https://ria.ru/20231123/abort-1911135078.html

"Долго игнорировали это". Российские регионы встали перед важным выбором

"Долго игнорировали это". Российские регионы встали перед важным выбором - РИА Новости, 23.11.2023

"Долго игнорировали это". Российские регионы встали перед важным выбором

В стране набирает обороты кампания против прерывания беременности. В нескольких регионах уже действует запрет на склонение к абортам, а частным клиникам... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T08:00

2023-11-23T08:00

2023-11-23T12:54

русская православная церковь

госдума рф

аборты

беременность

федеральная служба государственной статистики (росстат)

демография

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Дарья Юдкина. В стране набирает обороты кампания против прерывания беременности. В нескольких регионах уже действует запрет на склонение к абортам, а частным клиникам усложнили оформление процедуры. Теперь предлагают ввести ограничения на федеральном уровне. О спорах на эту тему — в материале РИА Новости."Неправильна и уродлива"Население России сокращается несколько лет подряд. В 2021 году страна потеряла более миллиона человек, в 2022-м — 555 тысяч.По прогнозам Росстата, тенденция сохранится как минимум на следующие 23 года. Если на 1 января 2023-го в стране проживало 146,45 миллиона человек, то к 2046-му это число снизится до 138,77 миллиона.Среди причин — ощутимое падение рождаемости. Так, в 2022-м в России на свет появилось на 6,9 процента меньше детей, чем годом ранее.Один из способов выбраться из демографической ямы, который обсуждают в верхах, — борьба с абортами. Полный запрет невозможен, поскольку иногда процедура необходима по медицинским показаниям, чтобы сохранить жизнь матери. Во всех остальных случаях оправдания абортам нет, считают те, кто настроен радикально.Сторонники такого подхода предлагают разные способы ограничить искусственное прерывание беременности. Еще в 2015-м группа законодателей во главе с сенатором Еленой Мизулиной предлагала Госдуме исключить процедуру из ОМС. Однако спустя два года идею отклонили. Комитет нижней палаты парламента по охране здоровья постановил, что проект закона противоречит праву женщин на самостоятельное решение вопроса о материнстве.Против абортов неизменно выступает и Русская православная церковь. Там поддержали начинание Мизулиной."Церковь воспринимает аборт как узаконенное убийство нерожденного человека, — объяснял в 2019 году на тот момент глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. — Сама по себе ситуация, когда эта процедура разрешена, и не только разрешена, но еще и осуществляется на деньги налогоплательщиков, с нашей точки зрения, неправильна и уродлива".При этом президент России Владимир Путин высказывается довольно осторожно. "Конечно, проблема абортов — она острая. Вопрос: что с этим делать? — рассуждал он. — Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или улучшать социально-экономическое положение в стране?"Летом 2023-го начался новый виток кампании против абортов. Инициаторами выступили региональные власти. В июле в Мордовии приняли закон о запрете "склонения к прерыванию беременности". Таковым, согласно документу, считаются уговоры, предложения, подкуп, обман, пропаганда абортов. Причем в разговоре как с женщиной, так и с ее родственниками. За нарушение предусмотрены штрафы: для обычных граждан — от пяти до десяти тысяч рублей.Закон стал результатом деятельности местной общественной организации — фонда "Женщины за жизнь"."Десятками лет эта тема табуировалась, замалчивалась и многие представители власти закрывали на это глаза так, будто абортов не существует, — говорила учредитель фонда Наталья Москвитина. — Якобы это выбор женщины, а все остальные не несут за него никакой ответственности. Для демографии аборты — настоящая беда, все инициативы в поддержку беременных только оздоравливают общество".Организации помогали на региональном уровне. Выделяли многомиллионные гранты. Утверждается, что благодаря запущенной фондом программе "Здравствуй, мама" число абортов в республике удалось снизить на 42 процента.Уговоры, подкуп, обманИнициатива нашла поддержку и в других регионах. Вслед за Мордовией практически идентичные законы против "склонения к аборту" приняли в Тверской и Калининградской областях. На очереди — Тамбовская область и Республика Коми. Документы уже внесли на рассмотрение региональных парламентов."Мы сталкиваемся с открытой пропагандой абортов под видом "прав женщин", — объяснил необходимость ограничений глава Тамбовской области Максим Егоров.Однако, по мнению юристов, такая риторика входит в противоречие с федеральным законодательством."В статье 56 закона №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" четко прописано: каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве, а искусственное прерывание беременности проводят по желанию при сроке до 12 недель", — говорит медицинский адвокат Ирина Гриценко.Точно определить, заставили беременную сделать аборт или же ее решение было добровольным, довольно сложно. По словам адвоката, в законе такая граница не установлена, поэтому все будет зависеть от субъективного восприятия женщины или правоохранительных органов."Пока правоприменительной практики по данному закону не было, но я точно могу рекомендовать делать скриншоты переписок, а также иметь свидетелей, которые смогут подтвердить отсутствие или наличие склонения к прерыванию беременности", — говорит Гриценко.Право рекомендовать женщине процедуру оставили только врачам — в том случае, если есть медицинские показания.Тем временем все активнее звучат призывы вывести инициативу на федеральный уровень. В пользу этого, в частности, на днях высказался патриарх Кирилл.Решить за 48 часовЭто не единственная мера, которую придумали для того, чтобы сократить число абортов. Так, 9 ноября глава Минздрава Республики Крым Константин Скорупский сообщил, что искусственное прерывание беременности в регионе будут проводить только в государственных медучреждениях.Вслед за Крымом от абортов отказались частные медицинские центры Курска и некоторые клиники Татарстана, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа.В июле 2023-го вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила ограничить на федеральном уровне выдачу частным клиникам лицензий на проведение абортов. По ее словам, это необходимо для стимулирования рождаемости в стране. Идею поддержал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.В Минздраве пообещали подумать над инициативой. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, причины для забора лицензий у частных клиник уже есть: большинство не выдерживает так называемую неделю тишины. По закону об охране здоровья граждан каждой женщине, решившей сделать аборт, дается время на раздумье: в зависимости от срока — от 48 часов до семи суток. Однако в медучреждениях это правило нарушают.Медицинские работники отмечают, что мера — излишняя, ведь "частникам" и так ограничили доступ к препаратам для медикаментозного прерывания беременности."Сейчас требуется отдельная лицензия на прерывание беременности в медицинских учреждениях. Например, мы не имеем этого разрешения и не можем закупить нужные препараты, даже если у нашей пациентки, допустим, неразвивающаяся беременность", — объясняет главный врач клиники Remedi гинеколог Елена Младова."Стало меньше секса"Впрочем, у ограничений есть и противники. Например, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что для улучшения рождаемости нужны иные меры."До тех пор, пока мы материально не поддержим семью, пока у женщины и мужчины, которые отважились на рождение ребенка, не будет уверенности, что они этого ребенка смогут не просто родить, но еще и воспитать, обеспечить ему будущее, — до тех пор говорить о запретах преждевременно", — заявила депутат.Между тем, согласно статистике, аборты в России с каждым годом и так делают все реже. Это подтверждает и отчет Минздрава об итогах работы за прошлый год: падение общего показателя на четыре процента.А с 1988-го количество абортов не по медицинским показаниям сократилось в 14 раз, отмечает демограф Алексей Ракша."В 2016-м Минздрав включил в общую статистику все причины прерывания беременности, в том числе естественные. По данным на 2022 год, из 500 тысяч абортов 200 тысяч произошли по естественным причинам. Искусственных абортов — около 300 тысяч, из них только 120 тысяч по желанию женщины", — рассказывает эксперт.И хотя количество абортов снижается, рождаемость не увеличивается. По мнению Ракши, это связано с совокупностью факторов."Последний пик рождаемости в стране наблюдался в 2016-м, когда подходил срок окончания программы материнского капитала. Это побудило семьи, которые еще не успели получить деньги за второго ребенка, родить, пока не поздно, — считает эксперт. — Потом программу продлили, и рождаемость рухнула: необходимости спешить больше не было. Во многом именно этим объясняется резкий спад показателей в 2017-м".В 2020 году материнский капитал стали выдавать за первого ребенка. Демограф полагает, что это свело на нет эффект от государственной программы: когда женщины стали получать приличную сумму за рождение первенца, маленький остаток денежной суммы за второго перестал их стимулировать.Помимо этого, в снижении рождаемости виноват общемировой тренд на виртуализацию реальности."Альтернатив проведения времени стало очень много, знакомства перешли в онлайн, личные отношения люди заводят позже, — отмечает Ракша. — Молодежь меньше занимается сексом. Это отмечают многие исследователи"."Консультация нужна заранее"По мнению специалистов, чтобы количество абортов падало и дальше, важно работать над качеством консультирования по вопросам планирования беременности."Доабортное консультирование, выбор в пользу родов — все это актуально, когда беременность уже наступила. Но общаться нужно и с теми, кто только думает о ребенке. Огромное количество женщин сознательно отказывается от планирования беременности — как правило, в силу социально-экономических факторов или личных убеждений", — поясняет гинеколог Елена Младова.Запреты же, полагают специалисты, могут дать обратный эффект. "Если молодое поколение поймет, что выбора нет, возможно, оно будет меньше заниматься сексом или более ответственно относиться к контрацепции, — считает Алексей Ракша. — Незапланированных детей станет меньше".Более того, эксперты опасаются, что радикальные ограничения могут привести к росту подпольных абортов. А значит, жизнь и здоровье женщин будут подвергаться опасности.

https://ria.ru/20231112/zapret-1908999254.html

https://ria.ru/20231102/zakon-1907068409.html

https://ria.ru/20231116/abort-1909757978.html

https://ria.ru/20231107/gd-1907814169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, госдума рф, аборты, беременность, федеральная служба государственной статистики (росстат), демография, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)