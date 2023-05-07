https://ria.ru/20230507/abort-1870258118.html

Число абортов в России снижается, согласно отчету Минздрава

Число абортов в России снижается, согласно отчету Минздрава - РИА Новости, 07.05.2023

Число абортов в России снижается, согласно отчету Минздрава

Число абортов в России снижается, за 2022 год их стало примерно на 4% меньше, но проведено их было по итогам прошлого года почти 400 тысяч, следует из отчета... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T03:12

2023-05-07T03:12

2023-05-07T03:12

россия

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Число абортов в России снижается, за 2022 год их стало примерно на 4% меньше, но проведено их было по итогам прошлого года почти 400 тысяч, следует из отчета Минздрава России об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости. Охват беременных услугами по правовой, психологической и медико-социальной помощи за 2022 год вырос на 4,9%, отмечается в отчете. Минздравом совместно с министерством труда и социальной защиты России проработаны вопросы о разработке проекта Единого порядка доабортного психологического консультирования, который включает в себя единую анкету пациенток, желающих прервать беременность, направленную на выявление причины аборта и мотивации на сохранение беременности, а также информирование о существующих мерах социальной поддержки, единые речевые модули общения врача-акушера-гинеколога с пациенткой, находящейся в состоянии репродуктивного выбора, уточняется в документе.

https://ria.ru/20230506/minzdrav-1870093380.html

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россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)