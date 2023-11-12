Патриарх Кирилл надеется на федеральный запрет склонения женщин к аборту
Патриарх Кирилл выразил надежду на федеральный запрет склонения женщин к аборту
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.
Ранее Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности.
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"К сожалению, число абортов по прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне, потому что иногда по разным причинам, в том числе и коммерческим, врачи склоняют женщину сделать аборт", - сказал он на пленарном заседании XI Общецерковного съезда по социальному служению.
Съезд Русской православной церкви (РПЦ) по социальному служению в одиннадцатый раз проходит в Москве с 12 по 15 ноября. Пресс-секретарь Синодального отдела РПЦ по благотворительности Василий Рулинский отметил на пресс-конференции, что данный съезд станет одним из крупнейших.
Согласно информации сайта отдела, ключевой темой общецерковного съезда станет помощь беженцам и пострадавшим из зоны СВО, в том числе в больницах и госпиталях. Также участники съезда обсудят вопросы помощи бездомным, детям-сиротам, людям с инвалидностью, зависимым от алкоголя и наркотиков.
В съезде принимают участие более тысячи человек из России и других стран: руководители благотворительных организаций, социальных отделов епархий и сестричеств милосердия. Русская православная церковь - один из крупнейших организаторов в области благотворительности, инициатор более 4,5 тысячи социальных проектов.