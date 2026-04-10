Схождение Благодатного огня 2026: дата, история и значение для верующих

Ежегодно накануне Пасхи в Храме Гроба Господня, расположенном в Иерусалиме, происходит чудо схождения Благодатного огня (его также называют Святой Свет). В 2026 году оно состоится 11 апреля, в Великую субботу. Что данное событие значит для православных верующих, в чем заключается его суть и значение, откуда берется священный огонь — в материале РИА Новости.

Когда будет схождение Благодатного огня в 2026 году

Схождение Благодатного огня каждый год происходит накануне Пасхи. В 2026 году главный православный праздник выпадает на 12 апреля, поэтому Сошествие Благодатного огня ожидается в Великую Субботу 11 апреля.

11 апреля происходит схождение Благодатного огня в 2026 году

О. Сергий (Храмешин), профессор Славяно-Греко-Латинской Академии, отметил, что верующие считают церемонию великим чудом и многие люди становятся свидетелями этого события уже на протяжении 16-ти веков. Именно поэтому Сошествие Благодатного огня приковывает к себе внимание и по сей день — церемония каждый год транслируется по телевидению во многих странах мира.

Календарь схождения Благодатного огня (2024–2030) Год Дата схождения Тип Пасхи 2024 4 мая Поздняя 2025 19 апреля Ранняя 2026 11 апреля Средняя 2027 1 мая Поздняя 2028 15 апреля Ранняя 2029 7 апреля Очень ранняя 2030 27 апреля Средняя

Что такое Благодатный огонь

Благодатным огнем называют тот огонь, который ежегодно сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме и является символом воскрешения Христа. Иерусалимский патриарх по традиции выносит его на особом богослужении.

« “В субботний полдень, накануне празднования Воскрешения Иисуса Христа, от каменной плиты, на которую когда-то было уложено тело Христа, начинает исходить голубоватый свет. Он поднимается вверх, образуя колонну – огненный столп. От этого огня зажигаются две свечи, а от них, в свою очередь – сотни других. Но перед этим проходит обряд, который начинают представители Армянской церкви, открывающие двери в храм”. Виталий Макаров заместитель генерального директора Центра репатриации "Герцль" заместитель генерального директора Центра репатриации "Герцль"

Где происходит схождение Благодатного огня

Благодатный огонь сходит в храме Воскресения Христова в Иерусалиме каждую Великую Субботу накануне Пасхи.

"Изнесение из Кувуклии (часовня внутри храма, от греч. "покой", "опочивальня". — Прим. ред.) огня символизирует выход из Гроба "Света истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа считается чудом. Обряд заключается в том, что во время празднования Пасхи святой огонь возжигается на гробе Иисуса Христа в Храме Гроба в Иерусалиме и затем передается верующим", – комментирует о. Сергий.

Как происходит церемония схождения Благодатного огня

Литания (с греч. "церковная церемония") святого огня начинается за сутки до начала православной Пасхи. В это время тысячи людей (вне зависимости от своей конфессиональной или вероисповеднической принадлежности) собираются в ожидании сошествия огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Данная церемония включает несколько основных этапов.

Подробнее о том, как проходит данная церемония, рассказал о. Сергий.

Подготовка

Подготовка к данному обряду начинается в ночь перед Великой субботой. Первый важный шаг — это погасить все имеющиеся в храме источники огня (свечи и лампады). После этого на середине ложа Живоносного Гроба ставится незажженная лампада с маслом. Также, по всему ложу Гроба Господня раскладывают кусочки ваты, а по краям — прокладывается лента.

Только после строжайшего осмотра израильской полицией на предмет наличия источников огня Кувуклия (часовня над Гробом Господним) закрывается и опечатывается.

Литания и Крестный ход

Сама церемония по традиции проводится днем, приблизительно в 13:00. Начинается она с литании (то есть молитвенной процессии), участниками которой являются представители нескольких православных конфессий, а возглавляет — патриарх Иерусалимский.

Тут же проходит и крестный ход. Иерархи направляются к Кувуклии через все знаковые места храма, обходя ее саму три раза.

Разоблачение патриарха от риз

Завершив крестный ход у входа в Кувуклию, патриарх снимает свое праздничное облачение и входит внутрь в одном полотняном подряснике. Это необходимо для того, чтобы всем присутствующим было видно, что он не проносит с собой в пещеру чего-либо, чем можно было бы зажечь огонь.

Молитва о даровании огня

После того, как дверь Кувуклии закрывается за патриархом, он начинает молиться о том, чтобы Благодатный огонь вновь был ниспослан на землю .В это же время молиться начинают и все присутствующие в данный момент в храме верующие.

Момент схождения

Ожидание схождения огня в разные годы длилось по-разному: порой это занимает несколько минут, порой может продолжаться до нескольких часов. По словам очевидцев, перед схождением Благодатного огня храм начинает озаряться необъяснимыми вспышками света.

Огонь сходит в часовне Кувуклии: возгораются лампадка с маслом и 33 свечи (по количеству земных лет жизни Христа). Иногда свечи в руках верующих также могут самовозгореться в этот момент.

Вынос 33 горящих свечей

После того, как сходит Благодатный огонь, патриарх выходит из Кувуклии с зажженными свечами. Их должно быть ровно 33 — по одной на каждый год земной жизни Иисуса Христа. Именно от них сначала зажигают свои свечи находящиеся рядом священнослужители и верующие, а потом Огонь передается и другим.

Нередко для этого используются своеобразные факелы, полученные из 33-х связанных вместе свечей. Их можно приобрести непосредственно в храме. После церемонии погашенные свечи паломники забирают на родину и раздают родственникам и знакомым.

Участники церемонии

Как правило, участниками церемонии схождения Благодатного огня являются представители Иерусалимского патриархата, а также Армянской, Сирийской и Коптской церквей.

« "Вместительность Храма Гроба Господня составляет около 10 тысяч человек. При этом, Храм делят шесть христианских церквей: армянская, греко-православная, католическая, коптская, сирийская, эфиопская, — поясняет о. Сергий (Храмешин). — Однако ключи от храма Гроба Господня исторически хранятся у семьи мусульман, представители которой на протяжении веков каждый день открывают и закрывают его".

По словам Виталия Макарова, заместителя генерального директора Центра репатриации "Герцль", израильская полиция выставляет металлические барьеры, чтобы регулировать движение толпы. Из-за огромного количества желающих попасть на службу можно только по специальному пропуску вместе с группой паломников или в составе официальной государственной делегации.

Уникальные свойства Благодатного огня

Все присутствующие на данном богослужении отмечают, что в течение примерно 10-15 минут после схождения Благодатный огонь удивительным образом совершенно не обжигает ни кожу, ни волосы. Это происходит даже несмотря на то, что свечи друг от друга загораются довольно быстро.

Температура огня

Примерно десятилетие назад глава Объединения православных ученых и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Воронежской области протоиерей Геннадий Заридзе при помощи специального прибора измерил температуру Благодатного огня как непосредственно после схождения, так и через определенный промежуток времени. И выяснил, что в первые минуты температура огня не превышает 40 градусов, то есть даже при непосредственном контакте не способен навредить человеку. Однако уже через 15 минут данный показатель превысил 300 градусов.

Изменение физических свойств огня Время после схождения Примерная температура Характеристики Благодатного огня Первые 1–5 минут 30 - 45 °C Не обжигает кожу, волосы или одежду 5–15 минут 100 - 150 °C Температура постепенно растет, и Благодатный огонь по своим свойствам приближается к характеристикам обычного пламени Свыше 15 минут 300 °C и более При контакте можно получить серьезные ожоги

Почему огонь не обжигает первые минуты

Вот уже на протяжении многих лет ученые пытаются найти объяснение не только самому феномену Благодатного огня, но и тому, почему в первые минуты своей “жизни” он совершенно не обжигает. Среди существующих на текущий момент версий — и условия внутри храма, и особый состав вещества, которым якобы могут быть пропитаны свечи, и так далее. Однако достоверных и аргументированных объяснений на текущий момент нет.

Самовозгорание свечей

Имеется немало свидетельств того, что во время церемонии схождения Благодатного огня у некоторых присутствующих без посторонней помощи внезапно загораются свечи, которые они держат в руках.

Всполохи света в храме

Еще одно необъяснимое явление, описанное многочисленными свидетелями — это появление в храме во время церемонии загадочных вспышек и всполохов. Они постепенно набирают силы и становятся все ярче, в конце концов порой перерастая в ослепляющий свет.

© AP Photo / Oded Balilty Церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме © AP Photo / Oded Balilty Церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

История Благодатного огня

Благодатный огонь служит символом Пасхи и веры для миллионов православных христиан по всему миру, а первые письменные упоминания о нем относятся к IV веку.

Первые упоминания и апостол Петр

Принято считать, что первым, кто своими глазами сумел увидеть Благодатный огонь, был апостол Петр. Получив весть о том, что Иисус Христос воскрес, он бросился к его гробнице и застал там пустой гроб, от которого исходило удивительное сияние.

Письменные свидетельства (IV-XII века)

Согласно документальным источникам, первые свидетельства о схождении Благодатного огня относятся к IV веку. И раньше всех его описал церковный историк по имени Евсевий Памфил.

"Царица Елена, мать римского императора Константина I, совершила путешествие в Палестину. По легенде, Святой Дух привел ее к месту, где находилась гробница Христа и некогда был воздвигнут крест, на котором он был распят. Константин I начал строительство здесь храма, который позднее превратился в великолепную базилику и стал символом принятия христианской веры Римской империей, — рассказывает Виталий Макаров, — Для того чтобы возвести этот храмовый комплекс, необходимо было вначале разрушить святилище Афродиты (Венеры): бытовало мнение, что язычники намеренно построили его над местом упокоения Христа, чтобы стереть тем самым любые следы присутствия христианского бога".

Эксперт также добавляет, что византийская церковь, воздвигнутая Константином I, была освящена в 335 году и получила название "Анастасис" ("Воскрешение"). Ее здание было сильно повреждено во время вторжения персов в 614 году, а позднее – полностью разрушено в 1009 году египетским халифом Аль-Хакимом би-Амруллахом. Последний, как говорят, был разгневан проводимой христианами церемонией Схождения Благодатного огня, которую посчитал мошеннической. В 1048 году была перестроена большая ротонда, обрамляющая гробницу, а спустя сто лет крестоносцы воздвигли здесь величественный храм в романо-готическом стиле и переименовали это место в "Гроб Господень".

В свою очередь обряд схождения Благодатного огня впервые был письменно зафиксирован в IX веке (в том числе — на страницах Латальской рукописи Иерусалимского канонаря, которая считается одним из самых авторитетных в данном вопросе источников).

Описание игумена Даниила

Впервые же на русском языке обряд схождения Благодатного огня достаточно подробно описал в своем житии игумен Даниил (его труд носит название “Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли”). В самом начале XII века он совершил паломничество в Иерусалим и смог побывать у Гроба Господня, в том числе — своими глазами увидеть, как проходит столь значимое и радостное для всех православных верующих явление. Здесь же содержится и достаточно подробное описание обряда: “Пришел епископ с четырьмя дьяконами, открыл двери гробные, взял свечу у короля Балдуина, вошел в Гроб, зажег первой королевскую свечу от света святого, вынес из Гроба эту свечу и подал самому королю в руки. Встал король на своем месте, держа свечу с великой радостью. От свечи короля мы зажгли свои свечи, а от наших свечей все люди зажгли свои свечи. Свет святой не такой, как земной огонь, но чудный, светится иначе, пламя его красное, как киноварь, несказанно светится”.

Также упоминается, что игумен поставил там же и лампаду “от всей Русской земли”.

Случаи, когда огонь не сходил

Ожидание того момента, когда сойдет Благодатный огонь, порой может затянуться. По словам Виталия Макарова, в истории отмечено всего три случая, когда Благодатный огонь не сходил. Первый произошел в 1101 году. В Великую субботу все ожидали чуда схождения Благодатного огня в Кувуклии, но этого не случилось, пока к участию в обряде не были приглашены восточные христиане. После этого, как гласит история, король Балдуин I повелел восстановить местных христиан в правах.

Второй аналогичный случай имел место в 1579 году. На этот раз к участию в церемонии не были допущены патриарх Софроний IV и православные священники. Их оставили стоять перед закрытыми дверьми снаружи храма, в то время как священнослужители Армянской церкви вошли в Кувуклию и стали молиться о ниспослании огня. Однако, их молитвы не были услышаны. В это время молились и православные священники, стоявшие у ворот храма. Внезапно раздался шум, колонна слева от дверей храма треснула, и из нее вышел Благодатный огонь, который зажег свечи в руках патриарха. Следы схождения огня до сих пор видны на этой колонне.

« "Последний случай произошел уже практически в наши дни, во время действия над Иерусалимом британского мандата, — рассказывает Виталий Макаров. — По традиции, одними из участников таинства являются молодые арабы-христиане: после того, как двери в Кувуклию опечатывают, они начинают петь, танцевать и бить в барабаны, а потом, сидя друг у друга на плечах, врываются в храм и продолжают свои пляски. Как гласит предание, британский губернатор однажды велел прекратить эту вакханалию. После этого патриарх молился два часа, но огонь не сходил. Патриарх на свой страх и риск попросил впустить в храм арабскую молодежь. Как только они исполнили ритуал, огонь сошел".

Существует и еще одно предание, что в тот год, когда не произойдет чудесного зажжения Благодатного огня, придет Антихрист, и начнутся последние времена перед Концом Света. Хотя подобного пророчества и нет в главной книге, описывающей Конец Света — Апокалипсисе святого апостола Иоанна Богослова. Поэтому многие люди во всем мире наблюдают, сойдет ли в каждом новом году Благодатный огонь или нет.

Благодатный огонь в России

Вот уже на протяжении нескольких десятилетий Благодатный огонь доставляют на территорию нашей страны представители Фонда Андрея Первозванного. Впервые Святой Свет из Иерусалима они привезли и доставили во все епархии РПЦ в 2003 году.

Доставка огня из Иерусалима в Москву

Ежегодно от Фонда формируется специальная делегация, которая включает примерно сотню человек. Помимо духовенства в нее входят государственные и общественные деятели, представители СМИ, деятели культуры и другие. В столицу Благодатный огонь прибывает вечером Великой субботы (в аэропорт “Внуково”) и отправляется в храм Христа Спасителя. Перевозят Огонь в специальной лампаде, которая не дает ему угаснуть даже на борту самолета.

Распространение по храмам России

Благодатный огонь хранится не только в храме Христа Спасителя. Его передают еще в полтора десятка других храмов столицы, куда за частицей Благодатного огня традиционно приезжают и представители епархий со всех концов страны.

15 храмов Москвы, куда доставили огонь в 2025 году Название храма Ближайшая станция метро Храм Христа Спасителя м. Кропоткинская Богоявленский собор в Елохове м. Бауманская Живоначальной Троицы в Старых Черемушках м. Академическая Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево м. Ясенево Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове м. Домодедовская Всех Святых во Всехсвятском на Соколе м. Сокол Всемилостивого Спаса в Митине м. Волоколамская Новомучеников и исповедников Российских в Строгине м. Строгино Знаменский собор м. Китай-город Преображения Господня м. Преображенская площадь Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках м. Новогиреево Георгия Победоносца на Поклонной горе м. Парк Победы святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Чудотворца (на Можайском шоссе) м. Кунцевская святителя Тихона, Патриарха Всероссийского (в Московском) м. Рассказовка иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" (Марьина Роща) м. Марьина Роща Живоначальной Троицы (в Карачарове) м. Нижегородская

Как попасть на схождение Благодатного огня в 2026 году

В наши дни чудо схождения Благодатного огня доступно каждому. Все желающие стать непосредственными участниками церемонии собираются к Гробу Господню еще с Великой Пятницы. Многие также остаются здесь после Крестного хода, совершаемого в память событий этого дня. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.

"Будучи неоднократно в Иерусалиме и трудясь художником-иконописцем и реставратором в нескольких монастырях Св. Земли, общался с монахами греками и арабскими священниками. На мой вопрос о Благодатном огне они всегда отвечали, что это Чудо. А огонь называли Светом, и первыми видевшими этот Свет, по свидетельству Евангелистов, были апостолы и жены-мироносицы. В Великую Субботу 2011 года я с двумя спутниками оказался в Храме Гроба Господня. О самом Сошествии тогда я знал только то, что огонь сходит в Кувуклии на лампаду Иерусалимского патриарха. Все мое внимание было приковано к Кувуклии, я даже не сразу заметил первые сполохи света на стенах под сводами Храма, подумав, что это отблески фотовспышек. Когда их стало больше, и они пробегали уже по всем стенам Храма, то волнение нарастало с предчувствием чего-то великого и необъяснимого. Думаю, что это было впечатление всех находящихся в Храме, так как крик ликования после появления огня в круглых оконцах Кувуклии был единодушный", — делится своими впечатлениями Михаил Ухань, иконописец реставратор, член союза художников Подмосковья и ТСХР.

Где смотреть трансляцию схождения Благодатного огня 2026

Россияне могут увидеть церемонию не только лично, но и включив телетрансляцию, а также в интернете. Так, прямая трансляция схождения Благодатного огня непосредственно из Храма Гроба Господня в Иерусалиме должна быть доступна верующим на Первом канале, а также других федеральных телеканалах.

Научные объяснения и религиозная точка зрения

На протяжении веков христиане и представители других церквей пытались объяснить появление огня в Великую Субботу. По версии скептиков огонь зажигают от лампады, которая скрыта за иконой Воскресения Христова у Гроба Господня, либо свечу прячут в куполе Кувуклии, от которой протягивают к лампадам натертые эфирным маслом тонкие цепочки. При этом научного объяснения этому чуду пока найдено не было.

Свои объяснения пытаются найти и люди верующие.

"Одно из преданий гласит, что Благодатный огонь появился в результате молитвы святителя Григория в IV веке. Согласно этому преданию, святитель Григорий во время праздника Пасхи молился на гробе Иисуса Христа и вдруг увидел яркий свет. Этот свет был признан чудом и стал символом возрождения жизни и надежды", — добавляет о. Сергий.

Другое предание утверждает, что Благодатный огонь появляется благодаря ангелу, который спускается на гроб Иисуса Христа и возжигает священный огонь.

« “Споры о происхождении Благодатного огня длятся уже веками, сторонники разных версий написали на этот счет множество книг, статей и научных исследований. Данный вопрос даже был не так давно рассмотрен судебными органами Греции, но точки в этой дискуссии так до сих пор и не поставлено”, — говорит религиовед и политолог Александр Стенько.

Духовное значение Благодатного огня

Изнесение из Кувуклии Благодатного огня символизирует выход из Гроба “Света истинного”, то есть воскресшего Иисуса Христа. Для верующих это означает очищение и избавление от тьмы страстей.

« "Для верующих людей – это прежде всего повод помолиться в самом храме Воскресения в Иерусалиме. А для людей, находящихся за тысячи километров от него, – посредством перенесения Благодатного огня в храм, в котором они будут встречать Пасху, приобщиться к святыне, привезенной из иерусалимского храма, и как бы стать соучастником богослужения, совершаемого на месте погребения и воскресения Иисуса Христа, Сына Божия", – говорит о. Сергий (Храмешин).

Во многие православные храмы паломники стараются доставить зажженные от Благодатного огня свечи. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.

Интересные факты

Как рассказывает о. Сергий (Храмешин), есть свидетельство, что в 1579 году представители армянской церкви, подкупив турецкие власти, изгнали православных из Храма Гроба Господня, и им пришлось молиться снаружи храма. Тогда Благодатный огонь изошел из трещины в колонне, возле которой молился Иерусалимский патриарх с верующими. После этого ни одна из других конфессий не пыталась больше оспорить право православных на молитву у Гроба Господня в день схождения Благодатного огня.

« "Чудо схождения Благодатного огня происходит исключительно при праздновании Пасхи по старому стилю. Именно поэтому иерусалимский греческий православный патриархат, несмотря на богослужебный календарь, привязанный к новому стилю, строго продолжает придерживаться старостильной традиции отмечания дат, связанных с пасхальным кругом", – комментирует о. Сергий (Храмешин).