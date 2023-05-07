https://ria.ru/20230507/abort-1870258118.html
Число абортов в России снижается, согласно отчету Минздрава
Число абортов в России снижается, согласно отчету Минздрава - РИА Новости, 07.05.2023
Число абортов в России снижается, согласно отчету Минздрава
Число абортов в России снижается, за 2022 год их стало примерно на 4% меньше, но проведено их было по итогам прошлого года почти 400 тысяч, следует из отчета... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T03:12
2023-05-07T03:12
2023-05-07T03:12
россия
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Число абортов в России снижается, за 2022 год их стало примерно на 4% меньше, но проведено их было по итогам прошлого года почти 400 тысяч, следует из отчета Минздрава России об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости. Охват беременных услугами по правовой, психологической и медико-социальной помощи за 2022 год вырос на 4,9%, отмечается в отчете. Минздравом совместно с министерством труда и социальной защиты России проработаны вопросы о разработке проекта Единого порядка доабортного психологического консультирования, который включает в себя единую анкету пациенток, желающих прервать беременность, направленную на выявление причины аборта и мотивации на сохранение беременности, а также информирование о существующих мерах социальной поддержки, единые речевые модули общения врача-акушера-гинеколога с пациенткой, находящейся в состоянии репродуктивного выбора, уточняется в документе.
https://ria.ru/20230506/minzdrav-1870093380.html
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россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Число абортов в России снижается, согласно отчету Минздрава
Минздрав: число абортов в России снижается, уменьшившись в 2022 году на 4%
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Число абортов в России снижается, за 2022 год их стало примерно на 4% меньше, но проведено их было по итогам прошлого года почти 400 тысяч, следует из отчета Минздрава России об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости.
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"Число прерываний беременности снижается. За период с 2021 по 2022 годы число абортов в Российской Федерации снизилось на 3,9% (16 213) за год (с 411 414 в 2021 году до 395 201 в 2022 году); число медицинских абортов по желанию женщины снизилось на 5,3% (10 073) за год (с 189 460 в 2021 году до 179 387 в 2022 году)", - говорится в документе.
Охват беременных услугами по правовой, психологической и медико-социальной помощи за 2022 год вырос на 4,9%, отмечается в отчете.
Минздравом совместно с министерством труда и социальной защиты России проработаны вопросы о разработке проекта Единого порядка доабортного психологического консультирования, который включает в себя единую анкету пациенток, желающих прервать беременность, направленную на выявление причины аборта и мотивации на сохранение беременности, а также информирование о существующих мерах социальной поддержки, единые речевые модули общения врача-акушера-гинеколога с пациенткой, находящейся в состоянии репродуктивного выбора, уточняется в документе.
Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер