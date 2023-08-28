https://ria.ru/20230828/vybory-1892786887.html
Американский сенатор Грэм призвал союзников Украины помочь ей с выборами
Американский сенатор Грэм призвал союзников Украины помочь ей с выборами - РИА Новости, 28.08.2023
Американский сенатор Грэм призвал союзников Украины помочь ей с выборами
Американский сенатор Линдси Грэм в соцсетях приветствовал заявление Владимира Зеленского о возможности выборов во время конфликта и призвал всех союзников... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T21:07
2023-08-28T21:07
2023-08-28T21:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
линдси грэм
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм в соцсетях приветствовал заявление Владимира Зеленского о возможности выборов во время конфликта и призвал всех союзников Украины помочь их проведению в 2024 году. Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах". "Я очень рад слышать, что президент Зеленский открыл дверь для выборов на Украине в 2024 году. Я не могу представить лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и справедливых выборов во время войны", - написал Грэм в социальной сети X. "Я призываю всех союзников Украины помочь с оказанием финансового и технического содействия в поддержку этого начинания", - добавил он. Грэм на прошлой неделе посетил Украину, где убеждал Зеленского не откладывать выборы.
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html
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в мире, украина, линдси грэм, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Линдси Грэм, Владимир Зеленский
Американский сенатор Грэм призвал союзников Украины помочь ей с выборами
Сенатор Грэм призвал союзников Украины помочь ей с выборами во время конфликта
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости.
Американский сенатор Линдси Грэм в соцсетях
приветствовал заявление Владимира Зеленского о возможности выборов во время конфликта и призвал всех союзников Украины помочь их проведению в 2024 году.
Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
"Я очень рад слышать, что президент Зеленский открыл дверь для выборов на Украине в 2024 году. Я не могу представить лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и справедливых выборов во время войны", - написал Грэм в социальной сети X.
"Я призываю всех союзников Украины помочь с оказанием финансового и технического содействия в поддержку этого начинания", - добавил он.
Грэм на прошлой неделе посетил Украину, где убеждал Зеленского не откладывать выборы.
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