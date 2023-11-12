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Патриарх Кирилл надеется на федеральный запрет склонения женщин к аборту - РИА Новости, 12.11.2023
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18:57 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/zapret-1908999254.html
Патриарх Кирилл надеется на федеральный запрет склонения женщин к аборту
Патриарх Кирилл надеется на федеральный запрет склонения женщин к аборту - РИА Новости, 12.11.2023
Патриарх Кирилл надеется на федеральный запрет склонения женщин к аборту
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T18:57
2023-11-12T18:57
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
тверская область
курская область
василий рулинский
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне. Ранее Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. "К сожалению, число абортов по прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне, потому что иногда по разным причинам, в том числе и коммерческим, врачи склоняют женщину сделать аборт", - сказал он на пленарном заседании XI Общецерковного съезда по социальному служению. Съезд Русской православной церкви (РПЦ) по социальному служению в одиннадцатый раз проходит в Москве с 12 по 15 ноября. Пресс-секретарь Синодального отдела РПЦ по благотворительности Василий Рулинский отметил на пресс-конференции, что данный съезд станет одним из крупнейших. Согласно информации сайта отдела, ключевой темой общецерковного съезда станет помощь беженцам и пострадавшим из зоны СВО, в том числе в больницах и госпиталях. Также участники съезда обсудят вопросы помощи бездомным, детям-сиротам, людям с инвалидностью, зависимым от алкоголя и наркотиков. В съезде принимают участие более тысячи человек из России и других стран: руководители благотворительных организаций, социальных отделов епархий и сестричеств милосердия. Русская православная церковь - один из крупнейших организаторов в области благотворительности, инициатор более 4,5 тысячи социальных проектов.
https://ria.ru/20231102/zakon-1907068409.html
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россия
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, тверская область, курская область, василий рулинский
Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Тверская область, Курская область, Василий Рулинский
Патриарх Кирилл надеется на федеральный запрет склонения женщин к аборту

Патриарх Кирилл выразил надежду на федеральный запрет склонения женщин к аборту

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.
Ранее Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Тверской области приняли закон о запрете склонения к аборту
2 ноября, 22:48
«
"К сожалению, число абортов по прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне, потому что иногда по разным причинам, в том числе и коммерческим, врачи склоняют женщину сделать аборт", - сказал он на пленарном заседании XI Общецерковного съезда по социальному служению.
Съезд Русской православной церкви (РПЦ) по социальному служению в одиннадцатый раз проходит в Москве с 12 по 15 ноября. Пресс-секретарь Синодального отдела РПЦ по благотворительности Василий Рулинский отметил на пресс-конференции, что данный съезд станет одним из крупнейших.
Согласно информации сайта отдела, ключевой темой общецерковного съезда станет помощь беженцам и пострадавшим из зоны СВО, в том числе в больницах и госпиталях. Также участники съезда обсудят вопросы помощи бездомным, детям-сиротам, людям с инвалидностью, зависимым от алкоголя и наркотиков.
В съезде принимают участие более тысячи человек из России и других стран: руководители благотворительных организаций, социальных отделов епархий и сестричеств милосердия. Русская православная церковь - один из крупнейших организаторов в области благотворительности, инициатор более 4,5 тысячи социальных проектов.
Государственная Дума России - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта
7 ноября, 08:19
 
РоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьТверская областьКурская областьВасилий Рулинский
 
 
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