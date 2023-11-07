https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

Зеленский против Залужного: война становится открытой

Зеленский против Залужного: война становится открытой - РИА Новости, 07.11.2023

Зеленский против Залужного: война становится открытой

Вчера вечером глава киевского режима Владимир Зеленский просто взял да отменил выборы на Украине. Но этого почти никто не заметил. Потому что одновременно с его РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T08:00

2023-11-07T08:00

2023-11-07T09:12

аналитика

украина

владимир зеленский

валерий залужный

геннадий частяков

вооруженные силы украины

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Вчера вечером глава киевского режима Владимир Зеленский просто взял да отменил выборы на Украине. Но этого почти никто не заметил. Потому что одновременно с его речью на окраине Киева прозвучал необычный взрыв, заглушивший все остальные новости: аккурат в день своего рождения при странных обстоятельствах был взорван мало кому известный майор Геннадий Частяков.Казалось бы, для нынешней Украины ничего необычного не произошло. Очередной взрыв, каких там звучит немало, очередная гибель офицера ВСУ — да на фоне резонансной гибели десятков боевиков элитной 128-й бригады это кажется рядовым событием. Но пикантность в том, что Частяков был личным помощником и другом главнокомандующего вооруженными силами генерала Валерия Залужного. Обращает на себя внимание, как сразу же после его гибели в информпространстве разгорелась война нарративов между командами Зеленского и Залужного.Полиция, подконтрольная президенту, тут же попыталась представить взрыв в элитном селе Чайки (фактически это в пределах города Киева) как несчастный случай в результате "неосторожного обращения с боеприпасом". Но сразу же появилось заявление самого Залужного, который утверждает: "В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство". И здесь невольно вспоминается почерк украинских спецслужб — именно так они совершили теракт против российского блогера Владлена Татарского в Петербурге. Кстати, на эту параллель обратила внимание и британская газета The Guardian. Однако глава МВД Украины Игорь Клименко упорно настаивает на том, что Частякову его коллега подарил бутылку виски вместе с шестью гранатами "нового западного образца", которые помощник Залужного принял за… рюмки. В украинских СМИ, подконтрольных Зеленскому, моментально начали разгонять именно эту версию, заявляя, что Частяков погиб "в результате несчастного случая с вероятностью 99,9%". А вот канал экс-президента Петра Порошенко, который уже постепенно прощупывает свои предвыборные шансы, все-таки настаивает на версии Залужного.То есть, что бы ни стояло на самом деле за гибелью личного помощника главкома ВСУ, мы видим, как вокруг этого взрыва разворачиваются нешуточные страсти. Неслучайно западные СМИ, пишущие по горячим следам об этой трагедии, напрямую увязали ее с набирающей обороты войной между президентом и генералом. Так, газета Washington Post напомнила читателям: "Многие считают президента Украины Владимира Зеленского и Залужного политическими соперниками. В последние дни этот предполагаемый разлад привлек больше внимания после того, как Залужный написал статью в Economist. <…> Зеленский публично не согласился с этой оценкой".И действительно, глядя на эту заочную перепалку между командами двух украинских "З", складывается упорное впечатление, что открытый спор между ними становится все горячее и уже вышел за рамки публикаций в западных СМИ, появившихся на прошлой неделе. В этой связи становится сомнительным, что кто-то на Украине вообще захочет узнать правду об обстоятельствах гибели майора Частякова. А зачем? В условиях политической конкуренции между Зеленским и Залужным правда не нужна никому.И в это же время президент Украины, чьи конституционные полномочия истекают весной следующего года, просто берет да отменяет выборы, по сути превращая себя в бессрочного диктатора! В своем вечернем обращении Зеленский открыто объявил выборы "вредными" для Украины, потому что они выгодны только России. Так и сказал: "Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба державы и людей, а не время вбросов, которых от Украины ожидает лишь Россия". "Вбросы" — правда же, чудесное определение демократического процесса из уст лидера как бы "демократической" Украины!Само собой, Зеленский обосновал это "мнением народа", который якобы "требует направить бюджетные ресурсы не на асфальт и ремонты улиц, а на помощь обороне". То есть и требования хорошего асфальта, видимо, также являются "происками России". Как же это контрастирует с довоенным Зеленским, который, помнится, в первую ночь 2020 года желал всем создания страны, "где не важно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована". Помнится, российские либералы тогда еще пищали от восторга по поводу "глубины" этой речи.Итак, выборы и хороший асфальт теперь официально объявлены "нэ на часи" ("не ко времени"). Вот только согласятся ли с этим западные хозяева Зеленского, которые явно дают ему понять в последнее время, что выборы могли бы стать для него самым безболезненным вариантом ухода? Давайте вспомним, что первым, кто в однозначной форме потребовал от президента Украины проведения выборов в отведенные законом сроки, был американский сенатор Линдси Грэм. Зеленский может сколько угодно объявлять это "происками России", но уж Грэма сложно назвать "агентом Кремля".Да, шум от странного взрыва в доме ближайшего помощника главного конкурента Зеленского пока что заглушил заявление об отмене выборов на Украине. Но это еще не конец, это только начало. Киевский президент в понедельник фактически провозгласил себя диктатором. Во всяком случае, с истечением его конституционных полномочий президентом он уже называться не сможет. И чем ближе эта дата, тем чаще будут возникать вопросы по поводу статуса Зеленского и у его западных спонсоров, и у его собственных генералов, явно недовольных им в последнее время. И вот тогда взрывы начнут звучать все чаще и все ближе к самому Зеленскому.

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html

https://ria.ru/20231107/zaluzhnyy-1907796114.html

https://ria.ru/20231107/unizhenie-1907799293.html

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аналитика, украина, владимир зеленский, валерий залужный, геннадий частяков, вооруженные силы украины