре части или кубиками. 4 4. Перцы помыть, удалить "хвостики" и семечки, порезать также кубиками. 5 5. В глубокую кастрюлю налить масло, немного разогреть на огне. Положить лук, чеснок и перцы. Помешивать, пока перцы не дадут сок. Довести до кипения и варить 15 минут. 6 6. Отправить к перцам кабачки и помидоры, перемешать. Добавить лавровый лист, перец горошком и молотый, соль. Снова хорошо перемешать, варить на медленном огне в течение 20 минут. 7 7. Горячую заготовку разлить по предварительно стерилизованным банкам и прикрыть крышками (но не закручивать). Емкости поставить в широкую кастрюлю, залить горячую воды до плечиков и кипятить 20 минут. Если банки большие, делать процедуру необходимо отдельно для каждой из них. 8 8. Банки достать и закатать. Перевернуть и укутать в одеяло, оставить до полного остывания. Примерно через сутки закуска готова к употреблению и ее можно убрать на хранение в прохладное темное место. © РИА Новости / Александр Вильф Перейти в медиабанк Заготовка перцев © РИА Новости / Александр Вильф Перейти в медиабанк

С капустой и морковью Сохранить все витамины и свежий вкус можно, если овощи никак термически не обрабатывать. Такую закуску можно подавать отдельным салатом или как дополнение к гарниру. Категория Закуска Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 25 мин. Ингредиенты 5 кг капуста белокочанная 4 шт. морковь 4 шт. болгарский перец 3 ст. л. соль по вкусу тмин по вкусу Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 28 ккал Белки 2 г Жиры 0 г Углеводы 7 г Приготовление 1 1. Капусту мелко нашинковать. Морковь и перец помыть. 2 2. Морковь почистить и потереть на крупной терке, у перца удалить семена и нарезать соломкой. 3 3. Положить все овощи в глубокую кастрюлю, добавить тмин и соль и хорошо перемешать руками при этом сдавливая ладонью. 4 4. Накрыть смесь перевернутой тарелкой, чтобы она вплотную прилегала к овощам, и поставить сверху гнет, например, банку с водой. В таком состоянии оставить капусту с перцем на три дня. 5 5. Разложить смесь по стерилизованным банкам, добавить получившийся в процессе приготовления маринад и закатать.

Маринованный перец в банках

Маринование – это один из способов консервирования с использованием уксуса, в процессе приготовления получается маринад, который отличается пряным ярким вкусом.

С чесноком в масле Для этого рецепта лучше всего выбирать крепкие мясистые перцы, чтобы в процессе приготовления они не превратились в пюре. Категория Закуска Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 1 кг болгарский перец 10 шт. зубчики чеснока 100 г растительное масло 100 мл уксус 9 % 1 ст. л. соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 130 ккал Белки 0,9 г Жиры 9 г Углеводы 11,4 г Приготовление 1 1. Перцы промыть, обсушить салфетками, удалить семена и проткнуть вилкой в разных местах. 2 2. В глубокую сковороду вылить масло, разогреть и выложить перцы. Обжарить их с разных сторон под крышкой, чтобы они немного подрумянились, переложить в миску. 3 3. В отдельной миске смешать уксус и соль, перемешивать, пока соль не растворится. Перцы обмакнуть в маринад и уложить в предварительно стерилизованную банку. 4 4. Чеснок почистить и также отправить в банку между перцами. Залить в емкость горячее масло, оставшееся после жарки перцев и плотно закрыть. После полного остывания закуска готова к употреблению и ее можно убрать в прохладное место на хранение.

Хрустящий с уксусом без стерилизации Чтобы перец был хрустящим, нужно брать крепкие и толстостенные плоды. Категория Закуска Кухня Разное Сложность Средне Ингредиенты 500 г болгарский перец 400 мл вода 1 ст. л. сахар 1 ст. л. уксус столовый 9 % 1 ст. л. растительное масло 10 г соль 1 шт. зубчик чеснока 5 шт. перец горошком 2 шт. лавровый лист Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 96 ккал Белки 0,7 г Жиры 6,7 г Углеводы 8,9 г Приготовление 1 1. Сначала необходимо сделать маринад. Для этого в небольшой кастрюле смешать сахар, соль, растительное масло, уксус, лавровый лист и перец. Все это залить водой и поставить на небольшой огонь. Периодически помешивая, довести до кипения и проварить 2 минуты. 2 2. Перец помыть, удалить сердцевину с семенами и нарезать длинными полосками. Положить заготовку в маринад и ложкой слегка утопить кусочки. Повторно довести до закипания и сразу снять с огня. 3 3. Добавить нарезанный крупными кусками чеснок и разлить по предварительно стерилизованным банкам и закатать. Дождаться полного остывания и убрать в прохладное место на хранение.

Сладкий с медом Необычный рецепт закуски, где мед подчеркивает природную сладость перца. При этом блюдо получается кисло-сладким с легкой пряностью – идеально для нейтральных гарниров. Категория Закуска Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 1 кг болгарский перец 700 мл вода 120 г мед 50 мл уксус 9 % 1 ст. л. соль 9 шт. черный перец горошком 3 шт. сушеная гвоздика Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 53,3 ккал Белки 1 г Жиры 2 г Углеводы 7,9 г

Болгарский перец в собственном соку Из-за отсутствия воды вкус перцев становится насыщенным, обретает ненавязчивую сладость, а благодаря специям имеет пикантную остроту. Категория Закуска Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 1,5 г болгарский перец 125 г сахар 100 мл столовый уксус 100 мл растительное масло 5 шт. зубчики чеснока 5 шт. лавровый лист 3 шт. сушеная гвоздика Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 66,4 ккал Белки 0,9 г Жиры 3,7 г Углеводы 8,7 г Приготовление 1 1. Перец промыть, удалить семена и разрезать на четвертинки (можно и мельче, в зависимости от размера перца). 2 2. В кастрюле смешать масло, уксус, сахар и соль. Перемешать, поставить на медленный огонь и, не прекращая помешивать, дождаться, пока растопятся сухие ингредиенты. 3 3. Добавить в маринад подготовленный перец, чеснок и специи. Продолжать варить еще 15 минут. 4 4. Разложить горячую смесь по предварительно стерилизованным банкам и закатать. После полного остывания перец готов к употреблению и его можно перенести на постоянное место хранения.

Острая аджика из перца Такая аджика готовится без варки, что существенно упрощает процесс и уменьшает временные затраты. Закуску можно подавать в качестве соуса к гарнирам или добавлять в суп харчо. Категория Закуска Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты 1 кг болгарский перец (красный) 300 г перец чили 300 г чеснок 125 мл уксус 9% по вкусу уксус 9 Пищевая ценность на 100 г продукта Белки 1,2 г Приготовление 1 1. Перцы помыть, у болгарского удалить сердцевину с семенами, у чили – только плодоножку. Чеснок почистить. 2 2. Перцы и чеснок пропустить через мясорубку, в получившуюся смесь добавить уксус и соль (количество можно корректировать в зависимости от личных предпочтений), тщательно перемешать. 3 3. Разложить аджику по стерилизованным сухим банкам, закрыть и убрать на хранение в холодильник.

Лечо из перца с помидорами Одна из самых популярных зимних закусок с перцем. Чтобы она получилась хрустящей и гармоничной по вкусу, понадобятся сладковатые помидоры и толстостенные красные перцы. Категория Закуска Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 3 кг болгарский перец 2 кг помидоры 110 г сахар 2 ст. л. соль 100 г уксус 9% 90 мл масло подсолнечное Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 75,2 ккал Белки 1,7 г Жиры 3,4 г Углеводы 10,4 г Приготовление 1 1. Перцы помыть, удалить семена и нарезать широкой соломкой. © РИА Новости / Дмитрий Макеев Перейти в медиабанк Продажа перца © РИА Новости / Дмитрий Макеев Перейти в медиабанк 2 2. Помидоры помыть и очистить. Порезать на дольки и пробить блендером. Получившееся пюре вылить в кастрюлю. 3 3. Добавить к помидорам сахар, соль, растительное масло и хорошо размешать. В массу положить кусочки перца, поставить на средний огонь и довести до кипения. 4 4. Убавить огонь и варить в течение 30 минут, периодически осторожно помешивать. 5 5. Горячее лечо разложить по предварительно стерилизованным банкам и закатать. После полного остывания закуску можно убрать на постоянное хранение в прохладное место.

Перцы для фаршировки Чтобы иметь возможность готовить фаршированные перцы даже зимой, можно сделать соответствующую заготовку. Категория Закуска Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1 кг болгарский перец 2,2 г вода 2 ст. л. уксус 9 % 1,5 ст. л. сахар 1,5 г соль 5 шт. душистый перец 1 шт. лавровый лист Приготовление 1 1. Перец промыть в холодной воде, вырезать сердцевину с семенами и удалить плодоножки. Поместить овощи в кипящую воду, дождаться повторного закипания и проварить в течение 4 минут на среднем огне. 2 2. Осторожно достать перцы из воды и дать им немного остыть (но полностью остужать нельзя). После этого сложить сначала друг в друга, а после поместить в предварительно стерилизованные банки и прикрыть крышкой, чтобы все тепло не ушло. 3 3. Теперь необходимо приготовить маринад. Для этого воду по рецепту вылить в кастрюлю, добавить сахар, соль, душистый перец и лавровый лист. Довести смесь до кипения и варить 2 минуты. Горячим маринадом залить перцы в банках. 4 4. Распределить уксус по всем емкостям (если она одна, то залить весь уксус), в случае если маринада оказалось недостаточно – можно долить в банки кипяток. 5 5. Банки закатать и поставить донышком вверх, укутать в одеяло и оставить остывать. После этого банки можно хранить в прохладном месте.

Замороженный перец

Семен Панин, технолог общественного питания, отмечает, что заморозить свежий перец можно как кусочками для дальнейшего его добавления в различные блюда, так и целиком – для последующего фарширования. Для первого способа необходимо:

1 Промыть перцы, удалить плодоножки и семена. 2 Нарезать любым удобным способом – кольцами, полукольцами или брусочками. Промокнуть заготовку салфетками, так как замораживать лучше всего сухой овощ. 3 Разложить подготовленные кусочки перца на подносе или противне в один ряд таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом, и убрать в морозильную камеру. 4 Не менее чем через 12 часов перцы можно достать, ссыпать в общий контейнер или полиэтиленовый пакет и убрать на окончательное хранение в морозилку.

Алгоритм заморозки целых перцев практически такой же, но имеет свои нюансы. Как и в первом случае, овощи моют, очищают и насухо вытирают салфетками. Далее перцы нужно вставить друг в друга – от большего к меньшему. Получившиеся "змейки" можно убрать в контейнер или пакет и положить в морозилку.

Как и сколько хранить заготовки из перца